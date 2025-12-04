Najbolji poklon sebi za Božić? Sigurna budućnost i to sad baš u prosincu!

Statistički gledano, polovica stanovništva donosi novogodišnje odluke. Većina ih se tiče našeg fizičkog zdravlja, mršavljenja i/ili prehrane. No samo polovice tih odluka uspijevamo se držati godinu dana. Pritom, studije pokazuju, najučinkovitije odluke imaju pozitivan predznak. Dakle, odluke koje glase "moram početi vježbati" ili "moram jesti zdravije", statistički, imaju gotovo 60% veću šansu za uspjeh od onih koje nam nešto "zabranjuju".

Motivacija iza odluke ovisi o nagradi

Iako se brojevi od istraživanja do istraživanja mogu razlikovati, svi se slažu s tim da su za provođenje novogodišnjih odluka presudne dvije stvari: podrška okoline, s jedne strane, i nagrada, s druge. Prema ciljevima kojih smo se upravo kratko dotaknuli, vidite da većina nas takve odluke donosi dugoročno.

Ako je motivacija za takve odluke dugoročno viša kvaliteta života, kako onda možemo iz te računice izostaviti financijski faktor, koji će biti itekako presudan za našu "sretnu budućnost" koju planiramo svake Nove godine? I upravo nas to dovodi do početnog pitanja: "Zašto je početak prosinca najbolje vrijeme za donošenje pravih odluka s dugoročnim učinkom?".

Foto: Shutterstock

Sve i da sad počnete... Poticaji stižu!

Hrvatski se mirovinski sustav sastoji od tri stupa, dva su obavezna, u njih uplate vrši poslodavac prema zakonskoj obvezi, a treći je mirovinski stup dobrovoljni. Zamišljen je kao dodatna štednja za tu sretniju budućnost o kojoj smo maločas govorili. U njega može uplaćivati svatko tko želi, i to iznose koje sam odabere: može biti simboličan, može biti ambiciozan, može se mijenjati iz mjeseca u mjesec. Ideja trećeg stupa je jednostavna - što ranije počnemo i što ustrajnije uplaćujemo, to nas čeka ugodnija i stabilnija treća dob, upravo onakva kakvu svi priželjkujemo.

Osim toga, država potiče sudjelovanje u ovom obliku štednje dodatnim godišnjim poticajima, što ovaj stup čini još isplativijim za dugoročno planiranje. Država nagrađuje ulaganje u treći mirovinski stup dodatnim poticajnim sredstvima, a upravo se zato najviše isplati početi u prosincu. Naime, poticaj se računa prema onome što ste uplatili u tekućoj kalendarskoj godini, a iznosi 15% na uloženi iznos, do maksimalnih 99,54 eura, za što je potrebno uplatiti iznos od 663,61 eura.

To znači da, čak i ako počnete tek sad, u prosincu, još možete ostvariti cijeli godišnji državni poticaj, koji iznosi 99,54 eura. Drugim riječima; jednom uplatom u prosincu odmah “otključavate” puni iznos koji biste ionako morali čekati cijelu godinu. Zato je kraj godine savršen trenutak: jedna uplata i već ste iskoristili sve pogodnosti za ovu godinu, a od siječnja možete nastaviti graditi štednju svojim tempom.

Osobna štednja za vas ili vaše najbliže

Možda to niste znali, ali u treći mirovinski stup ne morate nužno sredstva uplaćivati sami. Treći mirovinski stup može biti sjajan benefit koji vam može ponuditi vaš poslodavac. Pitate se zašto bi se to njemu isplatilo ako ćete u tom dodatku vašoj mirovini u konačnici moći uživati samo vi ili vaši nasljednici. Jer i to je važno istaknuti: osobna štednja koju ostvarite unutar ovog mirovinskog stupa je nasljedna. Za slučaj da nešto pođe po zlu, ovdje prikupljeni novac ostaje u zalog boljoj budućnosti vašim najbližima.

Foto: Shutterstock

Država je 2019. izmijenila Zakon o doprinosima i omogućila poslodavcima da svojim zaposlenicima uplaćuju do 67 eura mjesečno (odnosno 804 eura godišnje) u treći mirovinski stup kao porezno priznati trošak. Te se uplate ne smatraju plaćom, pa na njih nema dodatnih davanja. Osim toga, država svakom članu fonda odobrava 15% poticaja na godišnje uplate, do maksimalnih 99,54 eura, što dodatno povećava vrijednost štednje.

Za poslodavce to znači da mogu nagraditi zaposlenika, a pritom smanjiti svoju osnovicu poreza na dobit. A zaposlenik dobiva dvostruku korist: uplatu poslodavca i državni poticaj, ukupno 903,54 eura godišnje. Dugoročno, tijekom 20-30 godina, taj iznos uz prinose fondova prerasta u značajnu dodatnu mirovinsku sigurnost, uz napomenu da se sredstvima može raspolagati nakon 50 ili 55 godina, ovisno o datumu pristupanja fondu.

Ti si na potezu!

Neovisno o tome uplaćujete li u treći mirovinski stup sami ili je tu priliku kao dodatno porezno rasterećenje iskoristio vaš poslodavac kroz treći mirovinski fond, prosinac je iznimno povoljan trenutak za prvu uplatu. Naime, čim sredstva sjednu na vaš račun u fondu, automatski ostvarujete državni poticaj za cijelu tekuću godinu. To znači da jednom jedinom uplatom na kraju godine možete ostvariti puni poticaj od 15% (do 99,54 eura) iako ste počeli doslovno u posljednji čas. Umjesto da izgubite godinu dana mogućih državnih benefita - uhvatite ih u prosincu.

Foto: Shutterstock

Sredstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu potpuno su vaša i nitko im ne može pristupiti, ni poslodavac ni država. A jednom kad krenete, štednja se iz godine u godinu povećava zahvaljujući kombinaciji uplata (vaših ili poslodavčevih), državnih poticaja i prinosa fonda. Zato je prosinac najbolji mogući početak: aktivirate maksimalne pogodnosti bez odgode, a već od siječnja nastavljate graditi stabilniju, sigurniju i dugoročno isplativiju budućnost.