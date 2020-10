Ne nasjedajte, raskrinkan još jedan pokušaj prevare građana

Online trgovanje dionicama nikad nije bilo dostupnije, pa ne čudi što se sve više građana, privučenih dobrom zaradom, u to upušta. Uz već poznate rizike ulaganja u ovaj tip vrijednosnih papira postoje i oni dodatni, o kojima ulagači malo znaju, a spadaju u domenu sigurnosti

<p>Iako brza i laka zarada zvuči vrlo primamljivo, često ćete više izgubiti nego profitirati. Upravo je zato Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga <strong>(HANFA)</strong> izdala <a href="https://www.hanfa.hr/media/5046/2020-10-06-bro%C5%A1ura-finalna.pdf">brošuru </a>"Na što obratiti pozornost prije početka i prilikom online trgovanja financijskim instrumentima", koja upozorava ulagače na lažne i samoprozvane brokere te pomaže građanima da lakše prepoznaju pokušaje prijevare.</p><p>Pregršt je <strong>trikova</strong> kojima se prevaranti koriste u ostvarenju tog cilja, a upravo na neke od njih ljudi "nasjednu" jer ih zaintrigira <em>pop up</em> oglas na webu koji im jamči veliki profit uz vrlo mali ulog. Nakon toga slijede <strong>telefonski pozivi </strong>u kojima su lopovi često prijateljski nastrojeni pa vas uvjere na dodatne i veće <a href="http://bit.ly/3nqOf5Q">uloge.</a> Prije nego što uopće možete i zamisliti, uloženi novac nikad vam neće biti vraćen, a dodatna zarada ostaje samo dio lovačkih priča i <strong>skupa lekcija </strong>za dalje.</p><h2>'Igre' bez granica</h2><p>Ovakve situacije nisu prisutne samo u inozemstvu, a svježih primjera ima i na našem tlu. Na sličnu shemu nedavno je nasjela i jedna <strong>Dubrovčanka, </strong>koja je posljednjih godinu dana dobivala upute <strong>nepoznatih osoba</strong> koje su se predstavljale kao brokeri, a čije je oglase pronašla na internetu. Uplaćivala je novčane iznose tvrtkama sa sjedištem na Cipru i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pri čemu joj je bilo obećano da će joj se uloženi novac vratiti uz dobit. Nakon što se pobliže informirala o tvrtkama s kojima je poslovala, shvatila je da je žrtva međunarodnih prevaranata koji su je <strong>oštetili za 130.000 eura.</strong></p><p>- Građanima se učestalo putem oglasa na internetu ili izravnim telefonskim kontaktom nudi mogućnost <strong>trgovanja financijskim instrumentima</strong> putem raznih internetskih stranica. Međutim, velikim brojem takvih online trgovinskih platformi upravljaju društva koja za to nemaju ovlaštenje ili društva koja ne smiju hrvatskim građanima nuditi svoje brokerske usluge - upozoravaju iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).</p><p>- Često je riječ o društvima koja imaju registrirano sjedište na egzotičnim otocima kao što su <strong>Sveti Vincent</strong> i Grenadini, Maršalovi Otoci i slična područja poznata po slabijoj regulaciji - poručuju.</p><p>Postoje nedavni primjeri telefonskih poziva iz drugih zemalja, često uz pozivni<strong> broj +44</strong> iz Velike Britanije, tijekom kojih građanima na<strong> lošem hrvatskom jeziku</strong> nude ulaganja u dionice i CFD-ove te pritom ističu da fond koji zastupaju ima ugovor s HANFA-om. To je odmah <strong>znak za veću uzbunu</strong> jer HANFA kao regulator nikad ne sklapa nikakve ugovore s takvim fondovima te ne daje telefonske brojeve i kontakte trećim stranama kako bi vas oni mogli zvati.</p><h2>Kako prepoznati prevarante?</h2><p>Vjerojatno ste i vi na internetu naletjeli na oglas koji vam nudi odličnu zaradu u kratkom roku. Riječ je o online stranicama tzv. <strong>trgovinskim platformama</strong>, kojima upravljaju razna investicijska društva, poznatija kao <strong>brokerska društva</strong>. Vama, kao potencijalnom klijentu, putem kreiranja računa omogućuje se kupnja i prodaja dionica te praćenje vrijednosti vaše investicije. </p><p>Možda zvuči privlačno s par klikova trgovati online, ali HANFA upozorava da ne nasjedate na ponude brze i lake zarade, već da trgujete samo onim instrumentima koje razumijete i to putem ovlaštenog brokera. <span style="line-height:normal">Problem nastaje kad se registrirate na neku takvu online platformu pod vodstvom <strong>brokerskog društva koje za to nema ovlaštenje ili nije licencirano od strane Europske unije</strong>. </span>U tom je slučaju još teže otkriti radi li se o prijevari i hoćete li zbog takve ponude ostati bez svog novca.</p><h2>Znakovi za uzbunu</h2><p>Osim što jamče sigurnu zaradu, ovakve sumnjive tvrtke nude mentora koji će vam "pomoći" prilikom trgovanja. Koriste se žargonskom terminologijom i često pojam dionica izjednačavaju s kompleksnim financijskim izvedenicama. Još jedan <strong>mamac</strong> je otkrivanje velikih tajni poslovanja ako im ustupite svoje kontakt podatke, a kao pokriće navode kako su <strong>svjetski poznate osobe došle do velikog profita</strong> prateći njihove jednostavne korake.</p><p>Ako ste već <strong>pristali na takva ulaganja</strong> ne znajući pozadinu priče, <strong>znakove za uzbunu</strong> možete primijetiti ako vas konstantno nagovaraju na uplatu sve većeg novca. Isto tako, osobu koja vas je kontaktirala ne možete dobiti na telefonski broj s kojeg vas je zvala, a ako tražite natrag svoj novac, oni su baš tad "<strong>uzeli godišnji" ili "završili u bolnici"</strong>. Izlike su beskrajne, ali nikako ne uplaćujte dodatni novac nego ustrajte na isplati svog, a slučaj svakako <strong>prijavite policiji.</strong> Informiranje prije investiranja svog zarađenog novca ključ je svega, a ulaganje vremena u <a href="https://bit.ly/2SvJZnd" target="_blank"><strong>financijsku pismenost</strong> </a>može spriječiti nasjedanje na manipulatorske pothvate onih koji se žele dočepati vašeg novca.</p>