Ovih 5 znakova govore da je došao trenutak za razlaz

U poslovnom svijetu, kao i u privatnom životu, partnerstva i poslovni dogovori ne funkcioniraju uvijek savršeno. Slaba komunikacija i manjak fleksibilnosti samo su neki od razloga zbog kojih pucaju partnerstva. Kako biste prepoznali i izbjegli takvu situaciju na vrijeme, dobro je obratiti pozornost na određene "tihe" znakove koji upućuju na to da stvari baš i ne idu onako kako bi trebale. Prema Vijeću za mlade poduzetnike (Young Entrepreneur Council), ovo su znakovi koji nagovještavaju moguće probleme i "raspad sistema" u (potencijalnom) poslovnom partnerstvu:

Neusklađena misija i vizija

Bez obzira na to je li riječ o vašim zaposlenicima ili mogućem partneru, svi biste trebali imati usklađenu misiju i viziju, odnosno iste ciljeve kojima težite. Ako u ovom aspektu niste na "istoj liniji", može doći do kaosa i lošeg upravljanja. Uvijek je bolje razići se i prekinuti partnerstvo ili suradnju nego dopustiti da posao trpi zbog različitih razmišljanja i stavova.

Nefleksibilnost

U partnerskom bi odnosu sve strane uvijek trebale biti tolerantne i fleksibilne jer vam je cilj na kraju krajeva isti - uspjeh i ostvarivanje profita. Rizično je raditi s nekim tko ne pristaje na kompromis i smatra da je uvijek u pravu, a ne argumentira to jasno. Bez obzira na to o kakvoj je suradnji riječ, svaka bi strana trebala razmotriti i prihvatiti sve razumne zahtjeve one druge. Stoga, primijetite li već pri samom dogovoru oko uvjeta partnerstva da druga strana ne pokazuje fleksibilnost, možda bi bilo pametnije ne ulaziti u sve to.

Foto: Guliver/Shutterstock

Loša komunikacija

Jedan od znakova da potencijalno partnerstvo s nekim neće funkcionirati svakako je slaba i loša komunikacija. Ako dobivate nejasne i neodređene odgovore ili na odgovore čekate prilično dugo, vrlo je izgledno da će i buduća komunikacija s tom osobom biti takva. Zato je vrlo važno više puta razgovarati s osobom s kojom želite surađivati, bio to mogući partner, dobavljač ili netko treći, jer će vam njegov način komuniciranja otkriti kako će izgledati vaš poslovni odnos u budućnosti. Nemojte pretpostavljati da će komunikacija s vremenom biti bolja, jer, unatoč izuzecima, šanse za to nisu velike.

Nedostatak entuzijazma

Ako vi ili vaš potencijalan partner/suradnik niste oduševljeni partnerstvom ili općenito poslom u koji ulazite, to je loš predznak. Manjak entuzijazma može dovesti do loše komunikacije, dugotrajnog donošenja odluka koje će izazvati nestrpljenje i napetost, ali i neefektivnih i neproduktivnih sastanaka. Stoga zapamtite - dobro partnerstvo trebalo bi stvoriti pozitivnu atmosferu i entuzijazam obiju strana.

via GIPHY

Nepostojanje zajedničkog cilja

Možda zadnje, ali nikako manje važno jest zajednički cilj. Zajednički je cilj možda najvažnija stvar za uspješnu suradnju. Ako obje strane u partnerstvo ulaze s istim ciljem, ulagat će i jednak napor da ga ostvare. Međutim, ako primijetite da osoba s kojom planirate suradnju pokazuje interes samo za osobni uspjeh i vlastite interese stavlja ispred zajedničkih bolje je da potražite drugog suradnika. U poslovnom partnerstvu mora postojati obostrani interes za rast i napredak te ostvarenje zajedničkih ciljeva jer tada će i sve ostalo - komunikacija, entuzijazam, misija i vizija - doći na "svoje mjesto".

Tema: Biznis Akademija