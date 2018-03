Moderne banke - ovo nas čeka u skorijoj budućnosti?

Online poslovanje još uvijek nije za svakoga, ali linija između online i tradicionalnog poslovanja sve se više miješa. Iako kod nas nije toliko izražena potreba za isključivo online bankama, u Americi se na taj rizik odlučila Ally banka, koja je ukinula sve svoje poslovnice i sada posluje isključivo putem interneta. Da je riječ o uspješnom pothvatu potvrđuje i nagrada za najbolju banku 2017. godine, koju joj je dodijelio portal GOBankingRates u svom ''Best Banks'' istraživanju. Riječ je o banci koja nudi jako dobre pogodnosti svojim korisnicima te odličnu korisničku podršku i mobilni pristup bankarstvu.

No, to nije jedina banka koja se može pohvaliti uspješnim poslovanjem.

Addiko banka je u izboru ''Global Banking and Finance Review'' proglašena najboljom bankom u Hrvatskoj za 2017. godinu u segmentu poslovanja s građanstvom. Također, riječ je o banci koja je shvatila da je u današnjem ubrzanom svijetu vrijeme postalo jako vrijedno, zato je odlučila transformirati određeni segment svog poslovanja u digitalni oblik. Tako je Addiko banka svojom digitalnom Express poslovnicom podigla ljestvicu kad je u pitanju moderno poslovanje na ovim prostorima.

Foto: Pexels

Koje su prednosti online banaka?

Osim što su troškovi održavanja tekućeg računa minimalni ili ih uopće nema, online banke imaju još nekoliko bitnih prednosti nad klasičnim poslovnicama.

Korisnička podrška

S obzirom na to da nema poslovnica, online banke svu svoju pažnju usmjeravaju u poboljšanje korisničke podrške. Tako da u bilo koje vrijeme možete nazvati agenta za podršku koji će vam u detalje objasniti kako riješiti problem na koji ste naišli. Primjerice, Ally banka nudi mogućnost korisničke podrške 24 sata na dan tijekom cijeloga tjedna, na chatu web stranice (za one koji nevoljko zovu telefonom), na telefonskoj liniji te društvenim mrežama Facebook i Twitter. Osim toga, također imaju timer koji odbrojava vrijeme do javljanja korisničkog agenta. Tako da ne morate sto puta iznova zvati u nadi da će baš taj put korisnički agent biti slobodan.

Ušteda vremena

U današnjoj eri kada gotovo sve možete dobiti pomoću interneta, online bankarstvo postalo je pravi hit. Iako ga starije generacije slabije koriste, mladi i obrazovani sve češće posežu za online plaćanjem računa jer, osim što im se ne da komunicirati s drugom stranom, također nemaju vremena odlaziti u poslovnice te čekati da dođu na red. Također, online banke uvijek su otvorene, tako da nema žurbe poslije posla kako bi stigli prije zatvaranja nešto uplatiti.

Otvaranje računa online putem je još jedna stvar koja će vam uštedjeti vrijeme. Ne morate čekati u poslovnici niti ispunjavati papirologiju kad napokon dođete na šalter. Ovdje sami odlučujete kada ćete otvoriti račun i u kojem vremenskom roku ćete ispuniti papirologiju.

Foto: Pexels

Sigurnost je najveća briga

Zašto onda klasične poslovnice nisu stvar prošlosti? Postoje dva glavna razloga zašto velik broj ljudi i dalje preferira klasične poslovnice. Jedan je sigurnost, dok je drugi fizički kontakt, odnosno komunikacija sa zaposlenicima. Kad je riječ o sigurnosti, ljudi se boje činjenice da su svi njihovi računi dostupni hakerima, koji mogu provaliti u bankarski sistem i u tren oka ukrasti njihove novce i podatke. Drugi problem pri prijelazu na online oblike poslovanja je kako dati ljudski dodir službi za korisnike. Naime, ljudi su vjerni tradicionalnim poslovnicama upravo zato što vjeruju zaposlenicima na šalteru te im je draže kad netko drugi obavlja uplate, isplate i ostale transakcije, nego kad se oni sami time moraju pozabaviti.

Tom problemu je najbolje doskočila Addiko banka, koja svojom Express poslovnicom spaja modernu tehnologiju digitalnog svijeta s ljudskim kontaktom. Poslovnice poput ove pružaju tranziciju između digitalnog bankarstva i klasičnih poslovnica tako što nude mogućnost isprobavanja online bankarstva, uz prisutnost zaposlenika koji je spreman pomoći u bilo kojem trenutku, čime se ne gubi ljudski kontakt. Upravo je zato Addiko banka osvojila nagradu za ''Najinovativnija digitalna rješenja'' na ovogodišnjem Digital Takeoveru.

Što je bolje?

Ako ste upoznati s tehnologijom ili vam njezino svladavanje ne predstavlja nikakav problem, onda je online bankarstvo idealno rješenje za vas. Osim što sve možete obavljati iz udobnosti svog kauča, također štedite na vremenu. Ako pak s druge strane preferirate ljudski kontakt i osjećaj novca u rukama, onda su tradicionalne poslovnice za vas bolji izbor. No, nemojte zaboraviti da u nekim poslovnicama možete kombinirati i jedno i drugo.

Koje je vaše mišljenje o online bankama i smatrate li da će jednog dana ovaj oblik poslovanja zamijeniti klasične poslovnice?