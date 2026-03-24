Za mir u kući: Evo kako žene skrivaju pravu cijenu modnih ulova od svojih muževa

Nedavno istraživanje koje smo proveli na 24sata, na uzorku od 2217 ispitanika, čije su teme bili financije i odnos prema novcu, pokazalo je vrlo zanimljiv podatak o friziranju troškova pred partnerima. Naime, istraživanje je imalo širi cilj: doznati kamo nam novac najčešće curi, koji nas troškovi najviše bole, jesmo li control freakovi kad je riječ o potrošnji, ali i koliko smo financijski iskreni prema partneru.

Rezultati su, mogli bismo reći, prilično očekivani. Čak 37,9% Hrvata priznalo je da je barem povremeno slagalo partneru o cijeni neke kupovine. Muškarci uglavnom ostaju “čisti kao suza” (tek 25% njih priznaje da je lagalo), no žene se češće snalaze kao iskusne pregovaračice, svjesne da mir u kući ponekad ovisi o jednoj znamenci manje.

No zašto žene (i poneki muškarac) zapravo "friziraju" troškove partneru? Čini se da je to globalni fenomen, a ne samo stvar nas Hrvata. I nije to zato što smo zla karaktera ili financijski neodgovorni nego zato što kao ljudi prirodno želimo izbjeći konflikt i sačuvati mir u domu. Znanstveni termin za to zove se financijska nevjernost: svjesno skrivanje troškova za koje osoba očekuje da bi ih partner možda osudio. Drugim riječima, nije ključno samo koliko nešto košta nego kakvu reakciju očekujemo od partnera kad se iznos izgovori naglas.

Zanimljivo je i o čemu se točno laže. Prema rezultatima istraživanja, obrasci su prilično jasni i rodno podijeljeni - muškarci najčešće zamagljuju stvarnu cijenu tehnoloških gadgeta i elektronike, a žene najčešće ublažavaju iznose vezane za modne ulove, obuću i online shopping. Ne zato što te stvari smatraju nevažnima nego, upravo suprotno, jer ih često doživljavaju kao osobnu potrebu koju partner možda ne bi jednako vrednovao.

Drugim riječima, kad se cijena malo umanji, to nije pokušaj obmane nego oblik kućne diplomacije. Jer lakše je reći da je “bila na akciji” nego objašnjavati zašto je nova jakna bila nužna baš sad. Bit će da se takve istine, barem kratkoročno, ipak lakše progutaju ako su malo zaokružene.

Muškarci vs. žene: Tko koga 'časti' bijelim lažima?

Brojevi su prilično jasni: Žene su ovdje pravi majstori! Čak 80% žena priznaje da ponekad uljepšaju cijenu kupovine, a muškarci (samo 25% ispitanika) tu praksu rjeđe priznaju. Razlog? Nije riječ o želji za obmanom nego o dobro poznatoj domaćoj disciplini -održavanju mira u kući. Jer svi znamo da rasprava o troškovima rijetko ostaje samo rasprava o troškovima. Kako to izgleda u praksi, najbolje pokazuju ispovijesti ispitanica, među kojima ima svega, od bezazlenih trikova do ozbiljnijih strategija preživljavanja.

Moja frendica je skidala deklaracije s odjeće i stavljala jeftinije da muž, ako pogleda, vidi nižu cijenu.

Druga priznaje da nije uvijek riječ o modi ni impulzivnoj kupnji nego o procjeni prioriteta u kućanstvu:

Ne bih rekla da lažem suprugu kad je riječ o online kupnji, ali priznajem da ponekad nešto prešutim, ponajviše zbog mira u kući. Primjerice, ako primijetim da su tenisice za trening našeg djeteta skupe, potražim akciju i kupim nove jer vjerujem da su zdravlje i udobnost prioritet. Suprug ponekad misli da takve stvari mogu izdržati do kraja sezone, no ja radije spriječim nego liječim.

