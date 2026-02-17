Kuckanje, šuškanje i viralne ludosti: Bizarni trendovi s YouTubea koje morate vidjeti

Neovisno o tome pripadate li generaciji Z ili ste boomer, jedna nam je stvar u ovoj digitalnoj eri vjerojatno svima zajednička. Svi volimo besciljno lutati nepreglednim bespućima videosadržaja na streaming servisima. Za neke je to možda TikTok, za druge Insta ili Face, ali sve počinje i završava na dobrom starom YouTubeu. Ili kako ga je u Hrvatskoj nekad netko zvao - Jubito.

I prije nego što su digitalne platforme zavladale našim ekranima, viralni videozapisi širili su se sporim downloadima, komprimiranim datotekama i sumnjivim linkovima. Prvim pravim viralnim videom smatra se “Dancing Baby” iz 1996. - nespretno animirana 3D beba. Snimku su dijelili mailovima i chatovima bez algoritama, hashtagova ili influencera. Njezin uspjeh pokazao je da ljudi prirodno dijele ono što ih nasmijava ili šokira: kratko, apsurdno i novo širi se iz čiste znatiželje.

Zašto je mukbang zaludio svijet

Ako je “Dancing Baby” dokazao da je viralnost postojala i prije algoritama, mukbang pokazuje kako se isti impuls samo preselio za stol. Prvi mukbangovi pojavili su se krajem 2000-tih u Južnoj Koreji, daleko od YouTubea, kao jednostavni livestreamovi ljudi koji večeraju pred kamerom. U kulturi u kojoj je zajedničko objedovanje temelj društvenog života, a sve više ljudi živi i jede samo, taj format nije bio bizarnost nego odgovor na vrlo konkretan društveni problem.

Foto: shutterstock

Manje je poznato da mukbang uopće nije nastao kao zabava nego kao način borbe protiv usamljenosti. U Južnoj Koreji objedovanje ima snažnu socijalnu dimenziju, ali ubrzan tempo rada i porast samačkih kućanstava doveli su do toga da sve više ljudi jede samo. Mukbang je ponudio digitalnu iluziju zajedničkog obroka. Kreatori se obraćaju publici, postavljaju pitanja, reagiraju na komentare i svjesno grade osjećaj bliskosti, zbog čega publika ostaje lojalna i emocionalno vezana uz kanal.

Iza te prividne spontanosti danas stoji ozbiljan biznis. Najuspješniji mukbangeri, poput Banzza, Dorothy ili Ssoyoung, godišnje zarađuju milijune od oglasa, sponzorstava i prodaje vlastitog mercha. Suradnje s restoranima i food brendovima dodatno pune njihov budžet, a dugi formati od 30 do 60 minuta savršeno odgovaraju YouTubeovu algoritmu i oglašivačkome modelu. Uz to, livestreamovi i virtualni darovi fanova pretvaraju mukbang iz "čudnog internetskog trenda" u jedan od najprofitabilnijih videožanrova današnjice.

Foto: shutterstock

ASMR nas sve opušta

U tom trenutku, kad su pažnja publike i monetizacija dosegnule nove razine, prirodno je da su se pojavili i srodni trendovi koji koriste ista načela - pažnju, ritual i senzorne podražaje. ASMR - Autonomous Sensory Meridian Response - postao je upravo takav saveznik mukbanga, osobito na YouTubeu, Instagramu i TikToku. Ovaj trend temelji se na umirujućim zvukovima i vizualnim stimulansima koji kod dijela publike izazivaju trnce i dubok osjećaj opuštanja, čineći ga digitalnim alatom protiv stresa, nesanice i mentalnog zamora. Kratki formati dodatno su ga učinili dostupnim u svakodnevnim pauzama, baš kao što mukbang videosnimke pretvaraju prehrambeni ritual u gotovo meditativno iskustvo za gledatelje.

