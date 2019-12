Moral zaposlenika: Ove stvari svaki šef mora provoditi

Svakom je poslodavcu važno da njegovi zaposlenici daju maksimum na svom radnom mjestu. No, što ako su zaposlenici toliko demotivirani da postepeno dolazi do pada njihova morala? Okolina u kojoj zaposlenik radi uvelike utječe na njegov rad i zato je važno da poslodavci na vrijeme uvedu određene mjere, kako bi njima održali moral svojih zaposlenika, a time i dobre rezultate svoje tvrtke.

Trud se mora nagraditi

Neki zaposlenici uvijek ulažu malo više truda od drugih i zato se tim pojedincima mora dati do znanja koliko je njihov trud važan organizaciji. Zaposlenici trebaju znati da se u firmi njihov rad cijeni jer će se u protivnome prestati truditi ili će pronaći drugi posao. Naravno, sukladno trudu i radu zaposlenika, od poslodavca se također očekuje da ih pravovremeno nagradi bonusom na plaći ili nekim drugim odgovarajućim oblikom priznanja koji će ih dodatno stimulirati.

Povjerenje je ključno

U studiji koju je proveo Slack, 80% zaposlenika izjavilo je da želi znati više o odlukama koje tvrtka donosi, dok je 87% njih izrazilo želju za transparentnošću tvrtke u kojoj rade. Taj podatak sugerira da zaposlenici žele imati otvorenu komunikaciju sa svojim nadređenima jer će tako znati da doprinose nekom većem cilju te će se pritom osjećati korisnima. Zato se važne odluke ne bi trebale donositi ''iza leđa zaposlenika'' jer će oni na taj način izgubiti povjerenje u vodstvo tvrtke, a time će i opasti njihova želja za radom i trudom.

Foto: Guliver/Shutterstock

Komunikacija je neizostavna

Marissa Letendre, konzultantica u ljudskim resursima, radila je u vodećim svjetskim tvrtkama poput Amazona te je za Slack izjavila kako je najbolja stvar koju poslodavac može napraviti ta da razgovara sa svojim zaposlenicima. U mnogim tvrtkama zaposlenici razgovaraju s direktorom samo prilikom zapošljavanja, a ostatak godine gotovo ga i ne vide. Letendre kaže da je u svojoj karijeri obavila puno razgovora za ''ostanak u firmi'' te da su razlozi zbog kojih bi zaposlenici potencijalno ostali uglavnom bili učinkovitije i angažiranije vodstvo tvrtke.

Male geste puno znače

Mali znakovi pažnje neizostavan su dio svake poslovne organizacije. Poslodavci bi trebali prigodnim poklonima čestitati zaposlenicima rođendan, vjenčanje ili dolazak prinove. Kada se ljudi osjećaju voljeno, bilo da je riječ o poslovnom ili privatnom životu, to im daje poleta i motivacije za daljnji rad. Zaposlenici su srce svake organizacije i to im treba dati do znanja.

Foto: Guliver/Shutterstock

Promaknuće unutar tvrtke

Kada zaposlenici vide da unutar organizacije postoji šansa za njihov karijerni napredak, to će ih motivirati da se više trude. Upravo bi zato poslodavci trebali izbjegavati ''vanjska'' zapošljavanja jer time mogu dati do znanja zaposlenicima da ne postoji mogućnost napredovanja s pozicije na kojoj se trenutno nalaze, a to može biti vrlo obeshrabrujuće. Zato bi svaka tvrtka trebala uložiti u edukaciju onih zaposlenika koji pokažu potencijal za novo radno mjesto te im time pružiti šansu za napredak unutar organizacije.

Zabava izvan ureda

Domjenci i zabave nakon posla nisu rezervirani samo za klijente već bi trebali biti organizirani i za zaposlenike. To je odličan način da se cijela organizacija bolje upozna, ali i da zaposlenici svoje nadređene upoznaju u opuštenijem i blažem svjetlu nego što je to običaj unutar ureda. To je također jako dobra prilika poslodavcima za predstavljanje novih zaposlenika, ali i izgradnju osobnijeg odnosa s trenutnim zaposlenicima.

