Nebeski spektakl je pred nama: Otkrijte kako možete ugledati i do 50 meteora u satu

Gdje god se nalazili na Zemlji, i ove godine ćete tijekom večeri 11.,12. i 13. kolovoza moći promatrati najveću meteorsku kišu koju stanovnici Zemlje imaju priliku doživjeti. Kako ugledati i do 50 meteora u satu, doznajte u tekstu

<p>U narodu se ova pojava simbolično naziva Suze sv. Lovre, po kršćanskom mučeniku koji je umro 10. kolovoza, no astronomi će vam reći kako je riječ o tzv. <strong>Perzeidima</strong>, koji su meteori. Naziv su dobili po zviježđu Perzeju, gdje se nalazi radijant, odnosno točka iz koje se širi roj meteora.</p><p>Perzeidi su zapravo krhotine nastale od <strong>kometa</strong> poznatog pod nazivom <strong>109P/Swift-Tuttle</strong>, koji je promjera 26 kilometara i najveći je komet, koji svake 133 godine prolazi pored Zemlje. Sljedeći će put to učiniti <strong>2126. godine</strong>, no u međuvremenu, odnosno tijekom srpnja i kolovoza, Zemlja prolazi kroz njegove krhotine nastale prilikom ranijih obilazaka, koje nazivamo meteorima.</p><h2>Zašto meteori svijetle?</h2><p>Komet je nakupina prašine, krhotina i kamenja, koje zajedno drže zaleđeni plinovi i voda. Dolaze iz samih krajeva Sunčeva sustava, gdje je gravitacija Sunca slabija, a nekima trebaju <strong>stotine ili milijuni godina</strong> da naprave punu orbitu oko Sunca.</p><p>Kad se komet na putovanju svojom orbitom približi Suncu, led se počinje otapati i komet vrlo brzo prelazi iz krutog stanja izravno u plin. Rastući pritisak koji nastaje širenjem plinova uzrokuje <strong>male eksplozije</strong> na površini kometa, koje ispuštaju zvjezdanu prašinu, kamenje, plinove i led, koji okružuju komet i nazivaju se njegovim <strong>repom.</strong> </p><p>Solarni vjetrovi uzrokuju udaljavanje repa od središta kometa i tako ostavljaju <strong>prekrasan svjetlosni trag.</strong> No svjetlost koju vidimo zapravo emitira Sunce, koje se reflektira na površini plinova, prašine i leda.</p><h2>Kako ih što bolje vidjeti? </h2><p>Svake godine od 25. srpnja do 20. kolovoza Zemlja prolazi kroz prašinu kometa 109P/Swift-Tuttle, zbog čega sa Zemlje možemo uživati u meteorskoj kiši. Najviše meteora može se vidjeti u noći <strong>na 13. kolovoza</strong>, kad se može pojaviti i do<strong> 50 meteora u satu.</strong></p><p>Meteori se kreću prosječnom brzinom od <strong>120.000 km/h</strong>, a da bismo ih vidjeli što više, potrebno je osigurati uvjete za to:</p><h2>Najbolje lokacije za promatranje</h2><p>Svjetlosno onečišćenje može smanjiti broj vidljivih zvijezda u gradovima s oko <strong>4000</strong> na samo 80-ak, zato je važno pronaći lokacije na kojima je ono što manje. Pripremite <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.mapslite&hl=hr" target="_blank">Google Maps</a> i zaputite se na neku od idealnih lokacija za promatranje meteorskog spektakla.</p><h4>Središnja Hrvatska - Petrova gora</h4><p>Po preporuci astronoma, najbolje mjesto za promatranje ovogodišnjih Perzeida u središnjoj Hrvatskoj je na Petrovoj gori, gdje se nalazi i prvi <strong>Međunarodni park tamnog neba</strong> u Hrvatskoj. <strong>U Zagrebu</strong> se uvijek možete zaputiti na Sljeme, <strong>park šumu Grmoščicu</strong> ili neki od većih gradskih parkova, kao što su Bundek ili Jarun.</p><h4>Kontinentalna Hrvatska - Petrov vrh</h4><p>U kontinentalnoj Hrvatskoj tamno nebo potražite na Petrovu vrhu u blizini <strong>Daruvara</strong>, na <strong>Zapadnom Papuku.</strong> Na virovitičkom području zvijezde će se najbolje vidjeti sa brežuljka u <strong>Pitomači,</strong> na kojem se nalazi i zvjezdarnica, dok se Slavonci vole zaputiti na planinu Papuk. U <strong>Đakovu</strong> već tradicionalno u noći 12. kolovoza gase gradsku rasvjetu.</p><h4>Obala i otoci</h4><p>Otoci su odlične <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.mapslite&hl=hr" target="_blank">lokacije</a> za promatranje noćnog neba i pravilo koje vrijedi je - što dalje od kopna, to bolje. Neki od otoka s najmračnijim noćnim nebom su <strong>Lastovo, Cres, Vis, Mljet i Kornati.</strong> Na području Splita je zvjezdarnica <strong>Zvjezdanog sela Mosor,</strong> smještena 701,2 m na brdu Makirina na Mosoru. Na <strong>području Istre </strong>zvijezde se mogu promatrati uz Zvjezdarnicu Višnjan. </p><h2>Dovoljan vam je samo pametni telefon</h2><p>Pametni telefon zapravo je jedina oprema koja vam je potrebna. U aplikaciji <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep&hl=hr" target="_blank">Google Keep</a> zabilježite savjete koje smo vam dali za što bolje promatranje meteora pa postavite <strong>podsjetnik</strong> za večer 12. kolovoza. </p><p>Iskoristite ga za snimanje meteora, a u tome slučaju ponesite manji stativ i <strong>ISO</strong> osjetljivost kamere postavite na više od 1000. </p><p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=hr" target="_blank">Snapseed</a> je<strong> </strong>izvrsna mobilna aplikacija pomoću koje fotografije možete dodatno urediti, a posebno je korisna opcija selektivnog uređivanja fotografije. Tako, primjerice, možete podignuti ekspoziciju, kontrast i saturaciju zvjezdanog neba, a površinu zemlje potamniti. Opcijom<em> Details</em> dodatno istaknite zvjezdano nebo.</p><p>Prekrasnu večer možete provesti i s omiljenom osobom zahvaljujući aplikaciji <a href="http://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.tachyon&hl=en_US" target="_blank">Google Duo</a> za dijeljenje videopoziva i tako skupa uživati u spektakularnim prizorima na noćnom nebu.</p><p><cite>Snažna baterija, vrhunska kamera i jedinstven zaslon čine nove Samsung Galaxy uređaje idealnim odabirom za snimanje svih čari galaksije. Sve navedene aplikacije, ali i <em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=en_US" target="_blank">YouTube</a> i </em></cite><em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm&hl=en_US" target="_blank">Google Find My Device</a></em><cite>, kompatibilne su s uređajima iz novih Samsung serija pametnih telefona - <strong><a href="https://www.samsung.com/hr/smartphones/galaxy-s/" target="_blank">Galaxy S</a>, <a href="https://www.samsung.com/hr/smartphones/galaxy-note/" target="_blank">Galaxy Note</a> </strong>i<strong> <a href="https://www.samsung.com/hr/smartphones/galaxy-a-series/" target="_blank">Galaxy A</a>.</strong></cite></p>