Gledanje drugih kako igraju videoigre, osobito noću kad san ne dolazi, postalo je masovna navika: samo na Twitchu mjesečno se gleda oko 1,5 milijardi sati streamova. Iako na prvi pogled djeluje pasivno ili besmisleno, privlačnost leži u kombinaciji zajednice, rituala i dijeljenog iskustva. Publiku ne veže nužno sama igra nego ljudi oko nje - live chat, interni humor, osjećaj pripadnosti i usporedba s gledanjem sporta ili zajedničkim odlascima u kafić. Twitch i YouTube tako funkcioniraju kao digitalna mjesta okupljanja, na kojima se hobi dijeli, komentira i pretvara u svakodnevnu rutinu.

U isti niz spada i unboxing ili unpacking sadržaj - gledanje drugih kako raspakiravaju proizvode koje ste već kupili, tek planirate kupiti ili ih uopće ne možete sebi priuštiti. Od tech gadgeta i luksuzne kozmetike do paketa s Temua i haulova s Amazona, poanta rijetko leži u samom proizvodu. Privlačnost je u ritualu iščekivanja, u kontroliranom otkrivanju i osjećaju sudjelovanja bez stvarnog troška.

Foto: shutterstock

Svi volimo gledati i dijeliti

Izazovi među mladima postoje desetljećima - od gutanja zlatnih ribica i naguravanja u telefonske govornice do ding-dong ditchinga iz '80-ih i '90-ih. Razlika je u tome što su društvene mreže te impulse učinile masovnim, brzim i neizbježnim. Ice Bucket Challenge iz 2014. pokazao je da viralni izazovi mogu imati i pozitivan učinak, prikupivši više od 115 milijuna dolara za ALS. No za svaki takav primjer postoji niz opasnih trendova koji se algoritamski guraju u feedove, posebno mladima.

Motivacija iza ovakvih trendova najčešće je želja za pripadanjem, vidljivošću i sudjelovanjem u onome što je trenutačno popularno na društvenim mrežama. Iako mnogi izazovi na prvi pogled djeluju bezazleno, neki su s vremenom pokazali da mogu nositi određene rizike. Primjerice, plankanje je od fotografiranja na neobičnim mjestima preraslo u situacije koje su rezultirale ozljedama, a izazovi hot pepper i One Chip u pojedinim slučajevima doveli su do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Slično vrijedi za trendove poput sunburn arta, cinnamon challengea ili NyQuil chickena, koji mogu imati negativne posljedice za zdravlje ako ne promišljate o mogućim rizicima.

I dok su neki trendovi bizarniji od drugih, jedno ostaje nepromijenjeno - svi volimo gledati, dijeliti i otkrivati sadržaje koji nas zabavljaju, iznenađuju ili opuštaju. YouTube i dalje ostaje digitalno mjesto na kojem znatiželja susreće kreativnost, a gledatelji svih generacija pronalaze svoj kutak zabave i zajedništva.

Foto: shutterstock

Premium iskustvo

Upravo su ovakvi sadržaji - dugi livestreamovi, gaming streamovi, mukbang epizode i ASMR videosnimke - među najgledanijima na YouTubeu, pa mnogi korisnici provode sate uz njih. YouTube Premium predstavlja praktično rješenje za gledanje bez prekida, u pozadini ili offline, bez obzira na to koje žanrove najviše pratite.

Korisnici A1 s YouTube Premiumom mogu uživati u videozapisima i glazbi bez oglasa, pristupiti YouTube Musicu s više od 100 milijuna pjesama, reproducirati sadržaj u pozadini i preuzimati ga za offline korištenje. U povodu uvođenja usluge, novi i postojeći korisnici mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te fiksnih paketa Mega NET i Giga NET dobivaju šest mjeseci pretplate bez naknade. Nakon promotivnog razdoblja usluga je dostupna po cijeni od 8,90 € mjesečno, bez ugovorne obveze, s jednostavnom aktivacijom i upravljanjem kroz aplikaciju Moj A1.

Ovakva prilika omogućava vam neometano praćenje omiljenih sadržaja, što je idealno u svijetu u kojem viralni i bizarni trendovi stalno drže pozornost publike.