Nevjerojatno! Ovih 9 filmova predvidjelo je budućnost

Danas nam mreža pruža sve mogućnosti za jednostavniji i funkcionalniji život pun prilika, no prije 20 godina stvari su izgledale pomalo drugačije. Unatoč tome, čak su i tada postojali vizionari koji su svojim filmovima ilustrirali nešto što je tek poslije postalo stvarnost. Jesu li predvidjeli budućnost ili je samo riječ o slučajnosti, vi odlučite.

1. 2001.: Odiseja u svemiru

Sci-fi klasik Stanleyja Kubricka 1968. godine predvidio je mnoge kul stvari koje nam je tehnologija kasnije pružila. Jedan je od najupečatljivijih primjera HAL 9000, računalo koje kontrolira kozmički brod Discovery One i komunicira s njegovom posadom - to su bili prvi primjeri umjetne inteligencije u pop kulturi. Računalo je osmislila tada najveća svjetska računalna tvrtka IBM, a velik dio koncepta temeljio se na savjetima uglednih znanstvenika. U nekoliko scena, vidimo i Franka Poolea kako uživa u klopi i gleda TV pomoću uređaja nalik tabletu, što je u to vrijeme zaista bilo znanstvena fantastika, a danas je uobičajen doručak prosječnog Hrvata.

Koliki je utjecaj film imao na svijet tehnologije pokazuju i dva najveća konkurenta - Apple i Samsung. Naime, u sudskom sporu u kojem je Apple tražio da se Samsung kazni zbog kopiranja njihovog prvog iPada Samsung se branio tako što je naveo upravo film ''Odiseja u svemiru'' kao idejnog začetnika tableta.

2. Terminator

via GIPHY

Naizgled neuništiv android poslan je iz 2029. u 1984. godinu kako bi ubio konobaricu, čiji će nerođeni sin voditi čovječanstvo u ratu protiv strojeva, dok je vojnik iz tog rata poslan kako bi je zaštitio po svaku cijenu. Iako na prvu zvuči kao radnja sci-fi horora, Terminator je filmski klasik koji je već tada predvidio razvoj umjetne inteligencije i koliko će ona zapravo dominirati čovječanstvom. Čak je i sam izgled Arnolda Schwarzeneggera, odnosno njegovi mehanički dijelovi tijela, nalik današnjim modernim protezama.

3. Povratak u budućnost

via GIPHY

Ako ste dijete 80-ih, postoji velika šansa da je Michael J. Fox, točnije Marty McFly, bio vaš heroj iz djetinjstva. Ne samo da su određeni citati iz filma postali dio opće kulture (Think, McFly, think!) već su i mnogi predmeti poput hoverboarda i Google naočala zaista postali dio sadašnjice. Osim toga, u drugom nastavku filma (1989.) vidimo Martyja kako elektroničkim potpisom na tabletu donira 100 dolara za spas poznatog gradskog sata. Danas su tableti i e-potpisi uobičajen prizor u svakodnevnom životu, a tiskana dokumentacija sve više postaje stvar prošlosti.

4. Istrebljivač

Možda naš svijet još uvijek nisu preplavili tama i distopijski štih ''Istrebljivača'', ali jedan element iz filma napravljenog 1982. tada je bio futurističko čudo, a danas je sasvim normalna stvar. Riječ je o reklamnom billboardu koji predstavlja budućnost, odnosno 2019. godinu te se na njemu pojavljuje gejša koja uzima nešto za što će jedni reći da je bonbon, a drugi da je riječ o reklami za kontracepcijske pilule. Upravo zbog te pilule mnogi smatraju kako je riječ o znaku koji sugerira da je Zemlja u budućnosti prenapučena. Danas je takvih plakata pun Times Square, a ni teorija o prenapučenosti nije daleko od istine.

5. Haker

Kada gledamo film iz današnje perspektive, većina tech stvari izgleda pomalo smiješno, no postoji jedan predmet u filmu koji je predvidio budućnost. Riječ je o sceni u kojoj vidimo Eugenea kako uživa u video igri koristeći gadget koji neodoljivo podsjeća na Oculus Rift virtualne naočale.

6. Imaš poruku

Romantični klasik proslavio je kulturu online dejtanja u vrijeme kad je to bila pomalo sramotna stvar. Tom Hanks i Meg Ryan dvoje su romantičara koji su se upustili u zastrašujuću avanturu susreta s relativnim strancem, s kojim su prije toga komunicirali isključivo e-mailom. Za razliku od doba kad nisu postojale društvene mreže i kad su veze počinjale sudbonosnim susretom očiju u prepunom kafiću, ovih dana aplikacije poput Tindera imaju milijune korisnika koje im daju mogućnost upoznavanja srodne duše opcijom swipe ulijevo ili udesno.

7. Mreža

Tematika filma objavljenog 1995. godine, prikazivala je krađu identiteta na internetu u vrijeme kada ljudi nisu mogli zamisliti da će to u budućnosti postati dio svakodnevice. Ali ono još važnije - predvidjela je zlatno doba naručivanja pizze iz kuće bez nepotrebnog telefonskog razgovora. Budimo realni, može li se išta usporediti s ovim izumom?

8. Trumanov show

Jim Carrey kao Truman Burbank definitivno je predvidio budućnost reality showova. U filmu Carrey glumi lika koji nesvjesno glumi u reality showu, kojim je cijeli svijet opsjednut. Iako je tada postojao reality TV u vidu MTV-jeva showa ''The Real World'', to još nije bilo ni blizu projekata poput Big Brothera, ali i showa o najomraženijoj i najpopularnijoj obitelji - ''Keeping Up with the Kardashians''.

9. Ima li pilota u avionu? 2

Film Airplane II: Sequel iz 1982. godine predvidio je skenere cijelog tijela u zračnim lukama. Na svu sreću, ipak ne funkcioniraju na tako eksplicitan način poput skenera prikazanog u videu.

Prije 20 godina sve ove stvari bile su znanstvena fantastika, a danas smo u mogućnosti kupiti prvi leteći automobil, mreže su nevjerojatno brze, a papire zamjenjuju digitalni ekrani. Što će biti za još 15 godina? Tko zna...