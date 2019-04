Najčešći kvarovi i problemi s automobilom na putovanju

Proljeće je počelo, a sve ljepši dani su pred nama. Jedva čekamo sunčane i tople vikende da možemo otići na izlet ili nekamo otputovati. Međutim, na svakom putovanju autom može se dogoditi ono što nikomu ne želimo - da ostanemo u kvaru. Kako saznajemo iz ORYX Asistencije, najčešći su razlozi intervencije pomoći na cestama kvarovi na dovodu goriva, nedostatak ulja ili vode, puknuće gume te kvar vezan za akumulator. Vozačima ne laska ni činjenica da svako peto vozilo u Hrvatskoj ne prolazi na tehničkom pregledu, što pokazuje statistika Centra za vozila Hrvatske. Upravo su loše održavana vozila najčešći razlog zbog kojeg dolazi do kvara. Stoga, kako ne biste bili jedni od onih ljudi zapelih na cesti, čekajući vučnu službu, redovito servisirajte svoje vozilo. Usto, dobro je znati koji su najčešći kvarovi na automobilu kako biste se mogli adekvatno pripremiti i eventualno izbjeći nesretnu situaciju.

Prazan akumulator

Akumulator je jedan od najvažnijih dijelova električnog sustava automobila jer bez njega ne rade ni motor, svjetla, brisači, grijanje, radio i tako dalje. Međutim, ne pogoduju mu hladna klima i niske temperature, pa nakon zime može biti istrošen više nego bi trebao biti. Poteškoće s akumulatorom otkrit ćete ako motor teže ili sporije pali, a naročito ako svakodnevno vozite na kratkim relacijama, pa se akumulator ne stigne napuniti. Zato je prije kretanja na dulji put potrebno provjeriti napon akumulatora profesionalnim ispitivačem. Ako mjerač pokazuje manje od 11 volti, akumulator trebate što prije promijeniti.

U slučaju kvara: Iznevjeri li vas akumulator na putu, možete upaliti auto pomoću klema i drugog automobila s punim akumulatorom. Ako na cesti nema nikoga tko bi vam priskočio u pomoć, i u ovom slučaju preostaje vam jedino pozvati pomoć na cesti.

via GIPHY

Pregrijan motor

Neispravan ili loš ventilator hladnjaka, neispravna pumpa za vodu ili curenje rashladne tekućine te niska razina ulja uobičajeni su problemi koji dovode do pregrijavanja motora - jednog od češćih kvarova na automobilu. Nažalost, takve se stvari teško mogu predvidjeti no pomaže provjera tekućina i naznaka na kazaljci za temperaturu vode (ako ju automobil ima), jer ako je prije puta kazaljka na razini većoj od optimalne, rizik je od kvara na putu veći.

U slučaju kvara: Dođe li do pregrijavanja motora, nemojte ga odmah ugasiti. Koliko god vam se činilo nelogičnim, motor treba ostaviti da nekoliko minuta radi u praznom hodu ili ga voziti laganijim tempom na smanjenom broju okretaja. Ugasite li ga, pumpa vode prestat će s pumpanjem rashladne tekućine u motoru, stoga motor treba raditi kako bi rashladna tekućina odradila svoj posao. Za to vrijeme, da ubrzate hlađenje, podignite haubu i uključite grijanje u autu na maksimum kako biste temperaturu motora preusmjerili u unutrašnjost automobila. Kada se kazaljke temperature motora vrate na normalnu, možete krenuti dalje na put. Međutim, u slučaju da se ventilator hladnjaka ne vrti ili je pukao remen koji pokreće pumpu rashladne tekućine, odmah treba ugasiti motor. U toj situaciji rashladna tekućina ne cirkulira pa može doći do velikog oštećenja motora. Nakon gašenja motor više ne smijete pokretati, već auto trebate odšlepati do mehaničara.

Nestanak goriva

Nije sramotno ostati bez goriva - mnogima se to dogodilo. Otišli su na put u žurbi i potpuno zaboravili napuniti rezervoar, a zbog koncentracije na vožnju jednostavno nisu primijetili da je gorivo pri kraju. Ili su pak bili na "rezervi" i mislili kako imaju još dovoljno da stignu na odredište. Ima i onih koji su zaboravili da "izvan sezone" neke benzinske postaje ne rade, pa nisu imali gdje napuniti spremnik s gorivom. Kako god bilo, nezavidna je to situacija u kojoj se ne želite naći. Zato je najbolje "natankati" rezervoar prije puta kako biste izbjegli mogućnost da zaboravite na to, a ako već planirate natočiti gorivo putem, uključite alarm na mobitelu koji će vas na to podsjetiti. Krećete li na putovanje, ne riskirajte i napunite spremnik visoko kvalitetnim INA Class Plus gorivom koje će očuvati vaš motor, te povećati njegovu snagu i trajnost. Zbog poboljšane formule aditiva, Class plus goriva uklanjaju naslage i dijelove vašeg motora štite od korozije. To znači da je mogućnost od nastanka problema s motorom zbog začepljenja smanjena, a zahvaljujući čišćem sustavu ubrizgavanja goriva, u motor dolazi optimalna količina goriva što mu osigurava stabilan rad.

U slučaju kvara: Preostaje vam pješačiti do najbliže benzinske postaje kako biste kupili kanister goriva. Međutim, čak i nakon što se gorivo ulije u spremnik, vozilo možda neće moći upaliti bez zamjene filtera goriva, pa je bolja opcija pozvati pomoć na cesti.

Prazne gume

Vozači s dugogodišnjim iskustvom sigurno su se barem jednom našli u ovoj situaciji. Na putu ste, vjerojatno usred ničega i završili ste s praznom ili probušenom gumom. Ovo je jedan od najčešćih "kvarova" koji se događaju na cesti, a razlog mogu biti izlizane ili nepregledane gume. Takva se situacija može izbjeći pregledom tlaka u gumama prije samog putovanja jer tlak ispod ili iznad optimalne razine može dovesti do problema. Također, ako su gume prilično izlizane, može doći do njihova puknuća ili bušenja. Zato vodite računa o gaznom sloju gume koji bi prema zakonu trebao biti na minimalno 1,6 mm, iako se zamjena gume preporučuje već na 2 mm kod ljetnih guma odnosno na 4 mm kod zimskih.

U slučaju kvara: Osim ako ne želite stopirati, znate što vam je činiti...

via GIPHY

Problem s alternatorom

Upali li se na kontrolnoj ploči crvena lampica u obliku akumulatora, ona najvjerojatnije ukazuje na to da nešto nije u redu s alternatorom. Ta lampica neće se upaliti ako je akumulator dotrajao, već ako alternator više nije u stanju puniti akumulator ili davati potreban napon svim električnim potrošačima. Lampica može ukazivati i na pucanje remena alternatora ili reglera koji ima zadatak držati napon u akumulatoru na optimalnoj razini. Radi li alternator dobro, može se provjeriti voltmetrom koji se spaja na akumulator. Ako alternator dobro radi, mjerač će pokazivati oko 12 volti s ugašenim automobilom, odnosno između 13 i 14 volti s upaljenim motorom.

U slučaju kvara: Ako auto nije stao, nastavite voziti do odredišta, ali što prije (po mogućnosti čim dođete na odredište) otiđite automehaničaru da popravi ili promjeni alternator.