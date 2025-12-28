Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson je pozvao na rušenje zagrebačke vlasti Tomislava Tomaševića, ali praktički da za to nema opcije. A one koje su na raspolaganju, njemu i pristašama, izuzetno su komplicirane. Trebali bi za sebe i protiv Tomaševića pridobiti u konačnici više od 222.000 birača u Zagrebu, što je praktički nemoguće s obzirom na sve dosadašnje izlaznosti. Ali Thompson se u Areni definitivno vratio u politički ring, a podršku njegovim stavovima su dali zagrebački HDZ i Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića.

Za razliku od nekih ranijih istupa, ovaj put je pjevač jasno naglasio da u obzir dolaze samo jedini legalni način - izbori. Povod za ovakav istup, kao i ranije na koncertu u Zadru gdje je prozvao zagrebačku vlast, jest odluka zagrebačkih vlasti da mu ne dopusti drugi koncert u Areni. Tomašević je s partnerima iz SDP-a donio odluku po kojoj ne mogu u gradskim prostorima nastupati oni koji krše Ustav s isticanjem ustaških simbola i pozdrava poput onog “Za dom spremni”. Thompson je i u subotu otpjevao pjesmu ‘Bojna Čavoglave’ koja počinje tim pozdravom jer mu je sud ranije pravomoćno dozvolio korištenja tog pokliča samo u toj pjesmi.

- Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb je glavni grad Hrvatske. Ali i svake Hrvatice i Hrvata, gdje god živio. Svi smo mi vezani uz Zagreb. Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni - poručio je Thompson.

Redovni izbori su bili u svibnju, Tomašević i njegovi zamjenici su i tad bili na vlasti, ali Perković o njima nije tako govorio. Dapače, nije ih uopće kritizirao. Tada su mu dali dozvolu za koncert na Hipodromu, te je također u džepu imao i ugovor za prosinački koncert u Areni. Sve se promijenilo nakon zabrane drugog koncerta. Možemo i SDP imaju u Zagrebu čvrstu većinu, pa do izvanrednih izbora ne može doći niti neizglasavanjem proračuna niti time da dvije trećine zastupnika pokrene referendum o Tomaševićevu opozivu.

Ostaje im skupljanje potpisa

Thompsonu i njegovim pristašama ostaje prikupiti potpise za opoziv gradonačelnika. Da bi se referendum pokrenuo, trebaju skupiti 20 posto potpisa upisanih birača u Zagrebu. I to u roku 15 dana. Upisani broj birača na izborima u svibnju je bio 667.752. To znači da Thompsonu i njegovima treba točno 133.550 potpisa za pokretanje referenduma.

Za skupiti takav broj potpisa treba jaka organizacija, volonteri, štandovi i financijeri. Kada je Tomašević prvi puta najavio zabranu drugog koncerta, pojavila se ideja na desnici o referendumu kojim bi se prikupio taj broj potpisa do jučerašnjeg prvog koncerta. Naravno, sve je ostalo na ideji jer nije imao tko organizirati volontere koji skupljali potpise.

Pokušaj raspisivanja referenduma bio bi pravi test snage desnice. Jasno bi se vidjelo koliku potporu imaju u Zagrebu. Ako ne uspiju ili skupe tek par tisuća potpisa, morali bi zašutjeti. Ako bi uspjeli, bio bi to šamar i Tomaševiću i potpuno jasni signal da je zagrebačko biračko tijelo otišlo u desno. Zato je pravo pitanje hoće li desnica pristati na taj test.

Ali čak da i uspiju skupiti tih magičnih 133.550 potpisa, to ne znači da Tomašević pada. To znači da se tek raspisuje referendum. Na njemu bi jedna trećina upisanih birača morala glasati za opoziv, odnosno čak 222.361 birač. S obzirom na to da je na izbore u svibnju u prvom krugu izašao 284.621 birač, od kojeg su većina, njih više od 135.000 glasovali za Tomaševića, jasno je da ta opcija teško dohvatljiva za desnicu

- Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske - kratko je odgovorio Tomašević na društvenim mrežama.

Podršku mu je pružio i koalicijski partner SDP. Predsjednik Skupštine Matej Mišić nam je rekao da je Thompson jasno izašao iz okvira samo glazbe i svjesno politički djeluje, te da bi to trebao i reći.

Niz reakcija o Thompsonu

- O “komunistima” u ozbiljnoj politici nitko ne govori već godinama. Taj rječnik se redovito oživljava onda kada ponestane stvarnih argumenata. Tada se pokušava izmisliti neka krajnost kako bi se vlastita pozicija mogla definirati u odnosu na nju. To se radi isključivo u situacijama kada se umjetno stvara problem, s jasnim ciljem manipulacije i produbljivanja društvenih podjela, umjesto rješavanja stvarnih pitanja koja muče građane. Thompson nije rekao niti jednu riječ o krađi u zdravstvu, o državnom inspektoru u zatvoru, o malim mirovinama, femicidu, Bačićevim zakonima i slično - poručio je Mišić koji smatra i daje izjava o borbi protiv Domovinskog rata i temelja države bespredmetna i služi samo za manipulaciju osjećajima.

Što se tiče HDZ-a, Ivan Matijević koji je nedavno preuzeo vodstvo zagrebačkog HDZ-a, kaže da je on još prije zabrane pozvao gradsku vlast na poštivanje zakona i sloboda. Kaže da su reagirali protiv zabrane koncerta i pozvali zagrebačku vlast da se okupe oko Domovinskog rata, a ne da ljude stalno vraćaju u prošlost, a zabranama pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje.

Zagreb treba biti grad u kom će se poštivati zakoni, u kom će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena. Gradska vlast oglušila se na te pozive. Te zabrane, kao i sve druge političke zabrane, sada izazivaju prirodne reakcije. Thompsonove poruke shvaćam kao njegovu borbu za svoja građanska prava i slobode. Kako razumjeti da se koncerti mogu normalno odvijati u Varaždinu i Poreču, a u glavnom gradu svih Hrvata, Zagrebu, ne mogu- kaže nam Matijević.

Marija Selak Raspudić u Skupštini vodi treći najbrojniji klub i ona podsjeća da Tomašević još ne zna kako će provoditi odluku o zabranama i da se još nije očitovao o transparentu BBB-a na Dinamovu stadionu.

‘Izbori su bili u svibnju’

- Mi živimo u demokratskoj Hrvatskoj i u takvoj Hrvatskoj politika ne određuje glazbeni ukus niti zabranjuje. Što se tiče poziva na demokratski iskaz nezadovoljstva aktualnom vlasti, podsjećam da su izbori bili prije pola godine i da bi bilo dobro da je tada postojala svijest i aktivacija svih društvenih aktera oko važnosti toga tko je na čelu glavnoga grada Hrvatske. Ovako se postavlja pitanje reagiramo li mi svi isključivo u trenutku kada to nešto dođe do nas samih - rekla je Selak Raspudić za Večernji list i pozvala Thompsona da se aktivira se na izborima.

Tomislav Jonjić, šefa kluba Jedino Hrvatska kaže da podupire Thompsonov zahtjev, ali dodaje da je šteta što je prigoda za to propuštena u svibnju.

- Da se tada u većem broju izišlo na izbore, ne bismo danas bili ovdje gdje jesmo. No, bolje ikad nego nikad - kaže Jonjić.