Otkrili smo zašto je legendarno nogometno igralište na Šari dobilo zlatne linije

Zagrebački Studentski dom "Dr. Ante Starčević", generacijama poznat kao kultna Šara, oduvijek je bio više od mjesta za učenje i spavanje. Smješten u srcu Trešnjevke, nosi ime po hrvatskom političaru i piscu prozvanom Otac Domovine, a u prošlosti je bio epicentar druženja i brušenja sportskih vještina. Na njegovu igralištu jačao se timski duh, rađale su se sportske strasti, ali i brusili neki skriveni talenti.

Vrhunac sportskog i društvenog života ovoga kvarta u kvartu je "Šarijada", koja je postala tradicija među studentima koji obitavaju u spomenutom domu, a organiziraju je već 40 godina. Kako ističu iz Šare, cilj ove manifestacije je njegovanje prijateljskog duha među studentima kako bi stvaranjem novih prijateljstava lakše savladali prepreke na koje nailaze tijekom studentskog života. Turniri u malom nogometu i košarci središnji su događaji, a neke epske tekme prepričavaju se i danas.

Zagreb: Igralište Studentskog doma Ante Starčević | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Teren koji život znači u novom ruhu

Na tom ispucalom betonu, gdje se košarkaški teren lako pretvarao u nogometnu arenu, odvijao se život. Upravo taj teren, nijemi svjedok bezbrojnih utakmica i studentskih priča, napokon je dobio novo ruho, no ne svakidašnje, obično. Obnova igrališta unijela je dašak drevne japanske filozofije u kvartovsku sportsku kulturu. Projekt, realiziran pod vodstvom kreativaca iz adidas Hrvatska temelji se na filozofiji kintsugi, drevnoj japanskoj vještini popravljanja slomljene keramike mješavinom laka i praha plemenitih metala, najčešće zlata. Ideja kintsugija nije sakriti oštećenja nego ih istaknuti. Pukotine i ožiljci postaju dio povijesti predmeta, čineći ga jedinstvenim i još vrednijim. To je slavljenje nesavršenosti, koncept poznat kao "wabi-sabi".

U samo nekoliko sati betonski ožiljci igrališta na Šari tako su se pretvorili u zlatne žile koje simboliziraju otpornost, zajedništvo i bogatu povijest tog mjesta. Zaljubljenici u urbani dizajn ističu kako sport ima rijetku sposobnost spajanja ljudi bez obzira na jezik, podrijetlo ili uvjerenja. Obnovljeno igralište na Šari tako postaje spomenik toj ideji - mjesto na kojem popravak nije znak slabosti nego slavlje života koji se na njemu odvijao, a tako će biti i dalje.

Foto: 24sata

Kvartovska spika i ulična moda

Sve je počelo s "blokecore" trendom na TikToku koji je spojio nogometne dresove, retro trenirke i uličnu modu. Ono što ovaj stil čini toliko privlačnim jest činjenica da je nogometni dres postao platno za osobni izričaj, stav i ideju, a pojam danas dobiva i novu redefiniciju.

Da je ta estetika potpuno preuzela scenu, dokazuje i nova adidasova globalna kampanja "You Got This" u kojoj su se okupile megazvijezde poput Lionela Messija, Timothéeja Chalameta i Bad Bunnyja, slaveći upravo brisanje granica između terena i ulice. Prateći te želje publike, adidas je lansirao i skraćene verzije dresova, budući da žene često same prekrajaju muške modele kako bi dobile kroj koji im bolje pristaje. Nogometna moda više nije samo nošenje dresa nego i slaganje kompletnog outfita od retro trenirki, širokih hlača i kultnih adidas tenisica do detalja poput nakita, dok je granica između sportske odjeće i svakodnevne mode postala gotovo nevidljiva.

Velika svjetska priča uređenjem igrališta na Šari tako je dobila i zagrebački potpis - jedinstveni sportski poligon koja slavi nesavršenost života i sporta.

Zagreb: Igralište Studentskog doma Ante Starčević | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sport nas povezuje i spaja

A da je sport važan dio svakodnevnog života i mladih, a i starijih, te koliko je on sam postao pozitivan "influencer", ističe i rukometaš Filip Glavaš, ambasador adidas Hrvatska.

- Nema te stvari na svijetu koja nas toliko dobro povezuje i koja svakoj zajednici daje dobre i zdrave temelje kao što to čini sport. U današnje užurbano vrijeme izuzetno je važno da i studenti od silnih fakultetskih obaveza mogu predahnuti i dati si oduška igrajući, ili samo navijajući, za svoju ekipu na sad obnovljenom i uređenom igralištu legendarne Šare. Ovakve poticajne inicijative i aktivacije u studentskoj zajednici uvijek ću rado podržati, istaknuo je Glavaš.

Novo igralište je spremno, a sada je red na vama: dođite u naš zajednički backyard, probudite pozitivan sportski duh, podržite ekipu i pokažite svima onaj prepoznatljivi "You Got This" spirit koji pokreće svaku pobjedu.