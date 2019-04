Najimpresivnije ceste koje vozači jednostavno obožavaju

Kad pričamo o automobilima i ljudima, možemo reći da se potonji dijele na dvije skupine: jedni su oni koji obožavaju voziti, a drugi su oni koji vole da ih voze (ne u doslovnom smislu riječi). Bili strastveni vozač ili suvozač postoje određene ceste ili rute koje simpatizirate više i kojima se vjerojatno u potpunosti prepuštate dok s otvorenim prozorima i vjetrom u kosi pjevušite "Mustang Sally". Donosimo vam nekoliko cesta koje su okidač za taj poseban osjećaj, možda zbog krajolika koji ih prati, možda zbog adrenalina, a možda zbog nadmorske visine - prosudite sami.

Trollstigen, Norveška

Trollstigen u zapadnoj Norveškoj remek-djelo je inženjerstva napravljeno usred veličanstvenog prirodnog krajolika. Cesta je okružena moćnim planinama koje dosežu visinu od više od 1600 metara, a krasi ju 11 oštrih i uskih zavoja s kojih se pruža vrtoglavi pogled na strme planine, duboke fjordove i plodne doline. Kralj Haakon VII otvorio je ovu cestu 1936. godine, a trebalo je osam godina da bi se završila. Zbog vremenskih prilika cesta je zatvorena od kasne jeseni do zime.

Chapman’s Peak, Južna Afrika

Chapman’s Peak Drive ili skraćeno "Chappies" na Atlantskoj obali započinje u slikovitoj ribarskoj luci zaljeva Hout Bay. Strmovito se spušta do Chapman's Pointa otkrivajući pogled na pješčane uvale i vodi do predgrađa Noordhoek na poluotoku Cape Peninsula. Jedna je od najspektakularnijih cesta koja se proteže uz ocean i pruža veličanstven pogled na krajolik Cape Towna. Izgrađena je za vrijeme I. svjetskog rata, dugačka je 9 kilometara, a prati ju 114 strmovitih zavoja.

Karakoram Highway, Pakistan

Najviši asfaltirani međunarodni put na svijetu. Kažu da je to put u raj - ako volite istraživati planine. Smatra se jednim od najtežih alpinističkih uspona na svijetu. Autocesta povezuje Kinu i Pakistan preko planinskog lanca Karakoram, vodi kroz prolaz Khunjerab Pass na nadmorskoj visini od 4,7 kilometara. Cesta je pravi izazov i test za vozače jer obiluje zavojima u kojima doslovno visite iznad provalije. Lavine i klizišta pojavljuju se niokud i blokiraju dijelove ceste. Međutim nevjerojatan pogled s K2 čini je popularnom turističkom rutom. Svakako nije za osobe koje se boje visine.

Jadranska magistrala, Hrvatska

Jadransku je magistralu američki internetski časopis AskMen.com uvrstio među najljepše ceste na svijetu. Njezini su glavni aduti pogled na tirkizno more i otoke s jedne, i velebitski masiv s druge strane. Cesta D8 dugačka je 643,8 kilometara i jedna je od glavnih prometnica koja povezuje sjeverni i južni Jadran. Izgrađena je 60-ih godina 20-og stoljeća. Na pojedinim dijelovima spušta se do mora, dok se na drugim dionicama usijeca visoko u brda. Magistrala ima i povijesnu vrijednost jer djelomično vodi trasama rimskih i srednjovjekovnih cesta te onih građenih u 18., 19. i početkom 20-og stoljeća. Zanimljivo je i da je cestu gradilo više od 10 tisuća radnika te da je duž trase podignuto čak 39 mostova. Kad se umorite od vožnje uvijek se možete osvježiti u nekom pitoresknom gradiću uz more. Ni benzinskih postaja uz cestu ne manjka, a da biste nesmetano uživali u prekrasnim vizurama i putovanju limenog ljubimca opskrbite visokokvalitetnim gorivom INA Class Plus.

