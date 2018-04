Njuškalo, Airbnb ili Booking: otkrijte što privlači više turista

S obzirom na to da je svake godine sve veći broj turista koji svoju ušteđevinu ili plaće ostave na hrvatskoj obali, čovjek bi pomislio da iznajmljivačima cvjetaju ruže. No, je li baš svima tako? Ako se pitate kako su neki iznajmljivači, čija ponuda nije bolja od vaše, konstantno puni, a vama to ne polazi za rukom, postoji mogućnost da je riječ o načinu na koji se oni oglašavaju. Ne brinite, za ovo vam ne treba puno novaca, ali rezultati mogu biti odlični. Ako ste se do sada oglašavali na jednom oglasniku i društvenim mrežama, došlo je vrijeme da uzmete u obzir neke druge opcije.

Web servisi

Airbnb - što se svidi milenijalcima, odmah postaje hit! Istu je sudbinu doživio Airbnb koji je svoju popularnost stekao upravo zahvaljujući ovoj generaciji. Naime, milenijalci ne žele trošiti novce na skupocjene hotele pa se bacaju u potragu za jeftinijim, neobičnim, avanturističkim destinacijama, ali i stanovima i apartmanima u kojima bi tamo odsjeli. Upravo tu na snagu stupa Airbnb koji svojim korisnicima nudi upravo takve lokacije. Sve što trebate napraviti kako bi se vaš oglas našao na toj stranici je kreirati profil u kojem navodite cijenu (od minimalne do maksimalne), veličinu apartmana (broj prostorija), tip apartmana (je li riječ o privatnom ili dijeljenom smještaju), vrstu objekta (zgrada ili kuća) te ostale stvari koje nudite poput bežičnog interneta, TV-a s popularnim kanalima, itd. Provizija koju plaćate Airbnbu iznosi 3%, dok je za turiste postotak nešto veći.

Booking.com - ovo je još jedna veoma popularna stranica među turistima koju trebate uzeti u obzir. Naime, upravo se ovdje svakog dana rezervira 1,555,000 noćenja. Da je riječ o vrlo uspješnom servisu, potvrđuje i podatak da je 50% rezerviranih hotela u Europi rezervirano pomoću stranice Booking.com, a oni tvrde da su trenutno vodeći u svijetu upravo zbog toga. Ono po čemu se razlikuju od većine drugih stranica je činjenica da imaju cjenovno najpristupačnije ponude. Dodatna prednost Bookinga pred nekim drugim stranicama je i to što ga posjećuju ljudi iz apsolutno svih zemalja svijeta pa ako želite privući više stranih turista, ovo je uz Airbnb idealan alat za to.

Foto: Pexels

Među iznajmljivačima koji su prepoznali potencijal ovih stranica za iznajmljivanje nalazi se i Mile Knežević. - Počeli smo se oglašavati na Airbnbu zbog pozitivnih iskustava za koja smo čuli od drugih ljudi i pokazalo se da je to bio dobar potez - kaže naš sugovornik te dodaje da se također oglašava na stranicama Booking.com i TripAdvisor, ali Airbnb definitivno smatra najboljom.

Njuškalo

Ne postoji osoba u Hrvatskoj koja ne zna za Njuškalo, većini najdraži oglasnik koji nudi apsolutno sve, od čarapa do vila s bazenom. Upravo zbog njegove velike popularnosti, ali i zato što je riječ o ''domaćoj stranici'', jako velik broj iznajmljivača tamo objavljuje svoje oglase. To nimalo ne čudi s obzirom na to da će dosta ljudi na ovom oglasniku tražiti lokaciju za ljetni ili zimski odmor. Jedna od njih je i studentica Tina Žerjav, koja je s dečkom zadnja dva ljeta upravo preko Njuškala rezervirala smještaj.

- To mi je bila prva opcija jer je jednostavan za pretraživanje i ima jako puno ponuda, a i navikla sam prvo tamo tražiti - kaže naša sugovornica te dodaje da, iako nije imala nikakvu preporuku za apartmane u koje je išla, još uvijek nije doživjela negativno iskustvo.

