Koliko znate, toliko štedite: Provjerite možete li proći kratki test energetske pismenosti

Prijelaz prema čišćim izvorima energije, uz istodobno zadovoljenje globalnih energetskih potreba, ključan je za osiguravanje stabilne i sigurne budućnosti. Prema podacima Bloomberga, globalne investicije u energetsku tranziciju dosegnule su rekordan 2,1 bilijun dolara u 2024. godini, što je povećanje od 11% u odnosu na 2023.

No riječ je o transformaciji koja ne zahtijeva samo velike promjene u industriji nego i svakodnevici građana. Zato pojam energetske pismenosti postaje sve važniji jer energetski pismena osoba razumije značenje glavnih energetskih pojmova te samim time razmišlja u okviru cjelokupnog energetskog sustava.

Primjerice, zna koliko energije troši i u koje svrhe, ali i odakle ta energija dolazi. Na temelju toga može razlikovati točne od netočnih informacija te donositi pametne odluke koje utječu na društvo i okoliš.

U nastavku donosimo osnovne pojmove o energiji koje mnogi od nas koriste, ali ne razumiju u potpunosti, a na kraju vas čeka i kviz u kojemu možete provjeriti svoju energetsku pismenost.

Energija, učinkovitost i štednja

U fizici je pojam energije sposobnost tijela ili sustava da obavi neki rad. U svakodnevnom životu to vidimo, primjerice, kad žarulja svijetli ili kad perilica rublja radi, dok snaga tih uređaja pokazuje koliko energije troše za rad. Zamislite dva hladnjaka iste veličine: oba će jednako dobro čuvati hranu, ali jedan troši znatno manje struje jer je energetski učinkovitiji. Rezultat je isti (ohlađena hrana), ali je potrošnja energije manja.

Na kućanskim uređajima tako možemo naći energetske certifikate. Oznake od A ili A+++ do G pokazuju koliko je uređaj štedljiv. A pojam energetske štednje odnosi se na naše svakodnevne navike koje pridonose smanjenju potrošnje energije. Primjerice, gašenje svjetla ili televizora kad nismo u prostoriji ili smanjenje razine grijanja dok nismo u kući. Sve te male odluke zajedno smanjuju ukupnu potrošnju energije i opterećenje energetske mreže.

Glavni izvori energije

Spomenut ćemo ovdje i izvore energije. Obnovljivi izvori nalaze se u prirodi i mogu se obnoviti brže nego što ih čovjek može potrošiti. Primjerice, sunčeva energija puni solarne panele, hidroenergija pokreće hidroelektranu, biomasa se koristi za proizvodnju toplinske i električne energije (kao i geotermalna energija) te prerade u bioplin i tekuća biogoriva.

S druge strane, neobnovljivi izvori, poput ugljena, nafte i plina, potrošni su izvori, neće ih biti zauvijek, a pritom i znatno štete okolišu. Zato je energetska tranzicija, prelazak na obnovljive izvore energije, bitan proces za čovječanstvo jer pridonosi dekarbonizaciji (smanjenje emisija CO2), elektrifikaciji i povećanju energetske učinkovitosti.

No ako se pitate zašto ovaj proces teče sporo, među glavnim razlozima je činjenica da je svijet vrlo dugo gradio energetsku mrežu temeljenu na fosilnim gorivima. Samim time, promjena donosi izuzetno velike troškove i prilagodbu cijelih društava.

Suzbijanje klimatskih promjena

Jedan od glavnih ciljeva te tranzicije upravo je smanjenje ugljičnog otiska budući da fosilna goriva oslobađaju velike količine stakleničkih plinova, koji pridonose klimatskim promjenama. Kao što i sam naziv sugerira, to je ugljični otisak koji ljudi, tvrtke, određeni proizvodi ili aktivnosti ostavljaju na okoliš, a klimatske promjene nastaju kao rezultat tog djelovanja diljem svijeta, ugrožavajući resurse i ekosustave potrebne za život budućim generacijama.

Zato je korištenje čistih i pristupačnih izvora energije važno kako bi se zadovoljile potrebe današnjih generacija, a istodobno ne bi ugrozila budućnost budućih naraštaja, što je bit koncepta održivog razvoja. Dakle, svaki naš izbor, od toga kako grijemo dom do toga koje uređaje koristimo, pridonosi toj promjeni.

Koliko znate?

Kampanjom "Moć energetske pismenosti" želimo pojasniti i objasniti da znanje o energiji štedi novac, a ono najvažnije - dugoročno utječemo na oporavak planeta na kojem svi živimo. Kako bi se pokrenuli u pravom smjeru, onom u kojem svjesnije trošimo resurse, moramo se oboružati informacijama.



Ispunite ovaj kratki upitnik i doznajte koliko znate o energiji!