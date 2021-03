Ako vam se na spomen Disneya pred očima pojavi dobro poznat lik miša u kratkim crvenim hlačama i žutim cipelama, to znači da je kompanija uspjela u svom naumu da si pomoću maskote osigura globalnu prepoznatljivost. Ideja da neki brend predstavlja maskotu vrhunac je doživjela na Aveniji Madison u New Yorku, koju još nazivaju kolijevkom oglašavanja. Osim Mikija Mausa, primjera je mnogo, a u nastavku vam donosimo priče o najpopularnijima.

Mišićavi junak

I dok većinu ljudi lik Popaja asocira na špinat, za marketinške stručnjake to je vjerojatno prvi primjer prikrivenog oglašavanja. Naime, Popaj se pojavio 1929. godine, u vrijeme Velike depresije u SAD-u, kad je djecu trebalo potaknuti da jedu više povrća. Učinili su to pomoću Popaja, koji je slao jasnu poruku - ako želiš biti snažan i zdrav, moraš jesti špinat. Nakon prikazivanja crtanog filma prodaja špinata porasla je za 33%. No zanimljiva je priča o tome zašto je baš odabran špinat. Svemu je prethodila pogreška njemačkoga kemičara Ericha von Wolfa, koji je 1870. godine mjerio koliko ima željeza u 100 grama špinata, a kad je išao zapisati broj, slučajno je pomaknuo jednu decimalu. Tako je umjesto 3,5 miligrama zapisano 35 miligrama, a pogreška je ispravljena tek 70 godina poslije.

Gumeni čovjek

Ime koje je preuzeto iz zdravice “nunc est bibendum” (sad je vrijeme da popijemo) predstavlja jednog od najpopularnijih svjetskih likova - Bibenduma, poznatijeg kao Michelin Man. Taj čovjekoliki simbol datira iz davne 1894. godine, a predstavlja kompaniju Michelin Tyre, koja je svjetski proizvođač guma za vozila. Ideja za maskotu nastala je tako što su braća Michelin uočila gomilu guma naslaganih jedna na drugu koja ih je asocirala na čovjeka. Slavni umjetnik O’Galop nacrtao je zamisao braće Michelin, a ostalo je povijest. Malo tko zna da su prije 1912. godine gume bile od bijelo-sive do bež boje te je iz tog razloga i Michelin Man takav. Nakon te godine dodaje se ugljik, pa gume postaju crne, a pokušaj da se Michelin Manu promijeni boja neslavno je završio.

Omiljeni mornar

Morža Šimu možemo poistovjetiti s Popajem jer obojica promoviraju zdrave namirnice i sugeriraju nam da jedemo više vitamina. Simpatični morž u mornarskoj majici i prepoznatljivoj kapi uveseljava nas još od 1948. godine, kad ga je za ondašnju zadarsku tvornicu dizajnirao Jovan Dodig. Tako je snažni morž Šime postao zaštitni znak brenda Eva, odnosno Eva sardina i ostalih ribljih proizvoda.

Znamo koliko je morska riba zdrava te da obiluje omega 3-masnim kiselinama i proteinima, pa je brend osmislio zanimljiv način na koji će se približiti djeci i potaknuti ih na konzumaciju ove namirnice. Riječ je o crtiću Eva, koji za glavnog junaka ima morža. Mornara Šimu gledali smo u mnogim reklamama te nam je svima poznata krilatica "Svaka je sardina - sardina, ali Eva sardina - prava je sardina".

A kako današnjoj djeci približiti sardine i upoznati ih s kultnim Šimom, pokazat će vam chef Ivan Pažanin u svom receptu za ukusni sendvič s namazom od sardina. Maslac, sušene rajčice, limun i češnjak samo su neki od sastojaka ovog sočnog sendviča, a u videu pogledajte kako ga je Pažanin pripremio.