Pet zanimljivosti o Suncu: Znate li koje je zapravo boje?

Sunce, velika zvijezda našeg solarnog sustava, svake sekunde pretvori nevjerojatnih četiri milijuna tona tvari u energiju. No nebeski div koji je omogućio život na Zemlji ima svoj rok trajanja. Znate li koji je?

<p>Milijarde su zvijezda u svemiru, ali za nas je najvažnija ona koja je nastala prije 4,6 milijardi godina i koja je središte Sunčeva sustava. Iako zvuči kao mnogo, Sunce je zapravo "mlado" ako se u obzir uzme da je svemir nastao prije 13,8 milijardi godina, što Sunce čini tri puta mlađim od svemira.</p><p>Osim što je glavni izvor <strong>svjetlosti i topline, </strong>Sunce je tijekom povijesti bilo predmet divljenja, straha, religija, ali i znanstvenog proučavanja. Bez njega ne bi bilo života, a zbog svoje važne uloge proučavano je više nego bilo koji drugi objekt u svemiru. Zato u nastavku donosimo nekoliko zanimljivosti o Suncu.</p><h2>Zauzima 99,8% sve mase u solarnom sustavu</h2><p>Sa svojih "skromnih" 1989 x 10<sup>^30</sup> kg teže je čak 330.000 puta od Zemlje te ima 11.990 veću površinu. Slikovito prikazano, unutar Sunca moglo bi stati oko <strong>milijun planeta Zemljine veličine. </strong>Promjer mu iznosi 1,39 milijuna kilometara, većim se dijelom sastoji od <strong>vodika (73%)</strong> i <strong>helija (25%) </strong>te drugih elemenata u manjim količinama, kao što su kisik, ugljik i željezo. Sunce je zapravo toliko veliko da na njega otpada 99,8% sve mase u solarnom sustavu.</p><h2>Svakim se danom smanjuje</h2><p>Znate li da se Sunce smanjuje za otprilike 1,5 metara svaki sat? Staro je 4,5 milijardi godina i vjerojatno je na pola svog životnog vijeka. Sunce u prosjeku svake sekunde sagori oko 600 milijuna tona vodika, a zaliha za to ima za još otprilike <strong>5 milijardi godina</strong>. Nakon toga će još 130 milijuna godina izgarati helij pri čemu će se smanjivati veličinom. U konačnici će doći do veličine Zemlje ili Venere i po klasifikaciji postati bijeli patuljak.</p><h2>Sunce uopće nije žuto</h2><p>Kad gledamo Sunce na zalasku, ono izgleda žuto ili narančasto, no njegova stvarna boja je <strong>bijela</strong>, što znači da zapravo sadrži sve dugine boje. Pojedine zrake svjetlosti imaju različite<strong> valne duljine</strong> i ovisno o tomu se raspršuju u atmosferi. Tako će plava boja, koja je manje valne duljine, obojiti nebo u plavo, a žuta i crvena boja, koje imaju najveće valne duljine, proći će kroz atmosferu i postati vidljive ljudskim očima. Što je gušća atmosfera kroz koju zraka prolazi, to će distorzija zraka svjetlosti biti veća. No kad bismo morali odabrati jednu boju koja prevladava u Suncu, to bi zapravo bila<strong> zelena</strong>, čije fotone Sunce emitira u najvećoj mjeri.</p><h2>Zrakama treba osam minuta do Zemlje</h2><p>Zemlja je od Sunca udaljena oko 150 milijuna kilometara, a svjetlost putuje brzinom od 300.000 kilometara u sekundi. Kad se ta dva broja podijele, dobivamo prosječno vrijeme od 500 sekundi, što je jednako<strong> osam minuta i 20 sekundi</strong>, a to je vrijeme koje je potrebno da sunčeva svjetlost dođe do Zemlje. To znači da, ako bi se Sunce "ugasilo", na Zemlji bismo to vidjeli tek za osam minuta.</p><h2>Utječe na hormon sreće</h2><p>Poznato je da sunce potiče proizvodnju <strong>serotonina,</strong> hormona sreće. Zbog toga je čest slučaj pojave tzv. <strong>sezonske depresije (SAD)</strong>, koja se pojavljuje u doba godine kad je najmanje sunčeve svjetlosti i tipična je za skandinavske zemlje, posebno Finsku. A osim što zimi ostajemo bez serotonina, pod rizikom smo i od bakterijskih te virusnih oboljenja zbog nedostatka UV zraka, koje su inače <strong>prirodan <a href="https://bit.ly/2YOzizH" target="_blank">dezinficijens</a>.</strong> Zbog toga je u zimskom razdoblju potrebno pojačano voditi brigu o higijeni te <a href="https://bit.ly/2YOzizH" target="_blank">dezinfekciji </a>prostora.</p><p>Oduvijek se vjerovalo da je Sunce zdravo, pa se tako, primjerice, oboljelima od <strong>tuberkuloze </strong>savjetovao boravak na suncu. Danas je poznato da potiče proizvodnju vitamina D, koji mobilizira stanice koje imaju ključnu ulogu u imunološkom sustavu te potiče proizvodnju antimikrobnih peptida u koži koji pomažu u borbi<strong> protiv infekcija</strong>.</p><p>Istraživanja su pokazala kako je za većinu ljudi svakodnevno dovoljno samo nekoliko minuta provedenog na suncu, sa samo 5% površine tijela, primjerice lice i ruke. Takvo izlaganje suncu može osigurati dovoljnu količinu vitamina D i pri takvom izlaganju nije potrebna zaštitna krema. Međutim, ne treba zanemariti ni štetne učinke Sunca, ponajprije štetnost UV zraka, koje mogu prouzrokovati melanom, odnosno rak kože. </p>