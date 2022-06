Ljeto u Zagrebu bogato je kulturnim događanjima: Izdvajamo najzanimljivije

S prvim danima lipnja u Zagreb su pristigle gotovo ljetne temperature, koje pozivaju da domove i urede zamijenimo gradskim ulicama. Da se boravak u gradu ne bi sveo samo na šetnju i razgledavanje uz sladoled, Zagreb je u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba pripremio bogat program, mnoštvo sadržaja na otvorenom, koncerte i mnoge druge zanimljivosti, sve pod zajedničkim nazivnikom SummerBUZZG. Posebno se ističe festival Zagreb Classic open air koji će se održavati pod vedrim, a usklopu kojega će vrhunski domaći i strani umjetnici izvesti djela klasične glazbe, poznatih mjuzikala te najljepša djela filmske glazbe.

- S veseljem pozivam sve da posjete Zagreb koji je pun događanja i po mnogima, najljepši upravo u ovim mjesecima koji nam dolaze. Zagreb Classic 2022. s vrhunskom klasičnom glazbom pod vedrim nebom započinje u četvrtak, 23. lipnja, koncertom ukrajinske solistice na violini Anastasiye Petryshak i orkestra Opere HNK u Zagrebu, a završava u srijedu, 29. lipnja, koncertom komornog orkestra Cameristi della Scala, kojeg čine glazbenici orkestra Teatro alla Scala iz Milana. Svi programi su besplatni, a posjetitelji Zagreb Classica imat će priliku uživati u prvorazrednim glazbenim poslasticama te divnom ambijentu i ugođaju Trga kralja Tomislava - poručila je Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ-a.

Evo što nas još očekuje ovog ljeta u Zagrebu.

Pop up by the Lake @Bundek, do 3. srpnja

Već je u punom jeku Pop up by the Lake (Bundek), koji je u park oko Bundeka donio zanimljive kreativne radionice, poput slikanja, te umjetničke Pop Up instalacije Muzeja iluzija. Na obali jezera Budek posjetitelji će moći uživati u dobroj glazbi koju će puštati domaći DJ-i i živoj svirci poznatih bendova. Posebno iznenađenje za filmoljupce je program Filmovi na jezeru, s projekcijama filmskih klasika na otvorenom pod zvijezdama.

Iznad Zagreba, Medvedgrad, do 2. srpnja

Za malo osvježenja predlažemo da vikendom produžite do Medvedgrada, gdje će se pod otvorenim nebom odvijati kulturno-glazbena događanja. U Parku prirode Medvedgrad bit će radionice za djecu, koncerti i još mnogo toga. Ansambl Lado, Borna Šercar's Jazziana Croatica i grupa Silente samo su neka imena koja će zabaviti posjetitelje.

Ljetne večeri HNK – Hrvatsko narodno kazalište do 1. srpnja

Hrvatsko narodno kazalište u okviru programa Ljetne večeri HNK pripremilo je fantastičan program koji će oduševiti sve ljubitelje kazališta, baleta i klasičnih umjetnosti. Baletni ansambl tijekom ljetnih večeri na otvorenom će izvoditi neke od najpoznatijih baleta, a Opera je pripremila čak četiri glazbene večeri, tijekom kojih će prikazivati najljepše dijelove poznatih opera. Istinska poslastica za sve ljubitelje poezije bit će večeri posvećene pjesnikinji Vesni Parun povodom stote obljetnice njezina rođenja. Najavljen je i izuzetno zanimljiv interaktivni program pod nazivom Poetske konzultacije. Sve detalje o programu možete pronaći na internetskim stranicama HNK.

Baš naš festival do 25. lipnja

Ove godine na platou Gradec ponovno imamo priliku uživati u izvrsnim koncertima odličnih bendova i nastupima mnogih DJ-a te izuzetnoj gastronomskoj ponudi. Poznati domaći chefovi Mario Mandarić i Marko Palfi svojim će nadahnutim kreacijama obogatiti ponudu hrane, a poznati glazbenici garantiraju odličnu atmosferu i mnogo zabave pod sloganom #GoreJeBolje. U svakom slučaju, na Gradecu vas očekuje užitak za sva osjetila koji nikako ne smijete propustiti.

Food truck Festival, Jarun, do 12. lipnja te od 25. kolovoza do 11. rujna

Dobro nam znani festival odvijat će se u dvije etape. Prva je već počela i trajat će do 12. lipnja, a druga je na rasporedu od 25. kolovoza do 11. rujna. Na jarunskoj plaži pokraj kluba Aquarius očekuje vas izvrsna ponuda street fooda dopunjena slasticama u slatkoj zoni te raznolik izbor popularnih pića za rashlađivanje, a sve to uz izvrstan glazbeni program, iz kojeg izdvajamo "Jedan dva Tribute Duo Balaševića".

