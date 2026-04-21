Ova škola ima najljepši školski vrt, a osmislili su ga i uredili učenici uz pomoć svojih učitelja

U malome mjestu na granici sa Slovenijom, gdje ritam dana još uvelike određuje priroda, jedna škola već godinama pokazuje kako se o prirodi ne uči samo iz knjiga.

U Osnovnoj školi Žakanje okoliš nije samo tema nastavne jedinice, on je prostor u kojem se nastava doista i odvija.

A kao i mnoge druge dobre priče, ova je počela slučajno: jednim školskim vrtom, uz mnogo truda i idejom da školsko dvorište može biti više od prostora za odmor i ukrasa škole. Danas je ono mjesto susreta, učenja i konkretnih iskustava, a nedavno je dobilo i nov i dragocjen dodatak: obnovljeno školsko jezerce.

Foto: OŠ Žakanje

Škola koja uči kroz iskustvo

Smještena uz rijeku Kupu, u zelenilu koje samo po sebi budi znatiželju, OŠ Žakanje danas ima 222 učenika. Samostalno djeluje od 1993. godine, no tradicija obrazovanja na ovom području seže još u 19. stoljeće, kad je ovdje bilo aktivno čak deset škola.

Uz matičnu školu u Žakanju danas djeluje područna škola u Kamanju, a ono što ih povezuje nije samo organizacija nego i pristup učenju. Ovdje se znanje ne zadržava unutar zidova učionica nego izlazi u školski vrt, koji učenici i djelatnici godinama zajednički oblikuju.

No taj vrt nije nastao preko noći. On je rezultat kontinuiranog rada, brige i zajedništva. Upravo zato škola je dobila mnogo nagrada za njegov izgled i održivost, uključujući priznanja za najljepši školski vrt te Zelenu povelju za ekološke uštede.

Foto: OŠ Žakanje

Jezerce kao učionica koja pamti

U tom zelenome mozaiku posebno mjesto zauzima školsko jezerce. Smješteno uz rub šume i uz mali potok, i ono je godinama bilo prirodna učionica: mjesto na kojem su učenici promatrali, istraživali i učili kako funkcionira mali ekosustav.

Tu se uči drugačije. Bez klasičnih granica između teorije i prakse, učenici prate promjene u prirodi, prepoznaju biljne i životinjske vrste te razvijaju odnos prema okolišu koji je teško postići samo iz udžbenika. No njihovu su idilu prekinuli građevinski radovi u blizini, nakon kojih je jezerce trebalo preseliti. Bio je to trenutak odluke: hoće li zadržati samo njegovu osnovnu funkcionalnost ili će iskoristiti priliku za nešto više.

Foto: OŠ Žakanje

Izazov koji je postao prilika

Premještanje jezerca otvorilo je niz pitanja - kako urediti novi prostor, kako zadržati njegovu edukativnu vrijednost i, ono najvažnije: kako osigurati sredstva za sve što je potrebno. Jer, naime, osim jezerca, bilo je potrebno obnoviti učionicu na otvorenom, zamijeniti krovište, postaviti nove klupe i urediti pristupnu stazu.

Ideja je bila jasna, ali bez financijske podrške teško ostvariva. A ona je stigla u svibnju 2024. godine, kad je škola na natječaju Zeleni pojas, koji provodi INA, osvojila 5000 eura. Taj novac nije bio samo pomoć, bio je pokretač.

Foto: OŠ Žakanje

Kako izgleda kad ideja zaživi

Projekt je ukupno vrijedio 7000 eura, a zahvaljujući dobivenim sredstvima, uredili su mnogo više od jezerca. Realizirali su sve planirane radove, a uređena staza sad povezuje vanjsku učionicu s jezercem, stvarajući cjelinu koja ima jasnu funkciju.

Jezerce danas izgleda kao mali ali pomno oblikovan ekosustav. U njemu su posadili lopoče, šaš i perunike, a drveni mostić omogućuje djeci da prirodu promatraju iz neposredne blizine. Uz stazu raste živica od lovor višnje, a edukativna ploča dodatno približava svijet koji ondje živi. No ono najvažnije ne vidi se odmah. U realizaciji projekta sudjelovali su učenici, učitelji i ostali djelatnici škole. Kroz konkretan rad učenici su učili kako nastaje prostor, kako se o njemu brine i zašto je važno očuvati prirodnu ravnotežu.

Takvo iskustvo iznimno je važno i ostaje u sjećanju. Ono gradi navike, razvija odgovornost i stvara osjećaj pripadnosti jer prostor koji su pomogli stvoriti učenici doživljavaju kao svoj. A upravo u tome i jest najveća vrijednost ovakvih projekata.

Foto: OŠ Žakanje

Poziv koji vrijedi iskoristiti!

Primjer OŠ Žakanje pokazuje koliko ovakve inicijative mogu značiti, ali i koliko često ovise o dostupnim sredstvima. Mnoge škole, vrtići i udruge imaju ideje koje mogu unaprijediti njihov prostor i pridonijeti očuvanju okoliša, no bez podrške teško ih realiziraju.

Zbog toga je natječaj INA Zeleni pojas prava prilika da se takve ideje pretvore u stvarnost. Prijava ne znači samo mogućnost financiranja nego i priliku da se napravi konkretna promjena koja će imati dugoročan utjecaj. Jer, kao što pokazuje primjer ove posebne škole, ponekad je dovoljno samo jedno jezerce da se pokrene mnogo veća priča. Priča o zajedništvu, učenju i odgovornosti. Priča koju vrijedi početi.