Kviz ga je osvojio jer spaja igru i znanje: "Nema tu glume, ili znaš ili ne znaš"

Prije gotovo tri desetljeća Joško Lokas prvi se put pojavio na malim ekranima, kao mladi novinar i voditelj na zagrebačkom OTV-u, u emisijama "Altera", "Serbus Zagreb" i "Kratki rezovi". Bio je to početak karijere koja će ga ubrzo lansirati na nacionalnu televizijsku scenu.

Dolaskom na Hrvatsku radioteleviziju postaje zaštitno lice nedjeljnog showa "Bravo", a njegov topli osmijeh, uglađena konverzacija i šarmantne doskočice brzo su ga pretvorili u miljenika gledatelja.

Godine 1997. osmislio je jedan od najgledanijih televizijskih kvizova - "Upitnik", čiji su potencijal prepoznali i preko Atlantika: otkupila ga je ugledna američka produkcijska kuća King World, poznata po hit-formatima poput "Wheel of Fortune" i "Jeopardy!".

Lokas je s vremenom postao ne samo lice nego i mozak iza mnogih televizijskih projekata. Potpisuje niz emisija i formata: od "Diplomca" i "HNL managera", preko "Večere s Joškom Lokasom 341", "Dvornikovih" i "Mamutice", do kvizova "Šifra", "Potjera" i "Superpotjera". U domaćem TV krajoliku njegovo ime danas gotovo da je postalo sinonim za kviz. Za svoj je rad višestruko nagrađivan, od Večernjakovih ruža za najbolje TV lice do Zlatnog studija za seriju "Nestali".

Kako su kvizovi odredili njegovu televizijsku karijeru, što čita i sluša te kakav je s novcem, otkrio nam je u kratkom razgovoru.

'Ili znaš ili ne znaš'

– Kviz me osvojio jer spaja ono što volim: igru i znanje – kaže Joško Lokas.

Nema tu glume, nema prostora za varanje. Ili znaš ili ne znaš. I upravo ta iskrenost formata oduvijek ga je privlačila. Iza kulisa kviza, dodaje, krije se cijeli mali svijet – prava znanstvena disciplina koja zahtijeva timsku sinergiju, preciznost i kreativnost.

Iako je u kvizašku priču krenuo sam, priznaje da je pravi smisao svega pronašao tek kad je počeo surađivati s izvrsnim urednicima i scenaristima. I da, nije samo stajao pred kamerom – i sam je smišljao pitanja.

– Dobra kvizaška pitanja moraju biti jasna, precizna, izazovna, a ako se u sve umiješa i doza duhovitosti, onda ste otkrili "sveti gral". Najvažnije je ne podcijeniti ni natjecatelja ni publiku.

A kakvi su zapravo kvizaši?

– Posebna sorta. Radoznali, duhoviti, britki, otvoreni, često samozatajni. Ono što ih povezuje je poštovanje prema znanju, jer kviz nije natjecanje u pokazivanju nego potraga za odgovorima. S godinama su mnogi od njih postali više od natjecatelja, postali su obitelj.

Voditelj - i na ekranu i kod kuće

Kad se kamere ugase, Joško preuzima drugu važnu ulogu, onu oca troje djece: kćeri Noe te sinova Tome i Jakova.

- Biti roditelj nikad nije bilo lako i mislim kako je to jedan od najvažnijih zadataka koje nosimo. Danas je ta uloga posebno izazovna jer informacije lete, svijet je ubrzan, pritisci veliki, a pristup lošim sadržajima nikad lakši. Zato mu je oduvijek bilo važno biti prisutan - ne savršen nego dosljedan.

Svojoj djeci želi da budu svoja, da poštuju ljude, ne podcjenjuju rad i ne boje se učiti cijeli život. I da shvate kako znanje nije elitizam nego alat.

Kad je riječ o novcu i financijama, vjeruje u zdravu ravnotežu.

- Rekao sam im da novac nije ni dobar ni loš, sve ovisi o tome kako ga koristiš. Štednja nije samo stvar navike nego odnosa prema budućnosti. Naučili su da je bolje odgoditi impulzivnu kupnju nego požaliti poslije. I, naravno, da uvijek imaju nešto "sa strane".

Mirovina kao novo poglavlje

Iako je trenutno u najboljim godinama, Joško ne bježi od razmišljanja o budućnosti, naprotiv.

- U mladosti nisam bio osobito odgovoran s novcem, ali to sam naučio s godinama. Sad pazim, planiram i ne skačem naglavačke. Naučio sam cijeniti slobodu koju ti dobra financijska odluka može dati.

Što se mirovine tiče, na nju ne gleda kao na kraj nego kao na novo, jednako važno poglavlje života, koje treba dočekati spreman.

- Ne čekam da mi netko drugi osigura mir, to planiram sam. Zato dio novca uvijek ide u štednju, dio u ulaganja, a najvažnije: sve uz dobru informiranost.

Na tragu tog razmišljanja proizašla je i suradnja s UMFO-om (Udrugom društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava) na projektu FINQuiz.

- Prepoznao sam koliko je važna sigurnost u mirovini, a koliko se malo o tome govori na razumljiv način. Ako kroz svoj posao mogu pomoći da ljudi lakše shvate donošenje financijskih odluka, onda je to itekako vrijedno angažmana.

Tišina, knjige i more

Privatno, Joško Lokas je tihi promatrač svijeta. Ne dijeli puno, i to je, kaže, svjesna odluka.

- Ne mislim da moram sve pokazivati da bih bio prisutan. Privatno neka ostane privatno. Ne zato što nešto skrivam nego zato što mi je važno imati prostor za sebe i svoju obitelj. Društvena mreža je neko moj dvorište ili, kako ga ja doživljavam, svojevrsni šareni dnevnik. Ono što je unutra mali je dio mojeg života. Ono što nije dio je mojeg mikrosvijeta i najužega kruga prijatelja.

Voli čitati - od klasike do publicistike.

- Pratim aktualnosti, ali i dokumentarce, posebno one o povijesti, društvu i znanosti. Glazba mi je važna jer treba često razbistriti glavu, uživam u njoj i kad sam sam i kad sam u društvu.

Od Hansa Zimmermana do Daft Punka, preko Leonarda Cohena, do Rolling Stonesa, na njegovim play listama svašta se nađe. A ljeto?

- Raslina, Brač, Hvar, Dubrovnik i Šibenik moje su destinacije ovog ljeta. U svakom slučaju, probat ću iskoristiti vrijeme čitajući, odmarajući se, zabavljajući se, a sve to uz mediteransku spizu i čašu dobrog vina. Možda neko kratko putovanje, ali bez pompe. A ono što ne želim propustiti je sjedenje uz more, bez mobitela, s dobrom knjigom i kavom.

I za kraj, ima li Joško kakvih neostvarenih želja?

- Uvijek imam nešto što mi se mota po glavi. Volio bih stvoriti još nekoliko formata, napisati nekoliko scenarija za serije i filmove. Raditi na vlastitoj edukaciji. Planova je puno, vremena toliko koliko ima. Nadam se da ću sve stići.