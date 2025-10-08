Konferencija Startover: Kako zadržati ljude, znanje i motivaciju?

U fokusu ovogodišnje konferencije stavljamo pred javnost teme koje oblikuju novu stvarnost rada; od zadržavanja ključnih kadrova i stvarne mogućnosti napredovanja do kulture učenja i održivosti vještina u eri ubrzanih promjena. O tome koji su provjereni odgovori na aktualna pitanja govorit će stručnjaci iz ključnih industrija na trećoj HR konferenciji 24sata "Kreativnost kao pokretač poslovanja". Konferenciju organiziraju 24sata 24. listopada u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu.





Nikad nije bilo izazovnije zadržati ljude, ali ni jednostavnije izgubiti ih. O tome kako kreirati okruženje u kojem se talenti osjećaju prepoznato, motivirano i povezano s vizijom tvrtke govorit će panelisti na prvom panelu, pod nazivom "Leadership: Kreativnost u zadržavanju kvalitetnoga kadra". Rasprava će otvoriti pitanje može li se lojalnost zaposlenika uopće planirati te kako lideri balansiraju između tržišnih pritisaka i ljudskih potreba. Moderirat će ga prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić (Ekonomski fakultet Zagreb), a u panelu sudjeluju Ivana Mikanović (Sofascore), Ana Petrović (Culture Craft), Velimir Srića (akademik, član Europske akademije i IANUBIH) te Dalibor Kratohvil (HOK).

Što danas zapravo odlučuje o napredovanju - sustav ili snalažljivost? Na panelu "Napredovanje danas: Sustav ili snalažljivost?" bit će riječi o vidljivosti, timskim odnosima, nepisanim pravilima i novim vrijednostima na tržištu rada. Posebna pozornost bit će na pitanjima koliko su formalni kriteriji još relevantni te žele li mlađe generacije uopće tradicionalni karijerni uspon. Raspravu će moderirati novinarka Bojana Mrvoš (24sata), a o ovoj uvijek aktualnoj temi pričat će Nikolina Sertić (Philip Morris), Lara Šubić Šuša (SELECTIO Grupa), Bruno Rožman (SonderAI) i Andreja Gracin (Telemach).

Poseban dio konferencije čini razgovor 1 na 1 s Ratkom Rudićem, jednim od najtrofejnijih trenera svih vremena i predsjednikom stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza. U intervjuu s novinarkom Snježanom Krnetić (24sata) Rudić će otkriti svoje provjerene metode motiviranja timova, održavanja discipline i stvaranja osjećaja zajedništva u trenucima najvećeg pritiska.

Konferenciju zatvara panel "Kultura kompanije i hibridni rad", koji donosi iskustva kompanija s različitim modelima organizacije rada. Govorit će se o tome kako spriječiti zastarijevanje vještina, što znači "skill sustainability" u praksi te može li učenje postati dio kulture, a ne samo zadatak jednog odjela. Ujedno se otvara pitanje može li hibridni rad potaknuti kreativnost ili postaje prepreka timskoj povezanosti. Panel moderira Jelena Jelušić, HR & employer branding konzultantica iz INSPO Consultinga, a sudjeluju Sandra Matić (Erste banka), Martina Šepić (Webpower Adria), Vlatka Kamenić Jagodić (Končar) i Mirna Horvat (Leapwise).

Osigurajte svoje mjesto na konferenciji - prijavite se ovdje jer je broj mjesta ograničen. Konferencija će biti 24. listopada u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri su Petrol, Hrvatska pošta, Erste banka, Philip Morris Zagreb, Selectio, Telemach, KONČAR i Hrvatska obrtnička komora.