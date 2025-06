Navijači, penali i fan zone: Kako je HNL postao ozbiljan show, a ne samo 'niz utakmica'

Posljednja sezona HNL-a bila je jedna od najuzbudljivijih u posljednjih 30 godina – do zadnjega kola čak tri kluba borila su se za naslov, prepuni stadioni, a sve su pratili čak i oni koji inače ne prate HNL ili nogomet općenito. O cijeloj situaciji te o tome kako takvu atmosferu doživljava sponzor otkrio nam je Ivan Marčinko, specijalist marketinga u Favbetu.

- Ove sezone zaista se osjetilo uzbuđenje zbog domaćeg nogometa, i to ne samo među tradicionalnim navijačima. Ljudi koji inače ne prate aktivno nogomet komentirali su rezultate, utakmice, dolazili na stadione. To se ne događa slučajno i nije samo posljedica napetog rezultata na ljestvici do samoga kraja - počinje Marčinko te nastavlja:

- Naši vodeći klubovi rade iskorake, i organizacijske i marketinške, u čemu im pomažemo i mi sponzori. Recimo, kad navijači dolaze ranije na stadion, što se ove sezone često moglo vidjeti, to nije zato što žele sjediti sat vremena prije na svojemu mjestu, to je zato što oko stadiona ima sadržaja koji ih privlači. Favbet je tako na stadionima prije utakmica na Maksimiru i Rujevici postavio svoje fan zone, koje su bile otvorene svima, i uvijek su bile pune. U posljednjem kolu imali smo po dvije fan zone ispred stadiona zbog velikog interesa navijača za zabavu prije utakmice. Nogomet je doživljaj, a on je potpun kad stadioni postanu mjesto okupljanja i zabave. To je smjer u kojem trebamo nastaviti razvijati naš nogomet svi mi koji smo okupljeni oko njega.

Foto: Shutterstock

Zanimljivom smatra Marčinko situaciju koja se dogodila: Dinamo nije osvojio naslov, nije prošao skupinu Lige prvaka, ali je ostvario najveći broj bodova u toj skupini ikad – isti broj kao Manchester City. U isto vrijeme, Rijeka je uzela naslov sa "samo" 65 bodova, što je najmanji broj bodova otkad je lige 10.

- To nam ne govori nužno da su vodeći klubovi igrali bolje nego nam pokazuje koliko se raspored snaga u ligi promijenio. Manji klubovi uzimali su bodove favoritima i više nema utakmica koje se unaprijed upisuju kao pobjede. Možda su i sve veća popularnost lige, bolja posjećenost i veći interes publike potaknuli i njih. Jer kad igraš pred punim stadionima i znaš da te ljudi prate, to se vidi i na borbenosti na terenu. U tom smislu, sezona je pokazala da HNL ima širinu i napokon nešto što privlači i one koji ga prije nisu pratili - objašnjava Marčinko.

Suradnje sa sponzorima

Favbet surađuje s klubovima kroz razne aktivnosti, ne samo kroz sponzorstvo.

- Već smo kroz prisutnost na stadionima i aktivnostima u fan zonama pokazali da ne pristupamo sponzorstvu samo kao oglasnom prostoru nego kao suradnji koja ima smisla i za klub i za navijače. Ali ono što nam je jednako važno događa se i izvan utakmica, kroz digitalne kanale, aplikacije i sadržaj koji klub može stvarati u svakodnevnoj komunikaciji s publikom. Smatramo da je naša uloga kao sponzora pojačati vezu kluba s navijačima - navodi ovaj specijalist marketinga te nastavlja:

- Tu dolazimo do konkretnih projekata, poput 'Favbet MVP-a', u kojem navijači biraju igrača mjeseca uz pomoć klupske aplikacije, a onda jedan od njih ima priliku dodijeliti nagradu uživo, na terenu. Ili 'Favbet half time show', u kojem dvoje navijača puca penale Dinamovu golmanu pred punim stadionom. Te situacije ljudi pamte, dijele ih s prijateljima, i one klub čine pristupačnijim. A sponzorstvo u toj priči nije samo financijska podrška nego i prilika za otvaranje kluba prema navijačima - objašnjava naš sugovornik.

Foto: Shutterstock

Za sljedeću sezonu Favbet priprema dvije inicijative koje imaju dugoročnu vrijednost - i sportski i društveno gledano.

- Prva inicijativa je ulazak u ženski nogomet, gdje postajemo glavni sponzor jednog ženskoga kluba. Svjesni smo da ženski sport, a posebno nogomet, kod nas još nije dobio ni približno onoliko pažnje koliko zaslužuje. U svijetu se taj segment ozbiljno razvija, a mi želimo biti među onima koji će pomoći u tom iskoraku i na domaćem terenu. Vjerujemo da ulaganje u ženski sport nije pitanje trenda nego zdravog smjera - govori Marčinko te nastavlja:

- A druga inicijativa tiče se grassroots nogometa. Pokrećemo donacijski program za niželigaške klubove. To je razina na kojoj počinje većina sportskih priča, ali o kojoj se rijetko govori. Tereni bez reflektora, bez kamera, ali s ljudima koji žive nogomet. Ako se tamo izgubi motivacija, neće biti ni budućih profesionalaca, ni klubova, ni publike. Kao sponzori, osjećamo odgovornost da se ne fokusiramo samo na vrh nego da pomognemo i temelju. Vidimo to kao dugoročno ulaganje u održivost cijelog sportskog sustava, kojem je i više nego potreban rast i razvoj.

Očekivanja publike

Za kraj Marčinko pojašnjava koji su najveći trendovi u nogometnom sponzorstvu te kako je najveći pomak taj što klubovi danas više nisu samo sportski subjekti nego su postali pravi brendovi i medijske platforme koje žive svaki dan, a ne samo za utakmice vikendom.

- Publika danas očekuje da klubovi i brendovi budu zaista uključeni, da postoji prava interakcija i angažman. Oni koji to prepoznaju i kvalitetno provode u praksi ostvarit će prednost. U Hrvatskoj klubovi svakodnevno rade na tome da kroz društvene mreže i originalan sadržaj stvaraju emociju i jačaju vezu s navijačima. To više nije samo ‘odigraj utakmicu i čekaj sljedeću’ nego stalna priča koja gradi imidž i čini klub zanimljivim i sponzorima.

- Što se tiče sponzorskih suradnji, one su danas mnogo više od logotipa na dresu. Potrebna je stalna komunikacija i zajedničke aktivnosti, kao što mi radimo s Dinamom i Rijekom, kroz nagrade za navijače te aktivnosti i događaje koji ih uključuju i zabavljaju. Gledajući prema naprijed, vjerujem da će klubovi u sljedećim godinama sve više težiti neovisnosti i financijskoj samostalnosti. Naravno, imat će razne izvore prihoda, no sponzorstva će i dalje ostati ključna, i to ne samo kao novčana potpora nego i kao partnerstvo koje gradi zajednicu i dugoročnu vrijednost - završava Marčinko.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.