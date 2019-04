Nitko to nije očekivao: Od šefa policije do dečka iz pakla!

Možda vam Harbourovo lice nije tako poznato, ali svi oni koji su gledali ''Stranger Things'' jako dobro znaju da je riječ o odličnom glumcu koji je u toj seriji utjelovio svojevrsnog junaka, šefa policije. To su prepoznali i producenti novog filma o najdražem crvenom demonu pa su upravo njemu dali glavnu ulogu. Budući da su filmske ekranizacije stripova često dočekivane sa skepticizmom među fanovima, tako je i najava za treći film o Hellboyju bila predmet rasprave na mnogim forumima. No nakon izlaska druge videonajave mnogi su zaključili da novi ''Hellboy'' možda može i nadmašiti stari! Što je tako dobro u njemu? Krenimo redom...

1. Radnja je sve samo ne dosadna

Imamo antiheroja koji je zapravo superheroj, lika koji ga je posvojio i pretvorio u svoje oružje, zlu kraljicu koja želi uništiti čovječanstvo i Alice, curu koju je Hellboy spasio od otmice dok je još bila dijete. Zvuči pomalo zbunjujuće? Vratimo se na početak...

Hellboy je dijete demona Azzaela i vještice Sarah Hughes koje je postalo poznato pod tim imenom u noći 23. prosinca 1944. godine, kada ga je zli mag Grigorij Rasputin uz pomoć Trećeg Reicha prizvao na Zemlju. No, plan im baš i nije uspio... Dječak Hellboy tada se pojavilo miljama daleko u crkvenom dvorištu u istočnom Bromwichu u Engleskoj, gdje je upoznao ekipu američkih vojnika na čelu s narednikom Georgeom Whitmanom, kojeg je u tom trenutku pratio i profesor Trevor Bruttenholm (Trevor Broom).

Profesor tada uzima Hellboya pod svoje i postaje njegov zamjenski otac. Hellboy mu kasnije prigovara da ga je zapravo pretvorio u svoje oružje s obzirom na to da su ga koristili u borbi protiv nadnaravnih pojava nakon što se pridružio timu B.P.R.D-a (Bureau for Paranormal Research and Defense) pod vodstvom profesora Brooma.

U ovom je filmu njihov glavni neprijatelj vještica Nimue (Milla Jovovich), ''The Blood Queen'' koja prijeti uništenjem čovječanstva vođena osvetom jer je bila prognana i zarobljena pod zemljom 1500 godina. No u svoj zli plan želi uvući Hellboyja jer joj njegove nadnaravne sposobnosti mogu biti od velike pomoći. Hoće li joj to poći za rukom ili će ju Hellboy katapultirati svojom kamenom rukom, ostaje nam vidjeti.

2. Oscarom nagrađeni umjetnik radio je masku Hellboyja

Joel Harlow zaslužan je za izgled najstrašnijeg antiheroja (ili za neke - superheroja), stoga ne sumnjamo da će šminka biti besprijekorna s obzirom na to da je Harlow dobio Oscara za najbolju šminku i frizuru za film Star Trek. No to nije sve, u svojoj 30-ak godina dugoj karijeri Harlow je bio zaslužan za mnoge impresivne maske poput onih koje smo vidjeli u filmovima ''Pirates of the Caribbean'' , ''Alice in Wonderland'', ''Dark Shadows'', ''Green Lantern'', ''The Rum Diary'' i ''The Lone Ranger''. Također je godinama osobni vizažist glumca Johnnyja Deppa za kojeg svi znamo da je imao fenomenalne fizičke transformacije u filmovima.

Harlow je u intervjuu za IGN istaknuo da je nova verzija Hellboya rađena po uzoru na crteže kreatora tog lika - Mikea Mignole, a ne na temelju prethodnih filmova Guillerma del Tora, u kojima je Hellboya utjelovio Perlman. Oskarovac je također izjavio da bi, svaki put kada bi htio napraviti bilo kakvu promjenu dizajna, prvo otišao do Mikea na konzultacije jer je htio ostati što bliži izvornom materijalu, odnosno crtežu.

- Novom Hellboyu dali smo veću čeljust, jače obrve i žuće oči, kao i veće zube te, naravno, iznimno velike rogove. Osjećao sam da su mu potrebni detalji koji su ga utemeljili u stvarnosti pa smo dodali ožiljke zajedno s dlakama na rukama, repu i ostatku tijela. Također sam imao različite oblike i duljine rogova jer mu rogovi stalno rastu, tako da vjerojatno nikada neće izgledati isto nakon rezanja - izjavio je Harlow za IGN te dodaje da je aplikacija šminke u početku trajala 3 sata, a kasnije se smanjila na sat i pol.

3. Kad je riječ o humoru, Hellboy itekako parira Deadpoolu!

Ako ste ljubitelj filmova koji potječu iz Marvelove ili DC-jeve produkcije, onda ste sigurno primijetili da se humor sve više provlači kroz njihove nove uratke. Marvelov ''Deadpool'' film je koji je napravljen u posebno komičnom stilu te više imate dojam da gledate akcijsku superherojsku komediju, nego klasični film o superheroju. Budući da smo godinama gledali filmove o junacima koji su imali tu i tamo neku foru, ovakav je stil bio pravo osvježenje pa je upravo zato ''Deadpoolu'' eksplodirala popularnost nakon premijere.

No, mislimo da ćete, nakon što pogledate Hellboyja, dobiti novog favorita. Ima nešto posebno simpatično i komično u tome što ogromni crveni demon baca fore jednu za drugom. Pa tako u jednoj sceni možemo vidjeti zlu vješticu Nimue kako mu se obraća riječima: ''Be my king, we belong together, you and I'', a Hellboy joj u tom trenutku urnebesno odgovara: ''We do, but this is not going to work, you know... Cause I'm a Capricorn and you're FUCKING NUTS!!!''

4. Glavni je glumac stvarno dao sve od sebe...

Budući da su mnogi sumnjali u odabir glavnog glumca, prihvaćanjem ove uloge David Harbour zaista se morao dokazati. Da se ozbiljno prihvatio posla pokazuje njegova fizička promjena - za ulogu snažnog Hellboyja mjesecima se pripremao u teretani. Bootcamp je bio tako rigorozan da je vježbao gotovo svaki dan i jeo samo ono što bi mu trener Don Saladino odredio. Njegov je napredak bio toliki da su mu u jednom trenutku rekli da više ne smije smršavjeti jer će inače kostim Hellboyja padati s njega.

U intervjuu za kanal Looper, Harbour je izjavio da mu je cilj bio izgledati snažno, ali u isto vrijeme strašno: Htio sam da publika vjeruje da se, kada Hellboy nekoga udar, ta osoba osjeća kao da ju je pregazio kamion - objašnjava Harbour.

Foto: Screenshot/Looper, Youtube Ako još uvijek niste sigurni hoće li film ispuniti vaša očekivanja, imajte na umu činjenicu da je režiser filma Neil Marshall, koji je ujedno režirao nekoliko epizoda serije ''Game of Thrones''. Marshall je posebno poznat po izvrsnim borilačkim scenama, stoga ne sumnjamo da će ih Hellboy imati pregršt.

Zato se, ako želite prvi svjedočiti novom superherojskom remek-djelu, požurite jer su ulaznice već u prodaji!