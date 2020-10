Kome se obratiti kad vam djeca boluju od nepoznate bolesti?

Gaucherova bolest rijetko je oboljenje koje često ostane neprepoznato. Simptomi se razlikuju od osobe do osobe, a težina bolesti varira. Ova autoimuna recesivna bolest oboljele suočava s mnogim preprekama, no uz pravilnu skrb, razumijevanje i brigu kvalitetan život je moguć

<p><i>Samo da smo zdravi.</i> To je zasigurno najčešća mantra suvremenog čovjeka, a koja vjerno dočarava da bez zdravlja naš život znatno gubi na kvaliteti, a bolest nam onemogućuje stvaranje, privređivanje, održavanje obiteljskih odnosa i druženje s prijateljima.</p><p>Medicina je danas otišla toliko daleko da se mnoga stanja i razna oboljenja mogu uspješno izliječiti ili bar držati pod kontrolom. No oboljenja koja su rijetka, bolesti od kojih pati samo maleni dio svjetske populacije, pravi su izazov liječnicima i znanstvenicima.</p><p>Kako pomoći ljudima čiji simptomi su nejasni, a razvoj bolesti često progresivan? Upravo je takva <strong>Gaucherova bolest,</strong> koja je dijagnosticiran kod 22 osobe u Hrvatskoj, od kojih je dvoje djece.</p><h2>Autoimuna recesivna bolest</h2><p>Gaucherova bolest je <strong>metabolička bolest </strong>koja se javlja zbog <strong>urođenog nedostatka enzima</strong> koji je zadužen za razgradnju lipida glukocerebrozida u stanicama, a zbog čijeg nedjelovanja stanice bujaju, što dovodi do povećane jetre i slezene, slabljenja kostiju, anemije i zaostatka djece u rastu i razvoju. Simptomi mogu biti blaži, poput modrica, ili teži, poput jakog bola u kostima, te često ostaju neprepoznati.</p><p>Ova nasljedna bolest, iako smatrana rijetkom, u pojedinim etničkim skupinama česta je pojavnost. Dolazi u tri pojavna oblika, pa tako od tipa 1 boluje dvadesetak odraslih osoba, a od tipa 3 dvoje djece. <strong>Tip 1 ujedno je najčešći</strong>, tip 2 pojavljuje se u ranoj dobi te oboljeli umiru do 2. godine života, a tip 3 zahvaća unutarnje organe i središnji živčani sustav. No sve je to jedna bolest nasljednoga karaktera koja se manifestira raznom simptomatologijom. I nažalost, neizlječiva je, ali je raznim terapijama moguće ublažiti simptome i zaustaviti progresiju.</p><p>Liječnicima nije lako postaviti točnu dijagnozu jer se često simptomi različito interpretiraju, a kako je živjeti s Gaucherovom bolesti, najbolje će nam dočarati pacijenti, oni koji svakodnevno vode životnu bitku.</p><h2>Sasvim posebna obitelj</h2><p>Biti jedan od 60.000 ljudi koji boluju od Gaucherove bolesti isprva je svakako šok. No biti majka dvoje djece koja boluju od rijetke bolesti spoznaja je koja u potpunosti mijenja obiteljsku dinamiku. <b>Petra K. </b>majka je dvoje djece oboljele od Gaucherove bolesti. Ona se predano, s mnogo ljubavi i nježnosti, brine o svojih dvoje mališana.</p><p>- Kći je rođena sa srčanom manom, koju su prepoznali odmah poslije rođenja. To je ujedno bila njena prva dijagnoza. Imala je dvije operacije srca u Münchenu u dobi od dva mjeseca i drugu operaciju s dvije i pol godine. Nakon te druge operacije doktori su primijetili da joj je slezena uvećana. Nakon povratka kući pratili smo njeno stanje kod hematologa, no tek nakon dvije i pol godine liječnici su posumnjali na rijetku Gaucherovu bolest, koja je potom i potvrđena.</p><p>U to vrijeme Petra je bila u petome mjesecu trudnoće te su nakon rođenja i sinu potvrdili da boluje od Gaucherove bolesti tipa 3. On je tad imao samo dva mjeseca, a kćeri su bolest dijagnosticirali u dobi od četiri i pol godine.