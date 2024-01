Ovih 7 jednostavnih trikova skratit će vrijeme pripreme jela

Kad smo zatrpani poslom, obiteljskim obvezama ili bilo kojom drugom aktivnošću, zadnje što želimo je provoditi sate i sate za štednjakom. Zbog toga ni ne čudi podatak da danas većina ljudi u kuhinji provede samo sat vremena na dan, i to za pripremu doručka, ručka i večere. Pritom kao glavni razlog navode - manjak vremena.

Zato je u takvim slučajevima najbolje imati asa u rukavu, odnosno pokoji trik koji će značajno skratiti proces pripreme i kuhanja. U nastavku doznajte koji koraci mogu pojednostaviti pripremu namirnica te koje metode pridonose njihovoj bržoj termičkoj obradi. Pritom otkrijte i kako u kratkom roku skuhati jela koja se inače kuhaju satima.

1. Priprema je pola posla

Poznata francuska kulinarska fraza “mise en place” u prijevodu znači stavljanje ili skupljanje namirnica na mjesto, a opisuje organizacijsku metodu koja će vam pomoći da proces kuhanja teče brže. Ključ je u tome da sve namirnice i opremu kojom ćete se koristiti pri kuhanju pripremite unaprijed. Tako je svaku namirnicu iz recepta potrebno oprati, oguliti, nasjeckati te razvrstati u posudice, ovisno o redoslijedu dodavanja u tavu. Ovim postupkom ništa vam neće promaknuti, što se često događa kad jelo pripremamo u žurbi.

Foto: Kevin Mcutcheon/Unsplash

2. Neizostavni štapni mikser i sjeckalica

S obzirom na to da tvrdom povrću kao što je mrkva treba više vremena za dinstanje, ovom problemu možete doskočiti uz pomoć sjeckalice. U posudu za sjeckanje, osim mrkve, možete ubaciti luk, papriku ili neko drugo povrće jer će se tako znatno brže ispeći u odnosu na povrće koje ručno režete. A u slučaju da ne želite vrlo usitnjeno povrće, druga je opcija rezanje povrća julienne metodom na uske trakice. S druge strane, pripremate li umak ili kremastu juhu, imajte na umu da će vam štapni mikser skratiti vrijeme usitnjavanja, a praktičan je i u pripremi pirea.

3. Uklonite kosti iz mesa

Najjednostavnije je kupiti meso bez kosti, ili kosti odstraniti prije zamrzavanja, kako biste u trenucima žurbe imali očišćen komad mesa. No ako je za to prekasno, kosti iz svinjskih kotleta i kratkih rebrica možete jednostavno odstraniti i neposredno prije kuhanja. Termička obrada tako će biti brža, a kosti nemojte bacati nego ih sačuvajte i upotrijebite za pripremu temeljca. Pri pečenju mesa svakako savjetujemo korištenje termometra kako biste točno znali kad je ono gotovo. Naime, predugo pečenje, osim što povećava vrijeme kuhanja, može isušiti meso.

Foto: Hannah Busing/Unsplash

4. Kad će? Sad će - uz polugotova jela!

Polugotova jela uistinu znatno skraćuju proces pripreme obroka i zato je dobro uvijek imati pokoji komad u pripremnom stanju. Primjerice, PIK slow cooked selection linija je polugotovih jela koja omogućuje pripremu sočnih rebrica, trgane svinjetine, junetine ili bunceka, za samo 30 minuta. Ovdje je riječ o mesnim proizvodima koji su termički pretpripremljeni, a inače iziskuju sate pripreme na niskim temperaturama. Zato su praktičan odabir za užurban lifestyle, ali i situacije u kojima vam ekipa dolazi na večeru, a vi se želite pokazati kao najbolji domaćin.

Foto: PIK slow cooked selection

5. Koristite poklopac i kuhalo za vodu

Premda se soljenje vode i inače preporučuje, u ovom kontekstu korisno je jer podiže točku ključanja. No još bolji učinak postižete tako što ćete posudu s vodom poklopiti, kako bi para i toplina učinile svoje te dodatno skratile proces kuhanja. Za brže ključanje vode možete se poslužiti i trikom koji koristi poznata britanska kuharica Anne Jones. U svojoj knjizi ''A Modern Way to Cook'' predlaže da vodu zagrijavate u kuhalu za vodu te je, kad proključa, ulijete u posudu za kuhinje i odmah stavite na štednjak da biste dodali krumpir, tjesteninu ili bilo koju drugu namirnicu koju planirate obraditi.

Foto: Becca Tapert/Unsplash

6. Prvo štednjak pa pećnica

Neke namirnice, poput mesa i povrća, možete djelomično obraditi kuhanjem na štednjaku, ili čak u mikrovalnoj, prije nego što ih stavite u pećnicu. Primjerice, pileća krilca ili batke možete lagano, na nekoliko minuta, prokuhati na štednjaku, zatim kratko osušiti papirnatim ručnikom, na brzinu začiniti i ubaciti u pećnicu. A u mikrovalnoj možete u posudu staviti malo vode, žličicu ulja i povrće te termički obraditi 5-6 minuta, zatim prebaciti u pećnicu ili peći na štednjaku. Ova tehnika može vam uštedjeti od 10 do 15 minuta ukupnoga kuhanja.

7. Pazite na količinu

I na kraju, bez obzira na to pečete li namirnice u tavi ili pećnici, važno je da su one ravnomjerno raspoređene na dnu posude kako bi svi dijelovi bili jednako termički obrađeni. Naravno, kod nekih namirnica koje sadrže mnogo vode, kao što su svježe gljive, ova stavka nije toliko važna jer će im se volumen tijekom pečenja smanjiti. No u ostalim situacijama svakako izbjegavajte pretrpavanje posude za kuhanje jer će to utjecati na cirkulaciju topline.

