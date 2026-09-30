Neki se susreti ne zaboravljaju: Ispričajte nam najbolju priču s kave i osvojite poklon paket

Većini nas jutro počinje gutljajem omiljenog napitka, no iza tog rituala skriva se mnogo iznenađujućih činjenica. Za početak, znate li da je kava zapravo voće? Ono što nazivamo zrnom tek je sjemenka ploda biljke kave, poznatog kao coffee cherry. Njezin prepoznatljiv miris rezultat je nevjerojatno složenog sastava i stotine spojeva nastalih prženjem.

Iako mnogi misle da je espresso najjači, on nema nužno više kofeina od velike šalice kave. Na količinu kofeina ne utječe samo vrsta zrna, već i način pripreme te količina kave koju koristimo. A jeste li znali da se okus kave može značajno promijeniti i ovisno o tome koliko je zrno prženo? Tamnije prženje daje intenzivniji, izraženiji okus, dok svjetlije pržena zrna mogu imati više voćnih i kiselkastih nota.

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Za one koji žele znati više!

Ako vam je ova doza informacija premala, zanimljivosti o kavi možete doživjeti na malo drugačiji način. U povodu Svjetskog dana kave Franck gostuje u Muzeju iluzija, gdje će od 1. do 4. listopada posjetitelje čekati posebno iskustvo posvećeno Franckovim proizvodima i doživljaju brenda.

Na dan otvaranja, 1. listopada, posjetiteljima će uz ulaznicu posluživati kavu iz nove Franckove espresso linije u zrnu - Pure i Deep. Pure je srednje jačine, svilenkaste teksture, s notama karamele i lješnjaka te blagim voćnim notama, idealan izbor za ljubitelje espressa srednje jačine, svilenkaste strukture i nježne kremaste pjene.

Deep, espresso razotkriva intenzivnu aromu tamne čokolade, protkanu profinjenim notama crnog ribiza i crvenoga grejpa, posebno osmišljenu za istinske poznavatelje i ljubitelje izražajnog te bogatog okusa.

Foto: Franck

Ako vam se neka od kava posebno svidi, od 1. do 4. listopada možete iskoristiti i 20% popusta na kave. Popust će biti dostupan na Franck webshopu, u Franck Experience Storeu u Teslinoj 7 te u Franck trgovini u Vodovodnoj 20 u Zagrebu.

A koja je vaša najbolja priča s kave?

Kad kažemo "idemo na kavu", znamo da kava često bude samo početak. Uz kavu se prepričava baš svaki važan trenutak, ali događaju se i situacije kojima se smijemo godinama poslije toga.

Zato nas zanima koju ste najzanimljiviju priču čuli na kavi.

Sudjelujte u nagradnom natječaju u kojem ćemo nagraditi tri najkreativnija odgovora. Svaki dobitnik osvaja Franck paket u kojem se nalaze Deep Espresso zrno, Pure Espresso zrno, Jubilarna u pakiranju za darivanje, Crema, Guatemala, 100% Arabica i Franck termosica.

Prisjetite se one kave koju i danas prepričavate. Možda vam baš ona donese paket za neke nove kave i priče.

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Važan dio ove priče je i činjenica da je Franck punopravni član International Coffee Partnersa (ICP), partnerstva europskih obiteljskih kompanija koje zajedničkim projektima podržavaju male proizvođače kave. Koliki je njihov doseg, pokazuju i podaci za 2025. godinu - kroz projekte je podržano 12.819 kućanstava u pet zemalja, a od osnutka organizacije 2001. godine ukupno je obuhvaćeno 125.700 kućanstava. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje žena i mladih: žene su činile 45 posto sudionika aktivnosti i edukacija, a mladi 21 posto.