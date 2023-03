Moderni kruzeri: Plutajuće palače od kojih zastaje dah

Kad se spomenu krstarenja, sigurno većina zamisli golem luksuzni kruzer, takozvanu plutajuću palaču, koja plovi prema Karibima, Bahamima ili do neke druge destinacije na kojoj vječno vlada ljeto. Koktel u ruci, sunce na obrazima, sunčanje uz bazen, švedski stol s nebrojeno mnogo delicija... I dok tako zamišljate sve divote ovakvog odmora, gotovo se neminovno javlja još jedna misao: "Nikad si takvo nešto neću moći priuštiti". Ipak, ne dajte se obeshrabriti jer možda postoji način da i vi doživite nevjerojatni luksuz, glamur i ekstravaganciju koju pruža krstarenje.

Titanic bi bio mala beba za ove divove

Trenutno u svijetu plovi oko 300 prekooceanskih kruzera i zbog velike, gotovo globalne popularnost koju je ovakav tip odmora stekao, taj se broj svake godine sve više i više povećava, govore najnoviji podaci iz industrije krstarenja. Zanimljivo je i da samo jedan kruzer godišnje može preploviti više od 73.000 nautičkih milja, što je ekvivalentno udaljenosti od tri puta oko svijeta.

A jeste li znali da je Titanic, početkom 20. stoljeća najveći prekooceanski brod na svijetu, jedva upola manji od većine današnjih modernih kruzera? Vjeruje se da je danas najveći kruzer na svijetu, Wonder of the Seas, visok kao zgrada od 16 katova i težak je gotovo 240.000 tona. Da bi takva grdosija uspješno plovila i prevozila 9288 putnika i osoblja - koliko ukupno ljudi Wonder of the Seas može primiti - potrebna je snažna konstrukcija, tako da, ako niste znali, kruzeri su otprilike iste veličine ispod površine mora kao i iznad. Gradnja takvog plutajućeg diva može koštati više od milijardu dolara.

Najveći i najskuplji kruzer na svijetu

O tome koliko je Wonder of the Seas velik govori i podatak da ovaj kruzer ima 2867 kabina za putnike, 25 različitih restorana, 11 barova, četiri bazena, 10 whirlpoola, zip line visok 10 paluba, klizalište, vodeni park, košarkaško igralište, dvije stijene za penjanje, kazalište za 1400 gledatelja, laser tag, mini golf, stazu za trčanje, solarij, kasino, simulator surfanja... složit ćete se da navedeni, malo je reći, bogat sadržaj nemaju ni neki od najluksuznijih hotela.

Wonder of the Seas inače je dio američke flote Royal Caribbean International, koja već nekoliko godina dominira industrijom krstarenja i koja, osim najvećeg, posjeduje najskuplji kruzer na svijetu. Gradnja Oasis of the Seas koštala je vrtoglavih 1,6 milijardi dolara.

Za sedam noćenja na ovom kruzeru, koliko inače u prosjeku ljudi rezerviraju krstarenja, potrebno je izdvojiti od 600 do 1200 dolara (plus porezi i naknade za krstarenje). Dakako, cijena ovisi o mjesecu rezervacije i o tipu smještaja, primjerice - želite li balkon ili ne. Kod izračuna cijene krstarenja ne smije se zaboraviti spomenuti i svakodnevni trošak. Naime, utvrđeno je da putnici u prosjeku potroše 220 dolara na dan na krstarenju.

Uz Oasis of the Seas i Wonder of the Seas, Royal Caribbean International posluje na još 25 kruzera te posjeduje čak pet najvećih kruzera u cijelom svijetu.

Čarobno krstarenje s Disneyevim likovima

Svoje mjesto na valovima pronašao je i poznati Disney. Flota Disney Cruise Line ima pet kruzera, od kojih je posljednji od njih, Disney Wish, zaplovio prošle godine. Baš poput svoje braće, ovaj novi brod prepun je vodene zabave, maskiranih Disneyevih likova, živopisnih showova te očaravajućih iskustava u kojima može uživati cijela obitelj.

Konkretno, krstarenje na brodu Disney Wish uključuje večernju predstavu s temom "Frozen", ručak ili večeru u Worlds of Marvel, salon s temom "Ratovi zvijezda", vodenu avanturu AquaMouse i zabavu u futurističkoj sportskoj areni Hero Zone. Gosti imaju priliku uživati i u mjuziklu u brodvejskom stilu "Mala sirena", zadivljujućem vatrometu te partyju na palubi bazena s temom "Pirati s Kariba". A o kakvim je sve čarobnim doživljajima riječ, možete naslutiti u njihovom promotivnom videu..

Na obali Karibi, a u brodu ispod ništice?

Vrlo poznata i sadržajem nadasve zanimljiva flota je i Norwegian Cruise Line, koja ima 19 kruzera, s tim da je najmlađi od njih, Norwegian Prima, pušten u promet 2022. godine. Vjerovali ili ne, ovaj kruzer u ponudi ima i najveću go-kart stazu na moru, s tri razine zabave, koju je izvršni direktor Norwegian Cruise Line Holdingsa dao napraviti kad je pitao svoje unuke za ideju o tome što bi još mogao ponuditi na svojim kruzerima.

Uz go-kart, tu su vodeni tobogani, laser tag, mini golf, kuglana, zid za penjanje, infinity bazeni, šetališta, cjelovečernji brodvejski mjuzikl, noćni klub i mnoštvo drugih zabavnih aktivnosti. A o luksuzu najbolje svjedoči ekskluzivni apartman The Haven, u okviru kojeg su dostupni 24-satna usluga batlera i vratara, ekskluzivni bazen i sunčalište, privatni bar i specijalizirani restorani.

Svaki kruzer koji plovi pod kompanijom Norwegian Prima ističe se i ponudom raznovrsnih barova, među kojima Norwegian Epic ima čak i ledeni bar, gdje gosti mogu uživati u koktelima na temperaturi ispod nule - čak i dok plove Karibima!

