Otkrivamo što (ne)raditi kad putujete s ekipom u inozemstvo

Već duže vrijeme planirate putovanje s ekipom, ali niste sigurni gdje bi išli? Donosimo vam par opcija, ovisno o tome preferirate li hladniju ili topliju klimu. Pritom obratite pažnju na nekoliko stvari jer za svaki dobar rezultat nužna je jednako dobra organizacija.

Odabir smještaja

Airbnb ili hotel, apartman ili šator, što god odlučili morate uzeti u obzir ljude s kojima putujete. Ako ste vi avanturistički tip i volite spavati pod zvijezdama, ne mora značiti da je takav oblik smještaja nešto što će odgovarati svima. Neki ljudi više vole udobnost i sigurnost, kao i uključen doručak u cijenu smještaja. Kao najjeftinija opcija za više ljudi uvijek vam se nudi najam stana preko Airbnba, a dodatna prednost je to što ćete se vjerojatno nalaziti u lokalnom kvartu, okruženi lokalcima pa ćete tako bolje doživjeti čari kulture u kojoj se nalazite.

Čist račun - duga ljubav

Među top 3 stvari oko kojih prijatelji najčešće raspravljaju nalazi se podjela troškova. Uvijek će se naći jedna osoba koja će nešto platiti umjesto ostalih pa će joj ostatak ekipe morati vratiti novce. Nerijetko se dogodi da barem jedna ili dvije osobe to ''zaborave'' pa dug odnesu kući. Zato, nemojte pasti u zamku oko raskusuravanja nakon što se vratite kući, nego podijelite troškove bez odlaganja s mobilnom aplikacijom PBZ digitalnog bankarstva. U samo par sekundi zahvaljujući pametnoj funkcionalnosti PBZ mobilnog bankarstva #withPAY svoj trošak možete jednostavno riješiti bili na izletu brodom, u muzeju ili kafiću.

Odabir lokacije

Ovisno o tome kako mislite provesti svoje putovanje - rekreativno, u razgledavanju grada, ležanju na plaži ili snowboardingu, birajte i lokaciju. Pokušajte izbjeći karakteristična turistička mjesta, koja su najčešće krcata turistima, što vam vjerojatno nije najprimamljivija opcija. Zato probajte istražiti koji se skriveni dragulji nude za svakog putoholičara, a da niste ranije čuli za njih.

Valetta, Malta

Valetta, iako glavni grad Malte, ne nalazi se na popisu najpopularnijih turističkih odredišta, a izgleda kao da pripada popularnoj seriji Game of Thrones. Nestvarna ljepota ovog grada pjeskovite boje nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a zbog svog velikog povijesnog značaja, ali i mnogih umjetničkih stilova koji ju prožimaju, Valetta je upisana na UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Europi još 1980. godine. Ako ne volite prometni kaos, dodatno će vas razveseliti činjenica da je promet u samom gradu ograničen, a neke glavne ulice su potpuno pretvorene u pješačke zone.

Elzas, Francuska

Ova francuska pokrajina sadrži dva departmana: Bas-Rhin na sjeveru i Haut-Rhin na jugu. Glavno mjesto je Strasbourg koji je ujedno i najveći grad, a ono što posebno oduševljava posjetitelje su spoj prirode i pitoresknih kuća i uličica koje na trenutak djeluju kao da ste ušetali u bajku. S obzirom da je riječ o pokrajini koja je u povijesti pripadala Njemačkoj, većina stanovnika zna i njemački i francuski te tradicionalna elzaška kuhinja također odiše spojem francuske i njemačke kuhinje.

Undredal, Norveška

S populacijom od oko 100 ljudi i 500 koza, Undredal je poznat po smeđem kozjem siru (geitost), koji još uvijek proizvode na tradicionalan način, kao i kobasicama od koza koje se također proizvode lokalno. Proizvodnja sira važna je za lokalno gospodarstvo, budući da osam farmi svake godine proizvodi 10 do 12 tona sira. No, ono što turiste najviše privlači ovom malom selu su fjordovi koji su karakteristična norveška atrakcija i prava poslastica za sve zaljubljenike u prirodu i hladniju klimu.

Autobus/vlak ili avion?

Svi ćemo se složiti da su najveće prednosti autobusa i vlaka njihova cijena te to što se svi zajedno možemo zabaviti i međusobno komunicirati tijekom vožnje, no najveća mana je to što put zbilja, ali zbilja traje predugo. S druge strane imamo avion, koji ako ste dovoljno mudri možete uloviti po jeftinoj cijeni u last minute ponudama i u svega par sati ste već na planiranoj lokaciji. No, ako u ekipi imate nekoga tko se boji visine, onda pripremite društvene igre i svoj mobitel za poduže putovanje.

Tko će biti zadužen za što?

Tko će voditi brigu oko rute putovanja, voziti, nabavljati hranu ili kuhati? Vrijeme je da se dogovorite. Svatko je zadužen za svoj dio posla kako bi putovanje proteklo u najboljem redu i kako jedna osoba ne bi bila pod stalnim stresom što, gdje i kako, dok je ostali samo prate. Onaj tko najbolje kuha - zadužen je za hranu, onaj čije su vještine za volanom naveliko poznate - vozi, onaj tko je poznat po snalaženju u nepoznatom prostoru - vodi ekipu, a oni koji ne nađu svoje uloge - peru posuđe.

Jeste spremni za avanturu života?