Njuškalo je i jedna od jeftinijih opcija, no ako želite da se vaši oglasi prikazuju na početku pretraživanja, onda ćete ipak morati platiti manju svotu novaca. Također, imajte na umu da na Njuškalo idu većinom građani Hrvatske i susjednih zemalja pa ako su vam strani turisti ciljana publika, ovim se oglasnikom nećete proslaviti.

Foto: Pexels

Turističke agencije

Ako ste odlučili surađivati s turističkim agencijama morate voditi računa o tome da je riječ o provjerenim agencijama s dugogodišnjim iskustvom te da se u Google pretrazi pojavljuju u prvih 10 jer ako se one ne pojavljuju, neće ni vaši oglasi. Pri odabiru agencija također budite oprezni pri dogovoru o rezervacijama, naime s agencijom treba utvrditi da je potvrđena rezervacija stvarno potvrđena te da se u slučaju nedolaska gosta vama daje neka odšteta za to što se držali smještaj praznim.

Posjetite web stranice potencijalnih agencija jer ćete tako najbolje vidjeti o kojoj je razini profesionalizma riječ. Ako je riječ o agenciji koja drži do svog ugleda, web stranica bit će moderna, bit će dostupna mobilnim uređajima (imajte na umu da sve više turista na ovaj način rezervira smještaj) te će biti pregledna i jednostavna za korištenje. Kad je riječ o fotografijama, rijetko koja agencija pridaje veliku pažnju ovom aspektu te uglavnom uzima slike iznajmljivača koje često znaju biti lošije kvalitete. Svaka agencija koja ozbiljno shvaća ovaj posao, angažirat će profesionalnog fotografa o svom trošku ili pak u dogovoru s vama.

Naime, ako agencija stavlja bilo kakve fotografije te fizički ne provjerava smještaj iznajmljivača, budite sigurni da joj kvaliteta nije na prvom mjestu. Ali, problem nastaje kad turisti nakon neugodnog iskustva takvu agenciju počnu izbjegavati zbog lošeg reklamiranja. Zato, budite vrlo oprezni s kime surađujete.

Foto: Pixabay

Što navesti u oglasu (osim cijene noćenja)?

Zamislite da je oglas kao životopis koji šaljete poslodavcu u nadi da će baš vas izabrati. Kad je riječ o predstavljanju vašeg apartmana, on mora biti dovoljno jasan i vizualno privlačan da bi osoba pomislila kako joj upravo vi nudite idealan smještaj. Zato obratite pozornost na sljedeće faktore...

Besplatan i brz internet nešto je što apsolutno morate imati te se današnje vrijeme ne smatra dodatnom pogodnosti, a poželjno je da imate i moderne televizore s međunarodno poznatim programima (Fox, HBO, Discovery...), kao i klimu/grijanje.

s međunarodno poznatim programima (Fox, HBO, Discovery...), kao i klimu/grijanje. Osim fotografija, za koje bi najbolje bilo da ih je slikao profesionalni fotograf, sve popularnije je i snimanje objekta dronom, ali ako nemate budžet za to, fotografije su sasvim dovoljne. Kod fotografiranja potrudite se da je apartman kompletno namješten i pospremljen te da je svaka prostorija posebno fotografirana.

dronom, ali ako nemate budžet za to, fotografije su sasvim dovoljne. Kod potrudite se da je apartman kompletno namješten i pospremljen te da je svaka prostorija posebno fotografirana. U oglasu navedite lokaciju te koja je točna udaljenost od vašeg apartmana do plaže i ostalih sadržaja poput restorana, kafića i dućana. Čak i ako se nalazite malo dalje, budite iskreni jer će unajmljivači to više cijeniti, nego da dođu i saznaju kako dućan nije 5 minuta dalje, nego 15.

te koja je točna udaljenost od vašeg apartmana do plaže i ostalih sadržaja poput restorana, kafića i dućana. Čak i ako se nalazite malo dalje, budite iskreni jer će unajmljivači to više cijeniti, nego da dođu i saznaju kako dućan nije 5 minuta dalje, nego 15. Dodatne pogodnosti su uvijek plus kod unajmljivača. Naročito ako je riječ o bazenu, spravama za vježbanje, modernoj bijeloj tehnici i sličnome.

Imajte na umu da promoviranje apartmana nije nešto na čemu trebate štedjeti jer će upravo to rezultirati većim brojem gostiju, a time i boljim poslovanjem.