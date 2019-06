Pitate se zašto vaša momčad uvijek dođe do finala i izgubi?

Sportski karakter nije nešto s čim se vrhunski sportaši rađaju već se on razvija. Ne radi li se dovoljno na njemu i vrhunske momčadi mogu zakazati u trenucima kad je najvažnije. I to možda objašnjava zašto nam se čini kako baš klub za koji navijamo često izbori polufinale ili čak finale i onda ga najčešće i izgubi.

psihološke vještine koje predstavljaju dodatni plus koji razlikuje vrhunske sportaše, šampione, od onih izuzetno dobrih, no uvijek korak prekratkih. - ističe Renata Barić. - U suvremenom sportu kompetitivni su zahtjevi sve veći i cilj je pronaći način kako dovesti pod kontrolu što više različitih faktora koji povrh sportskog treninga mogu utjecati na sportski rezultat. Često to podrazumijeva upravokoje predstavljaju dodatni plus koji razlikuje vrhunske sportaše, šampione, od onih izuzetno dobrih, no uvijek korak prekratkih. - ističe sportska psihologinja s dugogodišnjim iskustvom

A evo i kako možemo prepoznati momčad kojoj karaktera ne nedostaje.

Svi za jednog, jedan za sve

Mnogi sportaši ističu kako im je momčad druga obitelj, i to nije floskula, već se i sami možemo uvjeriti u to. U uspješnim sportskim ekipama prevladavaju vrijednosti koje su prisutne i u obiteljskim odnosima: poštovanje, međusobno razumijevanje i velika podrška. Svi smo najmanje jednom vidjeli kako usred utakmice igrač tapša po ramenu svog suigrača koji nije ostvario pogodak ili uspio dodati loptu kako je zamislio. Upravo o toj podršci pričamo. Možda je kamera ne uhvati baš svaki put, ali momčadima s karakterom ovakvih poteza ne nedostaje.

via GIPHY

Ti si sljedeći

zgoditak namignu ili upute pogled svom suigraču, e pa taj pogled znači - sad je red na tebi! Ovakvo pozitivno izazivanje suigrača da se dokaže imaju samo momčadi s timski duh, a često i na završni rezultat. Sigurno ste primijetili da igrači nakon što postignunamignu ili upute pogled svom suigraču, e pa taj pogled znači - sad je! Ovakvo pozitivno izazivanje suigrača da se dokaže imaju samo momčadi s jakim karakterom , a itekako pozitivno utječe na, a često i na završni rezultat.

Upornost je ključ

Momčad s jakim karakterom nikad ne odustaje i uporno ide prema cilju. Nedavni primjer Toronto Raptorsa, koji su pobijedili Golden State Warriorse rezultatom 118:109, to dokazuje. Naime Raptorsi su završnicu NBA lige izborili prvi put u svojoj 24-godišnjoj povijesti i Warriorsima priuštili prvi poraz u utakmici finala od 2017. godine. Impresivno, zar ne? Ekipa Raptorsa u igru je ušla bez straha, odlučno, motivirano i dala svoj maksimum. Osim upornosti, psihologinja Barić ističe kako sportski karakter podrazumijeva i: marljivost, discipliniranost, mentalnu čvrstoću, samopouzdanje i pobjednički mentalitet.

via GIPHY

Kako izgraditi karakter?

Mnogi vrhunski sportaši ističu kako im je sport pomogao u izgradnji karaktera, a evo kako to objašnjava psihologinja Barić: - Ako je netko cijeli život sportaš, bavljenje sportom traži određeni obrazac ponašanja koji potiču određena unutarnja svojstva, te po toj logici sportska situacija stimulira upravo jačanje i razvoj tih svojstava i može djelovati na oblikovanje karaktera, no samo kao jedan od okolinskih faktora čiji doprinos ne možemo izolirati jer pojedinac ima različite životne uloge i djeluje u različitim socijalnim okruženjima. Osim toga, nije sport sam po sebi nešto što "jača karakter", već je ključan način na koji je taj sport vođen, drugim riječimam ključna je uloga trenera. Dobar je trener zlata vrijedan u svakom smislu, a roditelj treba voditi računa o tome, upravo zbog snažnih ranih razvojnih utjecaja, kome daje svoje dijete u ruke-.

Treba znati i gubiti

sastavni dio života svakog sportaša i svake momčadi. Upravo je u trenucima neuspjeha izuzetno važno pored sebe imati kvalitetnog trenera i sportskog psihologa koji im pomažu u pravilnoj izgradnji Porazi suživota svakog sportaša i svake momčadi. Upravo je u trenucima neuspjeha izuzetno važno pored sebe imatikoji im pomažu u pravilnoj izgradnji sportskog karaktera

via GIPHY

- Ono što sportski psiholozi preporučuju jest gledati na poraz i neuspjeh kao na priliku za učenje, na svoje pogreške kao putokaz koji pokazuje smjer u kojem sportaš treba ići dalje. Zato je važno naučiti sportaše pravilnoj analizi natjecanja koja treba biti odrađena uvijek, nakon dobrih i loših natjecanja. Tako sportaš uvijek zaokružuje priču, eliminira emocionalne repove i zatvara natjecanje iza sebe, što je dobro jer novo natjecanje treba biti nova prilika. - ističe naša sugovornica.

Nema jednostavne formule

I za kraj - biti sportaš s karakterom ili imati šampionsku glavu odlika je pobjedničkog mentalnog seta. To podrazumijeva neke karakteristike koje u većoj mjeri doprinose sportskom uspjehu. - Za postizanje uspjeha nema jednostavne ni potpune formule, no neke karakteristike svakako krase šampione. Prije svega, to je ljubav prema sportu kojim se bave i sposobnost da u tome uživaju i svakodnevno ga doživljavaju kao izazov, što su odlike intrinzične motivacije. Sljedeće je disciplina, ona podrazumijeva maksimalnu predanost sportu i svemu, svakom obliku pripreme koji traži, ali i sportskom životnom stilu (što nosi sa sobom određene "žrtve"). Treća je važna stvar velika želja za uspjehom, potreba da uvijek ideš naprijed, koja je temelj motivacije postignuća, no sportaš mora disciplinirano znati kad staviti, a kad ne staviti fokus na rezultat. Četvrto je i mala doza svojevrsne autodestruktivnosti. Šampioni su po tom posebni.

Nekad je najteže pobijediti sebe, natjerati se npr. ići ponoviti skok 50. put sa spoznajom da ćeš i taj put pasti, kao i prethodnih x puta i da ćeš se pri tom ponovno udariti tamo gdje već jako boli i gdje je plavo. Šampionu ta crta omogućava da se gurne preko ruba, tamo gdje je teško, grozno, naporno, neugodno, tamo gdje boli, tamo gdje se udara i pada... a onda ga digne i pokrene da ode po - još. Karakteran sportaš zna gubiti i zna podnositi poraz. Bez te vještine nitko ne može ni biti pravi pobjednik. - zaključuje sportska psihologinja Barić.

A koja je po vama momčad s najviše karaktera?