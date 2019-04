Roadtrip: Bajkovite proljetne destinacije koje ne koštaju puno!

''Nemoj mi reći koliko si obrazovan, reci mi koliko si putovao'', riječi su proroka Muhameda koje govore o tome koliko naš život obogaćuju putovanja na mjesta koja prije nismo vidjeli, susreti s ljudima iz različitih podneblja i upoznavanje kulture koja nam je do tada bila nepoznata. No, s obzirom na to da često nismo u mogućnosti izdvojiti novac za posjet Egiptu ili nekoj drugoj egzotičnoj zemlji, odlučili smo provjeriti koje nam se opcije za kraće izlete vikendom nude u Hrvatskoj, ali i u susjedstvu.

Fužine

Fužine su neotkriveni dragulj Gorskog kotara smještene na 730 metara nadmorske visine. Riječ je o općini okruženoj slikovitim planinama, stoljetnim šumama crnogorice i prekrasnim jezerima. Budući da je taj kraj izuzetno bogat vodom, a Fužine su naseljeno mjesto koje u Hrvatskoj primi najveću količinu oborina godišnje, izgrađena su tri akumulacijska jezera da bi se ta silna količina vode zadržala i iskoristila. Najpoznatije i najstarije je jezero Bajer izgrađeno 50-ih godina prošlog stoljeća, prosječne dubine od 2 do 7 metara. Atrakcija je mnogim posjetiteljima jer je pogodno za vožnju čamcem, kanuom ili kajakom.

Tijekom njegove izgradnje slučajno je otkrivena i špilja Vrelo, za koju se procjenjuje da je stara 3,5 do 4 milijuna godina. Iako je dugačka samo 300 metara, izuzetno je lijepa i bogata špiljskim ukrasima. Osobitu vrijednost špilji daje voda, a na samo pedesetak metara nalaze se gorski izvor, jezero i ponor koji je čine posebno atraktivnom. Špilja je uređena za posjete i obnovljena novom rasvjetom i pješačkom stazom s mostićima 1998. godine.

Ako u Fužine putujete iz Zagreba, imajte na umu da je okvirna udaljenost 131 kilometar, ako putujete cestom A1 A6, te da će vožnja trajati oko 90 minuta. Prosječan trošak goriva i cestarine iznosi oko 150 kuna.

Hallstatt

Hallstatt je malo mjesto u Austriji i od Zagreba je udaljeno otprilike 4 sata vožnje automobilom. Idealna je prilika za vikend-odmor jer se nalazi na istoimenom jezeru te je okruženo planinama zbog čega izgleda poput mjesta iz bajke. Hallstatt je prepoznatljiv i po šarenim kućicama kakve imaju mnoge skandinavske zemlje, ali i raznim aktivnostima koje tamo možete prakticirati poput vožnje čamcem, planinarenja ili posjeta špiljama. Panoramskom uspinjačom krenite uz planinu i otkrijte tajanstvenu atrakciju ovog mjesta - stazu koja vodi do ušća u tunel i jedinstveni podzemni svijet koji je prije više od 3000 godina prvi put iskopan rukom. Kada ogladnite, kušajte lokalnu kuhinju restorana Gruner Baum smještenog u istoimenom hotelu te uživajte u spektakularnom pogledu na Hallstattsko jezero.

Za put od Zagreba do Hallstatta najbolje je koristiti autoput A9 na kojem vožnja traje nešto više od 4 sata. Ukupna udaljenost iznosi 366 kilometara, a cijena s troškovima cestarine i goriva kreće se oko 550 kuna.

Ozalj

Grad izgrađen na litici iznad rijeke Kupe zanimljiv je turistima zbog nekoliko atrakcija koje krije. Hidroelektrana Ozalj, popularno zvana ''Munjara'', najstarija je kontinentalna hidroelektrana u Hrvatskoj, a podignuta je davne 1907. godine u Ozlju te je jedna od njegovih glavnih atrakcija. Posebno iznenađuje to što Munjara ne nalikuje klasičnoj hidroelektrani, već kamenoj palači smještenoj iznad ozaljskog slapa. Stari grad Ozalj, odnosno dvorac Ozalj, jednako je atraktivan jer predstavlja biser hrvatske kulturne i povijesne baštine, a nalazi se na vrhu litice podno rijeke Kupe. Od 1928. godine dvorac je posebnom darovnicom kneza Alberta Marije Lamorala predan u ruke družbi ''Braće hrvatskoga zmaja” na brigu i čuvanje kao kulturno i povijesno dobro u službi hrvatskog naroda.

Kako biste stigli od Zagreba do Ozlja autoputem A1, trebat će vam nešto više od sat vremena. Za gorivo i cestarinu okvirno ćete potrošiti 65 kuna, a dužina puta iznosi 58,8 kilometara.

Nakon obilaska ozaljskih znamenitosti, odmor i hranu potražite u izletištu Eko Viki grill, koje, osim dobre hrane, ima i prostrano dvorište s igralištem za djecu te mnoštvo domaćih životinja. Usput možete posjetiti OPG pčelarstvo Krnić, koje je od imanja udaljeno 50 metara i proizvodi domaći ekološki med.

Funtana

Funtana je smještena na zapadnoj obali Istre, a prvi zapis o ovom mjestu datira iz 17. stoljeća, kad je plemićka obitelj Borisi ovdje izgradila svoj dvorac. Kao i ostali istarski gradovi, Funtana je raj za sve gurmane jer ima odličnu ponudu hrane i vina, što ne čudi s obzirom na to da živi od turizma. Ako putujete s djecom, uživanje u vodenim aktivnostima Aquaparka i upoznavanje s dinosaurima smještenima u Dinoparku obavezne su aktivnosti, a ako ste raspoloženi za dodatni izlet, Poreč vam se nudi kao najbliža destinacija. Put od Zagreba do Funtane u prosjeku traje 2 sata i 30 minuta, što uopće nije dugo s obzirom na to da iz gradske gužve relativno brzo pobjegnete u morsku oazu mira.

Udaljenost od Zagreba do Funtane iznosi 258 kilometara, ako koristite autoput A1 A6. Na odredište stižete za 3 sata i 15 minuta, a sveukupna cijena iznosi oko 300 kuna.

Škofja Loka

Za Bled i Bohinj znaju i ptice na grani, no jeste li čuli za mali srednjovjekovni grad pod imenom Škofja Loka? Riječ je o jednom od najstarijih i najbolje očuvanih slovenskih gradova, a naročito je atraktivan zbog svoje arhitekture i maestralnog dvorca koji nosi ime grada. Mestni trg i Spodnji trg dva su glavna trga koje vrijedi posjetiti, ali i nedaleko od centra nalaze se atrakcije poput špilje Lubniška jama, dok u samom centru možete obići muzej Škofja Loka. Ovo je mjesto udaljeno oko 20 minuta vožnje automobilom od Ljubljane pa možete posjetiti oba grada u istom danu.

Ako idete autoputom A2 od Zagreba do Škofje Loke, udaljenost je 163 kilometra, vožnja traje 2 sata i za sveukupne troškove platit ćete oko 240 kuna.

