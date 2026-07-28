Neke torbice Modnog Mačka stoje poput kvadrata stana! Vrijede najmanje 40.000 eura

Kad se Marko Grubnić “sredi”, bilo za dnevne obaveze po gradu, bilo za noćni provod ili obični odlazak na plažu, odnosno uživanciju uz neki bazen, to uglavnom nikad nije običan styling. Modni stilist, koji je zaslužan za tesanje stilova naših brojnih televizijskih i pjevačkih zvijezda, bira pomno, pažljivo i kvalitetno, a za sebe bira i brendirano. Obične traperice i majicu redovito začini neobičnim modnim detaljima pa ga ljeti sve češće možemo vidjeti kako pozira s raskošnim šeširima, a preko sebe prebaci i pareo pa zablista u nesvakodnevnim varijantama.

Foto: instagram

Ali ono bez čega ga nikad nećete vidjeti je torbica. U Markovu ormaru doista ih ne nedostaje. Stoga u impozantnoj kolekciji broji svega i svačega. Krenimo od Hermès Kelly Pochette modela koji stoji vrtoglavih 7000 €. Investicija u Hermès, dobro znaju modni stručnjaci, nije samo kupnja torbe, zato što modni dodaci luksuzne modne kuće udvostruče, pa čak i utrostruče svoju vrijednost na tržištu u manje od nekoliko godina. U svojem ormaru čuva i model Miu Miu Wander od 1800 €, kao i Goyard Petit Flot Mini Bucket Bag po cijeni od 1550 €. Na posljednjem putovanju u Španjolsku, gdje se provodio i s najboljom prijateljicom Majom Šuput, zablistao je pozirajući s golemim modelom okrugle pletene torbe brenda Jacquemus, koja se prodaje po 590 €.

Foto: Instagram

U Grubnićevoj kolekciji posebno mjesto zauzima i Chanel Classic Flap, ikonična torba koja se već desetljećima smatra jednim od najsigurnijih modnih ulaganja, a njezina cijena od 11.000 € u trgovinama to i potvrđuje. Riječ je o modelu koji nose najveće svjetske face, od Blake Lively do Kim Kardashian, a Marko ga rado kombinira uz najjednostavnije edicije, dokazujući kako pravi modni detalj uvijek digne cijeli look na višu razinu. Kad je riječ o pravim vrhuncima kolekcije, tu je svakako i Hermès Birkin 25 Cargo, model koji na tržištu dostiže vrijednost i do 14.900 €, a čija se dostupnost, kako dobro znaju ljubitelji luksuzne mode, mjeri mjesecima, pa i godinama čekanja na listi. Torbe Birkin odavno su sinonim za status i ekskluzivnost, a nose ih brojne holivudske zvijezde poput Victorije Beckham, koja navodno posjeduje jednu od najvećih privatnih kolekcija ovog modela u svijetu.

- Volim lijepe stvari, volim raditi, naporno raditi i volim si priuštiti. Apsolutno sam potpuno ostvarena, sretna i zadovoljna osoba. Obožavam svoj život. No jako je važno osvježiti život, biti zahvalan na svemu što imamo. Rad na sebi me naučio da ne trebam kukati i isticati nešto što mi eventualno fali i biti nesretan zbog toga. Ja sam zahvalan na svim blagoslovima koje imam i fokusiran sam samo na to. Jako je važno slijediti svoje snove, prije svega maštati i odrediti svoje ciljeve, a potom ostvarivati iste, jer čovjek bez snova i želja je prazan, tužan čovjek, taj se nema čemu ni radovati - rezolutan je modni stilist.

Foto: instagram

A Marko u svojem ormaru čuva i još jedan Hermès Birkin, ovaj put nešto pristupačnije varijante od 9600 €, dokazujući kako jedna torba modnim entuzijastima nikad nije dovoljna. Uz njih, tu je i Chanel Maxi Top Handle Flap Bag vrijedna 7000 €, model koji je posljednjih sezona osvojio modne piste i Instagram profile brojnih influencerica diljem svijeta.

Za nešto opušteniji, ali i dalje raskošni styling, Marko poseže za Christian Dior Saddle torbicom od 3900 €, kultnim modelom koji je svojevremeno proslavila serija "Seks i grad", a koji je u modni vrh vratila i sama Maria Grazia Chiuri. Zanimljivo je da se Dior Saddle često pojavljuje i u sportskoj, ležernijoj varijanti, a upravo za odlazak u teretanu Marko bira Givenchy torbu od 1500 €, pokazujući kako se stil ne izostavlja niti kad je riječ o odlasku na trening.

Foto: Instagram

Ono što posebno oduševljava jest i Ami Paris Ami de Coeur torbica, znatno pristupačnijeg cjenovnog ranga od 400 €. Marko zna kombinirati i skuplje i pristupačnije modne komade, a sve s ciljem stvaranja prepoznatljivog, autentičnog stila. Upravo takva kombinacija skupljih i jeftinijih modnih detalja, kažu stručnjaci, danas je najveći modni trend, zato što se pravi styling ne mjeri isključivo cijenom pojedinog komada, već umijećem kombiniranja. Marko Grubić svojim je izborom torbi, ali i cjelokupnim stylingom, odavno dokazao da se ne boji eksperimentirati, a upravo ta hrabrost čini ga jednim od najprepoznatljivijih modnih stilista na domaćoj sceni. Njegova kolekcija torbi, vrijedna gotovo 40.000 eura, prema pravom izlogu koji pokazuje na svojim profilima društvenih mreža, dokaz je da je moda za njega mnogo više od posla - to je strast kojom se rado i javno diči.