</p><p>Ova obitelj primjer je <strong>genetskih mutacija </strong>kojima se uzrok ne zna jer nitko u obitelji nije bolovao od ovog rijetkoga genetskog oboljenja.</p><p>Svakodnevica je ponekad teška, a Petra, kao svaka majka, strahuje za zdravlje svoje djece. A djeca?</p><p>- Djeca su dijagnozu dobro prihvatila, a posebno to što moraju primati terapiju i ići na preglede. Suprug i ja malo teže sve podnosimo jer je uvijek prisutan strah za njihovo zdravlje.</p><p>Djeca terapiju primaju svakih 14 dana u Općoj bolnici u Zadru, a trajanje terapije koju primaju intravenozno, putem infuzije, jest četiri sata. Lijekove uzimaju svakodnevno oralnim putem.</p><h2>Nedostaci zdravstvenog sustava</h2><p>Petra osobno ne poznaje oboljele od Gaucherove bolesti, ali je u stalnom kontaktu s predsjednicom <b>Udruge za Gaucherovu bolest</b>.</p><p>- Ona nam uvelike pomaže svojim savjetima i informacijama kako bismo uspješnije prebrodili izazove koji su stavljeni pred nas kao obitelj.</p><p>Petra ističe kako su <strong>zadovoljni bolničkim osobljem</strong> koje se brine o djeci, no stanje, kao u mnogim hrvatskim bolnicama, nije bajno.</p><p>- Ne postoji dnevna bolnica nego su djeca primala terapiju na odjelu pedijatrije, gdje su djeca s infekcijama, s virusima i bakterijama. To nije primjeren način primanja terapije. Iako se sad terapije administriraju na drugim odjelima, i dalje ima mjesta napretku.</p><p>Petrina želja je ono za što se zalaže i Udruga – <b>primanje terapije u vlastitom domu</b>, što je u inozemstvu uobičajena praksa.</p><p>- Terapija i jest namijenjena tome, što bi uvelike olakšalo život svima.</p><h2>Međunarodni dan Gaucherove bolesti</h2><p>Listopad je po mnogočemu poseban mjesec, a za oboljele od Gaucherove bolesti 1. listopada obilježava se <b>Međunarodni dan Gaucherove bolesti</b>. Cilj je osvijestiti javnost i educirati zdravstvene radnike, što će pridonijeti cjelokupnom tretmanu oboljelih. Liječnici su ti kojima je potrebna edukacija, a oboljelima je neophodna „sigurna luka“, mjesto na kojemu mogu svoja iskustva i probleme podijeliti sa supatnicima, s ostalim oboljelima.</p><p>I upravo na tome požrtvovno radi <b>prof. dr. sc. </b><b><span style="background:white"><span style="color:black">Jasenka Wagner Kostadinović</span></span></b><span style="background:white"><span style="color:black">, predsjednica <b>Hrvatske udruge oboljelih od Gaucherove bolesti</b>. Naglasak je na <b>omogućavanju kućne terapije za sve oboljele</b>, posebice u vrijeme pandemije bolesti Covid-19, kako bi svaki pacijent imao jednako pravo na adekvatno liječenje. Mogućnost da kronični bolesnici primaju doživotnu terapiju u kućnom okruženju, osobito u doba pandemije, značajno podiže kvalitetu života i pomaže očuvanju njihova zdravstvenog stanja.</span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">- Oboljeli od Gaucherove bolesti su kronični bolesnici, a mi kao udruga uvijek se zalažemo za dodatno poboljšanje kvalitete života oboljelih u Hrvatskoj, osobito u ovim izvanrednim okolnostima pandemije koronavirusa. S tim ciljem želimo omogućiti primanje <b>enzimske nadomjesne terapije</b> kod kuće uz nadzor medicinskog osoblja te omogućiti pacijentima da oralna terapija, prijeko potreban lijek, bude dostupna u svakoj lokalnoj ljekarni, umjesto na bolničkom odjelu. </span></span></p><p><span style="background:white"><span style="color:black">Oboljelima nisu potrebni česti posjeti bolničkim odjelima nego razumijevanje i dostupnost kućne terapije ma gdje se nalazili i u kojim god uvjetima živjeli. A kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti trebala bi biti imperativ društva koje sebe želi nazivati solidarnim i socijalno osjetljivim.</span></span></p>