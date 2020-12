Vjerujemo da je većina građana upoznata s promjenama koje su se 2002. godine dogodile u našem mirovinskom sustavu, koji je iz modela međugeneracijske solidarnosti transformiran u moderan mirovinski sustav koji se temelji na tri stupa. Prvi i drugi stup mirovinske štednje definirani su kao obvezni za sve zaposlene, a treći je stup štednje na dobrovoljnoj bazi.

Štednja u drugom stupu

Drugi stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, pri čemu ”individualna” znači da je riječ o osobnoj imovini i da se uplaćena sredstva evidentiraju na osobnom računu korisnika, dok ”kapitalizirana” znači da prilikom uplaćivanja u odabrani obvezni mirovinski fond ostvarujete i neki prinos od tog ulaganja. Zaposlenici su dužni u drugi stup uplaćivati 5 % od bruto plaće.

Važno je naglasiti da se u okviru drugog stupa mirovinskog osiguranja faza prikupljanja sredstava odvija putem obveznih mirovinskih fondova, dok se faza isplate mirovina odvija isključivo putem mirovinskih osiguravajućih društava.

Vrste i oblici mirovina u drugom stupu

Jednom kad ostvarite pravo na mirovinu iz drugog i eventualno trećeg stupa najprije ćete odabrati mirovinsko osiguravajuće društvo i podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini. Izabrano mirovinsko osiguravajuće društvo s vama će sklopiti ugovor o mirovini, na temelju kojeg će se odrediti i isplaćivati mirovina.

Također, u okviru obveznog mirovinskog osiguranja možete izabrati različite mirovinske programe prema vrsti i obliku mirovine te ovisno o uvjetima koje ispunjavate. Kao i u sustavu generacijske solidarnosti, i u drugom stupu u ponudi su starosne, invalidske ili obiteljske mirovine, no u drugom stupu starosne i invalidske mirovine mogu biti pojedinačne ili zajedničke, a u oba slučaja moguće je ugovoriti i zajamčeno razdoblje isplate. Obiteljska mirovina određuje se, pak, kao jedinstvena mirovina za sve članove obitelji.

Dakle, osim izbora vrste mirovine koja je zadana priznatim pravom u prvom stupu (starosna, invalidska i obiteljska mirovina) nude se sljedeći oblici mirovine

Pojedinačna i zajednička mirovina mogu se ugovoriti sa zajamčenim razdobljem isplate od najmanje 5 godina. Zajamčeno razdoblje znači da će se u slučaju smrti korisnika mirovine, mirovina nastaviti isplaćivati osobi koju je imenovao korisnik mirovine u ugovoru. Iznos mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ne može biti manji od 50 % mirovine koja se isplaćivala vama, a svi detalji povezani s isplatom, pravima i obvezama također će biti naglašeni u ugovoru.

Kod odabira zajedničke mirovine, mirovina će se nastaviti isplaćivati imenovanom korisniku u slučaju smrti oba bračna druga tijekom zajamčenog razdoblja, a iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nadživi korisnika ne može biti manji od 60 % mirovine koja se isplaćivala korisniku.

Određivanje imenovanih korisnika

Ako odlučite opozvati imenovanog korisnika, to možete pisanim putem učiniti u bilo kojem trenutku, osim u slučaju zajedničkih mirovina, kada to možete učiniti samo uz suglasnost bračnog druga. Isto tako, ako u trenutku sklapanja ugovora o mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja imate maloljetnu djecu, dužni ste ih imenovati korisnicima do njihove 18. godine života.

Ako imenovani korisnik koji prima zajamčenu isplatu umre prije isteka zajamčenog razdoblja, sav novčani iznos koji pripada tom korisniku bit će uključen u njegovu ostavinu.

Ako prije svoje smrti niste imenovali osobu kojoj će se isplaćivati vaša mirovina, zajamčena isplata isplaćivat će se u skladu sa zakonom koji uređuje pravo nasljeđivanja. Ako je korisnik mirovine izabrao isplatu mirovine u obliku zajedničke mirovine sa zajamčenim razdobljem te nakon toga umro, nadživjeli bračni drug može opozvati imenovanje korisnika, osim ako su imenovani korisnici maloljetna djeca umrlog korisnika.

Koja su ograničenja obveznog osiguranja?

Važno je spomenuti da mogu postojati određena ograničenja prilikom dogovora mirovine s osiguravajućim društvom.

Očekuje se da će drugi stup svoju snagu pokazati kroz deset godina, a najjači će biti za otprilike dvadeset godina, kad ljudi koji su cijeli život štedjeli u tom stupu krenu ostvarivati svoje pravo na mirovinu. U drugom stupu trenutno je oko 110 milijardi kuna, a stanje osobnog računa nakon registracije možete pratiti i putem interneta na stranici Središnjeg registra osiguranika (Regos).