Nestao vam je pas ili mačka? Ovih pet koraka može napraviti ključnu razliku u potrazi

Trenutak nepažnje u šetnji ili vrata stana ili dvorišta otvorena na sekundu mogu biti dovoljni da vaš ljubimac odšeta i više se ne vrati. Iako se često govori o tome kako se psi i mačke “znaju sami vratiti kući”, iza toga zapravo stoji tzv. instinkt povratka kući (homing instinct). Riječ je o sposobnosti orijentacije u prostoru, koja se temelji na kombinaciji mirisa, zvukova i poznatih ruta.

Upravo zato neke životinje uspiju pronaći put natrag čak i nakon što su odlutale dalje nego što bismo očekivali. Ipak, važno je ne oslanjati se isključivo na taj instinkt. U situacijama stresa, straha ili ozljede ljubimci se mogu dezorijentirati, sakriti ili nastaviti kretati se bez jasnog smjera. Zato je uvijek sigurnije brzo krenuti u potragu umjesto čekati da se sami vrate.

Reagirajte odmah i pretražite najbližu okolinu

Krenite od mjesta na kojem ste ljubimca zadnji put vidjeli. Pas će češće otići dalje, pogotovo ako je u strahu ili u potjeri za nečim. Mačka, s druge strane, najčešće ostaje blizu kuće, a ponekad se zna sakriti i unutar vlastitog doma. Vlasnici misle da im je mačka pobjegla, a ona se zapravo skriva u ormaru, kutiji ili prostoru ispod kreveta.

Organizirajte brzu potragu u kvartu

Proširite potragu na obližnje susjedstvo - ako tražite psa, fokusirajte se na parkove, livade i otvorene prostore u smjeru u kojem bi mogao otići. Dozivajte ga imenom, postoji velika šansa da će reagirati. Kod mačaka je problem što znaju sakriti se tako dobro da su praktički nevidljive: ispod parkiranog auta, u šupi ili garaži. Umjesto dozivanja, kod mačke bolje funkcioniraju poznati zvukovi i mirisi - vrećica s hranom, zdjelica ili nešto što povezuje s domom.

Ako padne mrak, ne brinite se - i psi i mačke imaju vid prilagođen prepoznavanju pokreta u slabijem svjetlu, pa ih ne trebate prestati tražiti kad sunce zađe. Mačke će čak prije izaći iz skloništa tijekom noći ili rano ujutro, kad nema mnogo ljudi i zvukova.

Aktivirajte lokalnu zajednicu

Objavite fotografiju ljubimca u kvartovskim grupama na društvenim mrežama s informacijama o tome gdje i kad je nestao. Po naselju možete zalijepiti i plakate, pogotovo na punktovima na kojima mislite da bi se mogao pojaviti. Psi su vidljiviji i ljudi ih češće primijete, a mačke mogu proći potpuno ispod radara jer se skrivaju. Zato je važno da što više ljudi zna da ih tražite.

Kontaktirajte skloništa i veterinare

Netko je možda već našao vašeg ljubimca i učinio ono što biste i vi - odveo ga veterinaru ili u sklonište. Zato nazovite najbliže ambulante i skloništa, pošaljite fotografiju i ostavite kontakt. Vrijeme je ovdje ključno jer, što se prije javite, veće su šanse da ćete se brzo ponovno spojiti.

Iskoristite tehnologiju za brže pronalaženje

Prema jednom istraživanju iz 2014. godine, 70% izgubljenih pasa u Zagrebu vratilo se vlasnicima, a njihova najvažnija obilježja bili su mikročipiranje i kastracija. Zato je ovo svakako dobro napraviti čim nabavite ljubimca kako bi oni, u slučaju nestanka, brže pronašli put do vas.

No važno je znati da mikročip pomaže tek kad netko dovede životinju na očitanje. Ako želite izbjeći sate ili dane neizvjesnosti, možete poduzeti mjere prevencije - GPS lokator omogućuje praćenje kretanja ljubimca u stvarnom vremenu. Rješenja poput HT GPS lokatora dolaze kao komplet: uređaj, SIM kartica, tarifa i aplikacija.

Ovaj gotovi set samo pričvrstite na ogrlicu, a uz pomoć jednostavne aplikacije u svakom trenutku možete pratiti gdje se ljubimac nalazi. Unutar aplikacije možete postaviti sigurnu zonu i dobiti obavijest ako je napuste - što znači da reagirate odmah, a ne kad je već kasno. Uređaj je lagan, vodootporan i dizajniran tako da ne smeta ljubimcu, a vama daje više sigurnosti u svakodnevnim situacijama.