James Dalton Highway, Aljaska

Aljaska ima neke od najzaleđenijih cesta na planetu, ali postoji jedna ekstremnija od ostalih - Dalton Highway, odnosno Alaska Route 11. Oni koji su gledali "Kraljeve leda" vrlo dobro znaju o kojoj je cesti riječ. Zbog svoje arktičke prirode, nedostatka civilizacije i nepredvidivih uvjeta kažu da je to jedna od najopasnijih i najusamljenijih cesta na svijetu. Inače je šljunčana i dugačka 666 kilometara, a izgrađena je 1974. godine. Na ovoj cesti zbog jakih oluja opasnosti se teško uočavaju te je lako dezorijentirati se i izgubiti. Ako krećeš na put kroz ledenu divljinu opskrbi se zalihama jer je ova cesta jedna od najizoliranijih u SAD-u, duž rute postoje samo tri grada.





Passage de Gois, Francuska

Passage de Gois ili Gôa prirodni je i povremeno preplavljeni put smješten na atlantskoj obali Francuske koji vodi na otok Noirmoutier. Potopljen je dva puta dnevno visokom plimom te "tone" na dubinu od 1,5 do 4 metra. Dugačak je oko 4 kilometara, a kad se voda povuče, na cesti ostaju morske trave, što ju čini jako skliskom. Kako bi se izbjeglo proklizavanje, sugerira se sporija vožnja te čamac na napuhavanje za slučaj da vas plima uhvati na pola puta.

RN40, Argentina

Route 40 u Argentini jedna je od najdužih cesta na svijetu, dugačka 5000 kilometara. Lokalno poznata kao La Cuarenta (četrdeset), kreće od La Quiace u najsjevernijoj provinciji Argentine do Cabo Virgenesa na krajnjem jugu. Većinom zaobilazeći rubove Anda, ovaj put sačinjavaju planine, jezera, pampe razorene vjetrom, 20 nacionalnih parkova i stotine zajednica. Da biste dobili pravi osjećaj za njezinu epsku duljinu, Ruta 40 probija se kroz 11 provincija i traje otprilike kao vožnja od San Franciska do Bostona. Ako se odlučite na istraživanje argentinske Patagonije, Rutom 40 najbolje je putovati između studenog i ožujka, a velike udaljenosti zahtijevaju da se dobro opskrbite gorivom i hranom. Mnogi su dijelovi ceste neasfaltirani pa svakako osigurajte i barem jedan rezervni kotač.

Ceste koje stvaraju glazbu

Tim inženjera instituta za industrijska istraživanja Hokkaido Industrial Research Institute 2007. godine započeo je izgradnju melodičnih cesta u Japanu. Originalnu ideju osmislio je japanski inženjer Shizuo Shinoda koji je primijetio da njegov automobil stvara vibracije i određenu melodiju kad vozi preko oštećene ceste. Melodične ceste na površini imaju brazde, a ovisno o tome koliko su utori udaljeni i duboki, automobil koji se po njima kreće proizvodi niz visokih ili niskih nota, što stvara melodiju. Što su utori bliži, to je ton zvuka viši. Ključna je stvar i brzina kojom se automobil kreće. Postoje četiri melodijske ceste u Japanu, u gradovima Hokkaidu, Wakayami, Shizuoku i Gunmi, a svaka stvara različitu melodiju. Protežu se od 175 do 250 metara. Međutim, prva glazbena cesta nije nastala u Japanu, nego u Gyllingu, u Danskoj. Dvojica danskih umjetnika Steen Krarup Jensen i Jakob Freud-Magnus u listopadu 1995. godine napravili su cestu Asphaltophone.

Imate li vi najdražu cestu i rutu, podijelite ju s nama u komentarima.

Kada krećete na put, ne dozvolite da vas išta iznenadi, opskrbite se svim potrebnim stvarima, a spremnik automobila napunite visokokvalitetnim gorivom INA Class Plus koje povećava snagu, trajnost motora i optimizira potrošnju.

Tema: Najbolji u klasi