Kod nekih je potreba za skrivanjem troškova imala i dublju pozadinu. Kupnja kao mali ventil u odnosima u kojima je kontrola bila svakodnevica.

Bila sam vrlo mlada u braku, on je bio dominantna ličnost, sve je morao imati pod kontrolom. Ja, što sam bila nesretnija u vezi, to sam više kupovala, a onda sam sve to skrivala kod frendice u stanu. Jedanput u dva-tri tjedna ‘isfurala’ sam neki novi komad, uvijek je prošlo neprimjetno.

Naravno, postoje i jednostavnije metode, koje ne zahtijevaju logistiku, skladište ni saveznički stan:

Ne lažem o količini, ali lažem o iznosu! Cijenu uvijek umanjim i dosad mi je sve prošlo bez drame.

U zemlji u kojoj se ni na razini države ne govori uvijek jasno o cijenama i troškovima, ne čudi da i u privatnim odnosima ponekad malo muljamo jedni drugima. Iako bismo sad lako mogli za to okriviti balkanski mentalitet, vrijedi podsjetiti da nismo jedini. Naše istraživanje samo potvrđuje postojeći globalni fenomen.

Zagreb iskren, Slavonija šuti - tko što skriva?

Možda neočekivano (a sigurno paradoksalno), stanovnici Zagreba su najtransparentniji. Čak 80% zagrebačkih parova tvrdi da su potpuno iskreni kad je o troškovima riječ, a Slavonija i Sjever Hrvatske bilježe znatno više sitnih financijskih tajni, od 66% u većim gradovima do čak 100% u manjim sredinama.

Posebno je zanimljivo to da upravo parovi s tradicionalnim “zajedničkim računom”, kod kojih bi stanje na računu trebalo biti jasno kao dan, najčešće skrivaju stvarne troškove. Na Sjeveru i u Slavoniji oko 35% parova ima zajednički račun, a u Zagrebu čak 70% vodi odvojene račune. Ironično, čini se da se sitne tajne najčešće skrivaju upravo tamo gdje je novac zajednički. Očito novac voli svoju privatnost, čak i kad se dijeli - osobito u manjim sredinama, gdje još vrijedi pravilo: Ono što ne znaš ne može te povrijediti. Zato se na tim prostorima online paketi i stvarne cijene češće zadrže u zoni diskrecije.

Ono što nije iznenađujuće jest činjenica da žene prednjače u impulzivnoj kupnji: Čak 50% njih priznaje da ponekad kupuje iz emocionalnog impulsa. Razlozi su, naravno, umor, loš dan ili jednostavno želja za malom nagradom, a muškarci u većini slučajeva tvrde da uopće ne reagiraju impulzivno (samo 20%). Najaktivnije u ovim “shopping eksplozijama” su žene od 25 do 34 godine, često digitalno pismene i vješte u praćenju cijena online, što im omogućuje da svoje male tajne kombiniraju s pametnom strategijom kupnje.

Male tajne, veliki mir

Iz ovog istraživanja jasno je da financijska (ne)vjernost nije kriminal nego kreativna strategija. Žene balansiraju između emocionalne kupnje, pragmatičnih odluka i malih bijelih laži, a muškarci uglavnom ostaju pošteni u ovom području, ali ipak mrvicu nesvjesni ovih taktičkih manevara - svojih partnerica. Uostalom, istraživanje nam je pokazalo da i oni serviraju pokoju bijelu laž, kada su u pitanju njihovi limeni ljubimci, a iako se doimaju emocionalno stabilnijima u shoppingu i oni padaju na -70% natpis ali kada su u pitanju tech gadgeti.

Ali hej, tko smo mi da sudimo? U zemlji u kojoj je i državni proračun ponekad misterij, možda je sasvim prirodno da i novac u kućnom budžetu ima svoju skrivenu ladicu. Na kraju krajeva, malo muljanja i pokoja bijela laž, kad mir u kući stoji na kocki, možda je najsigurnija strategija koju možemo primijeniti.