Ljeto u MSU, do 2. srpnja

Muzej suvremene umjetnosti i ove je godine pripremio izvrstan kulturni program, koji će se održavati svakog vikenda na otvorenom. Koncerti, kazališne predstave, performansi, izložbe, filmske projekcije i mnoštvo intrigantnih nastupa umjetnika urbanu će kulturu grada Zagreba podignuti na sasvim novu razinu.

Brokenships stage - (Pro)ljeto na Katarincu, do 8. rujna

O ljepoti i šarmu zagrebačkoga Gornjega grada ne treba trošiti previše riječi, no ako vam treba dodatni poticaj da ovog ljeta prošećete njegovim ulicama, tu je šarolik umjetnički program, koji će i ovog ljeta biti u blizini Muzeja prekinutih veza, na terasi Brokenships Bistroa na Katarininu trgu.

Animafest, od 6. do 11. lipnja

I ove godine Zagreb će ugostiti svjetski festival animiranog filma, na kojem će biti prikazan novi dugometražni animirani film "Belle" režisera Mamorua Hosode, koji je svjetsku premijeru imao u Cannesu. Na festivalu ćete imati prilike vidjeti i mnoge druge poznate i nagrađivane umjetnike iz svijeta animiranog filma, a posjetitelji će besplatno moći pogledati projekcije svih filmova prijavljenih na Natjecanje studentskog filma.

Projekt Ilica: Q'art, 12. lipnja

Najduža zagrebačka ulica dio je zagrebačkog identiteta, a Projekt Ilica: Q'art svojevrsna je posveta njezinu posebnom značenju u kulturnom i društvenom životu grada. Misija ovog projekta je udahnuti novi život napuštenim prostorima na Ilici, a u okviru ove manifestacije je i festivalski dio s izložbama, koncertima, radionicama, projekcijama filmova i drugim zanimljivim sadržajima.

Festival vatrometa, od 16. do 19. lipnja

Na Bundeku će ove godine ponovno biti Festival vatrometa, koji ove godine slavi svoj okrugli 20. rođendan. Svi ljubitelji ove vrste umjetnosti na noćnom nebu uživat će u fantastičnim kreacijama maštovitih domaćih i stranih pirotehničara, uz popratni glazbeni i zabavni sadržaj, lunapark, odličnu ponudu hrane i pića. Zabava za sve uzraste je zajamčena.

Art park , od 17. lipnja do 17. srpnja

Kultni zagrebački park Ribnjak idealno je mjesto za bijeg od svakodnevice, u kojem ćemo i ove sezone proljetna i ljetna popodneva i večeri provoditi u dobroj atmosferi, u dobrom društvu i uz raznovrstan umjetnički program praćen štandovima na kojima možete pronaći osvježenje.

Ljeto kod Matoša na Gornjem gradu, od 24. lipnja do 31. srpnja

Za dozu opuštanja i razonodu pravac do Matoša na Gornji grad, gdje je, uz najbolji pogled na Zagreb, i ovog ljeta organiziran odličan zabavni program uz nastupe stand up komičara, poznatih glazbenika i izvrsnu ugostiteljsku ponudu, a vlastite uspomene na Ljeto na Matošu moći ćete zabilježiti u nekoliko fotokutaka.

Placebo, 27. lipnja

Koncerti svjetski poznatih glazbenika polagano su se počeli vraćati u Zagreb, a jedan od onih koji će bez sumnje biti za pamćenje nastup je britanskog rock benda Placebo na zagrebačkoj Šalati. U sklopu ove turneje glazbenici će predstaviti svoj osmi album „Never Let Me Go“, a ulaznice za ovu iznimnu glazbenu poslasticu već su u prodaji.

Zucchero, 28. lipnja

Za sve ljubitelje dobre glazbe tempo u Zagrebu ovog će ljeta biti zaista dinamičan jer samo dan nakon koncerta benda Placebo u goste nam dolazi još jedan rado viđen i slušan glazbenik, legendarni talijanski roker Zucchero. U okviru velike svjetske turneje pod nazivom World Wild Tour Zucchero će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog izvesti svoje nove i stare svjetski poznate hitove, stoga nikako nemojte propustiti ovaj glazbeni spektakl.

Ljetne noći Teatra Exit, od 30. lipnja do 6. kolovoza

"Kako misliš mene nema?!", "Kauboji", "Ja, tata!" samo su neke uspješnice teatra Exit koje su, među ostalim, bile izvođene i u programu ljetnih noći. Ljubitelji kazališta i ovog će ljeta, već tradicionalno, 13. godinu zaredom, moći uživati u kazališnim predstavama Teatra Exit, a sve informacije o održavanju i rasporedu predstava u tom razdoblju možete pronaći na njihovim internetskim stranicama.

Simple Minds, 30. lipnja

I zadnje, ali ne najmanje važno, očekuje nas nastup slavnog škotskog rock sastava Simple Minds, koji nakon osam godina ponovno dolazi u Zagreb! Na zagrebačkoj Šalati zaorit će se hitovi "Don't You (Forget About Me)", "Alive And Kicking", "Hypnotised", i to u okviru turneje kojom bend obilježava 40 godina djelovanja.