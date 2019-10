Pitate se gdje vrijeme leti? Napokon imamo odgovor na to

Roditeljske, poslovne, studentske... obavezama nema kraja. Popustite li pod pritiskom brzog životnog tempa, uskoro nećete znati ni kako se zovete. Vrijeme je da shvatite kako niste superjunaci i da je potrebno uložiti trud u organizaciju svakog dana kako bi on bio produktivan i pod vašom kontrolom.

Tko rano rani...

Cijeli dan zijeva ili ima podočnjake? Ne! Tko rano rani, uspije odraditi većinu svojih obaveza. U početku se nastojite buditi pola sata ranije, a nakon nekog vremena ustajat ćete bez problema i sat do dva ranije. Imamo savjet i za one kojima je ''Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Alarm 4, Alarm 5'' sasvim normalna pojava. Budilicu ili mobitel ostavite dovoljno daleko od sebe, tako da ujutro morate ustati kako biste isključili alarm. Odgađanje alarma, odnosno kronično odugovlačenje s ustajanjem samo će vas učiniti razdražljivima i nemotiviranima za ostatak dana.

Produktivnom danu zasigurno neće pridonijeti ni prazan želudac. Nikako ne preskačite doručak i ne koristite mobitel za vrijeme obroka. Iskoristite tih pola sata za planiranje cijelog dana i pozitivne misli. Kad kažemo pozitivne misli, ne mislimo na ''izdrži'' ili ''uskoro će vikend'' motivaciju, već na sljedeće: zapišite stvari na kojima ste zahvalni, svaki dan odredite jednu stvar koju ćete napraviti samo za sebe, a koja vas posebno veseli i zamislite sebe kako ostvarujete sve ciljeve. Ta zamisao zadržat će vašu motivaciju na visokoj razini tijekom dana, obećavamo.

A, B, C ...

Ne, ovo nije početak abecede, već obaveze. Trik za koji malo tko zna jest podjela obaveza u kategorije A, B i C. Zapišite svoje obaveze na papir i podijelite ih u tri kategorije: A – danas mora biti obavljeno, B – važno, ali nije nužno da bude obavljeno danas, C – može biti obavljeno i sutra. Ovome pristupite vrlo ozbiljno jer stavljanje svih obaveza u kategoriju C neće riješiti ništa.

Mnogi će se složiti kako su jutra najproduktivniji dio dana, stoga organizirajte svoje poslovne zadatke tako da one važne i velike obavite odmah ujutro, kad ste još 'svježi', koncentrirani i odmorni.

Kako rješavate zadatke tijekom dana, tako ih prekrižite na popisu. To će vam dati osjećaj produktivnosti i svjesnosti o količini obavljenih zadataka. Ili, drugim riječima, bit ćete sretni jer sve ide baš kako ste i planirali. Nemojte zaboraviti ono najvažnije, radite pauze. Kontinuiran rad iscrpit će svu vašu energiju pa ćete se nakon posla samo htjeti zavaliti na kauč.

Ne mogu, ne stignem ili jednostavno NE

Kolege koji vas stalno žicaju da idete s njima na kratku pauzu pa pričaju pola sata o svojim životnim problemima, a samo želite pojesti taj sendvič u miru ili pak šef koji vam stalno prebacuje svoj posao, a onda mu još nije jasno zašto niste stigli obaviti svoje zadatke mogu biti pravi kradljivci vašeg vremena. Prepoznajte ih i ne bojte se reći ne (čak i nadređenima).

Ne smijete dopustiti kolegama na poslu, prijateljima ili obitelji da naprave dnevni plan umjesto vas. Za svaki zahtjev ili molbu koju vam upute pogledajte u svoj raspored, ako ne stižete, to i recite. Takve osobe često mogu biti naporne ili čak neugodne i početi vam postavljati pitanja poput: ''A što radiš tako važno?'', ili: ''Ne možeš to odgoditi za sutra?'' Ne dajte se smesti, već ih upoznajte sa svim svojim obavezama – nabrajajte (sve što vam padne na pamet) dok ne odustanu.

Možemo sad malo o meni?

Na popis obaveza uvijek dodajte i jednu stvar koju taj dan želite učiniti za sebe. To može biti kava s prijateljima, odlazak u teretanu ili neki novi restoran, shopping ili večernja šetnja s obitelji. Bitno je samo da svaki dan napravite nešto za sebe, uživate u tome i potpuno zaboravite sve zadatke koje sutradan trebate riješiti. Samo ćete tako resetirati svoj um i pripremiti se za novi dan. Ako uvijek stavljate posao, obitelj ili prijatelje na prvo mjesto, vrlo su velike šanse da ćete postati nesretni. Stoga nikako ne preskačite ovaj korak i napravite barem jednu stvar dnevno koja vas usrećuje.

