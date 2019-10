Ovih 5 dnevnih navika nikako nemojte preskakati

U ubrzanom svijetu u kojem živimo glavni je izazov pronaći vrijeme za sve obaveze, a zbog toga često ispaštaju i zdrave navike koje neuspješno pokušavamo uvesti u životnu rutinu. Postoji nepisano pravilo o stvaranju navika koje kaže - tri dana nemoj raditi ništa što ne želiš nastaviti raditi zauvijek. U tekstu vam donosimo 5 dnevnih navika koje najčešće ispaštaju zbog nedostatka vremena, a nikako ih ne biste smjeli preskakati.

1. Ne pospremamo krevet

Djeca ne razumiju smisao spremanja kreveta, no neki ga ne razumiju ni kada odrastu. Iako se u trenutku čini nevažnim, pospremanje kreveta zapravo može odrediti tijek cijelog dana. To je prvi odgovorni zadatak kojim započinjemo dan i tako potičemo produktivnost tijekom ostatka dana. Ako dan započnemo malim izazovima koji nas čine ponosnima, tek onda možemo osvajati i one veće.

2. Preskačemo obroke

Koju god vrstu posla obavljamo - fizički ili psihički - naše tijelo troši energiju i moramo ju nadoknaditi. Zato bi zdrav obrok tijekom dana trebao biti prioritet nad drugim obavezama. Preskakanje obroka može uzrokovati frustracije, a osim toga i debljanje jer usporava metabolizam i potiče nas da u sljedećem obroku pojedemo puno više kako bismo "nadoknadili" propušteno. Danas je hrana dostupna posvuda u praktičnim pakiranjima, a uz samo jednu konzervu Eva sardina ili tune lako možete zadovoljiti tjednu potrebu za unosom ribe i zdrave hrane.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Preskačemo druženja s prijateljima

Znanstvenici s Harvarda gotovo 80 godina istraživali su što ljude zapravo čini sretnima, a odgovor je jednostavan - zdravi međuljudski odnosi. Osim što nas dugoročno usrećuju, dobri su i za naše zdravlje i zato bismo uvijek trebali pronaći vrijeme za prijatelje. Dobro razmislite što vam je važnije i u što želite ulagati svoje vrijeme. Posao i korporacije nemaju osjećaje, ali vaši prijatelji imaju i ako osjete da ste se prestali truditi, učinit će isto.

4. Ne vježbamo jer smo umorni

U redu je s vremena na vrijeme preskočiti trening ako se ne osjećate dobro ili imate previše obaveza. No pauza od jednog dana često preraste u onu od 3 dana i uskoro je iza vas cijeli mjesec bez treninga. To nije dobro jer tako prekidate rutinu koju ste mukotrpno stvarali, gubite samopoštovanje i motivaciju, što vas u konačnici odmiče od ciljeva. Ne morate vježbati puno, ali barem to radite redovno.

Foto: Guliver/Shutterstock

5. Ne spavamo dovoljno

Biološku činjenicu da je odrasloj osobi potrebno minimalno 7 sati sna dnevno znanstvenik i stručnjak za spavanje Matthew Walker neumorno naglašava. Jedan je od mitova s kojima se Walker bori i ideja da san možemo rasporediti tijekom dana na manje dijelove, a važno je da njihov zbroj daje barem 7 sati. To nije točno, zdrav je san jedino onaj koji je "u komadu", a razlog su tomu faze kroz koje mozak prolazi tijekom sna. Dakle, dok god ostajete predugo budni, nepovratno utječete na stvaranje blage štete na svom mozgu..