Nenad Bjelica vodio je u karijeri 500 utakmica s osam različitih klubova. Susret na Poljudu protiv Hajduka bit će mu 501. S Dinamom je pobjeđivao na Poljudu, no s Osijekom - nikad. Kao igrač zabijao je golove Hajduku, no nikad nije osjetio slast pobjede u Splitu. Tijekom igračke karijere u Splitu je gostovao dva puta, 1992. i 2000., i oba puta izgubio. Kao trener gostovao je u studenom prošle godine i susret je završio 1-1.

- Igramo povijesnu sezonu u HNL-u, a kada dobijemo, to kao da nikoga ne zanima, o tome se slabo piše. No zato dobijemo duplericu kad izgubimo ili čak odigramo neriješeno. Ispada da uvijek Bjelica gubi bodove, a bodove gubi NK Osijek. Osijek je institucija, postojat će i nakon mene, tako da Osijek gubi i osvaja bodove. I kako god ovo sve završilo, bit će ovo povijesna sezona, i igrači zaslužuju više pažnje. Nisam ovdje samo ja, velika grupa ljudi ovdje marljivo radi i oni su zaslužili da se o njima piše, a ne samo o meni - rekao je Bjelica.

Hajduk je u naletu, u posljednje četiri utakmice ima tri pobjede i remi, no ovo je najteži ispit. Žele li u Europu, moraju pobijediti. S druge strane, Osječani su u utrci za naslov, bio bi im to prvi, povijesni, no da bi došli do njega, moraju pobjeđivati, nemaju pravo na kiks, pa će derbi u petak, 16. travnja, biti spektakl. Naravno, kao i sve utakmice HNL-a, prijenos je na Arena Sport 3 u 20.30 sati na A1 TV platformi.

Vikend spektakl

Bit će to tek uvod u vikend spektakl na Arena Sportu, gdje u subotu finale španjolskoga Kupa kralja igraju Barcelona i Athletic Bilbao. Ako niste znali, Baski su čak 23 puta osvojili Kup kralja, a Barcelona je taj pokal podignula okruglih 30 puta. Situacija u Barceloni nije idilična, poraz u El Clasicu opasno je zatresao stolac Ronalda Koemana i sve se glasnije spominje dolazak Xavija.

Barca ove sezone nije osvojila niti jedan trofej, iz Lige prvaka je ispala i, ne osvoji li Kup, Koeman bi vrlo lako mogao postati bivši. S druge strane, Baski ulaze neopterećeni, a Barcelonu su ove sezone već jedanput pobijedili - u superkupu 17. siječnja ove godine. Utakmica je bila spektakularna, Barcelona je do sudačke nadoknade vodila 2-1, no Williams je u posljednjim sekundama zabio za produžetke, a onda postigao još jedan gol za veliko baskijsko slavlje.

- Učinit ćemo sve kako bismo pobijedili i donijeli Kup u Bilbao. Već smo pobjeđivali Barcu i za takav scenarij moramo igrati za desetku. Ne za pet nego za deset - rekao je Mikel Balenziaga.

Vatreni susreti

U nedjelju će sve oči biti uprte na stadion "Diego Armando Maradona", gdje Napoli dočekuje Inter. Napolitanci su izgubili sve izglede za naslov, pa je cilj Liga prvaka, koja im bježi dva boda. Točnije, love Pašalićevu Atalantu, koja dočekuje, u još jednom derbiju, Juventus.

Inter je u sjajnoj formi, ima 12 uzastopnih pobjeda i Scudetto, koji čekaju od 2010., sad im je na dohvat ruke. Bit će to vatreni susret, kao i onaj u Bergamu, gdje će Mario Pašalić možda stajati posla Igora Tudora. Naime, nakon loših rezultata i ispadanja iz Lige prvaka, Andrea Pirlo nije siguran na klupi, a ode li on, s njim će i pomoćnik Igor Tudor. Talijani tvrde da je ovo Pirlu posljednja šansa i, izgubi li u Bergamu, može pakirati kovčege. Prijenos svih utakmica možete pogledati na Arena Sportu na A1 TV platformi.