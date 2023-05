Posao i stres često idu ruku pod ruku. Evo kako se s tim nositi

Stres je fizička reakcija, odnosno svojevrsni mehanizam za preživljavanje jer, kad se pojavi prijetnja, stres može brzo izvući pojedinca iz nevolje. Ako je kratkotrajan, stres zapravo čini ljude budnijima i pomaže im da se bolje snađu u određenim situacijama.

Nekad se o stresu nije govorilo toliko (ako i uopće) kao danas te ga nisu smatrali nečim važnim, a kamoli štetnim, no današnji, moderan čovjek, "stresira" se zbog mnogo više stvari i na dulji period. "Jesam li zaboravio zaključati vrata?", "Hoću li uspjeti paralelno parkirati?", "Što ako ne obavim ovaj posao do pet?", "Kako da pitam šefa za godišnji odmor?"... Složit ćete se s tim da danas ima zaista mnogo potencijalnih okidača stresa. Nažalost, takav pretjerani ili dugotrajni stres može narušiti čovjekovo zdravlje te uzrokovati bolesti srca i probleme s mentalnim zdravljem, poput tjeskobe i depresije.

Kako se nositi sa stresom?

Kad je tijelo u stresu, mozak također ima poteškoće s jasnim razmišljanjem, učenjem i pamćenjem, što može negativno utjecati na produktivnost na radnome mjestu, prenosi BBC. A kad padne produktivnost i kad počnete sumnjati u sebe i svoje sposobnosti, stres se samo produbljuje. Ipak, postoje sitne navike koje vas možda mogu izvući iz tog stanja pretjerane zabrinutosti.

Foto: Unsplash

Kao jedna od sigurno najpoznatijih taktika nošenja sa stresom je duboko disanje, a pomoći mogu i redovita tjelovježba, zapisivanje briga i mogućih rješenja, razgovor s bliskom osobom, socijalizacija, smijanje, provođenje vremena u prirodi, opuštajuće aktivnosti (čišćenje, plesanje, rješavanje sudokua, kupka ili nešto slično), planiranje ili razmišljanje o svemu dobrome što će se dogoditi u budućnosti i tako dalje.

Buka u uredu

Jedan od izvora stresa koje je potrebno posebno istaknuti je i buka na radnome mjestu, koja je prilično uobičajena u open space uredima. Neki buku mogu lako ignorirati, no kod većine buka i žamor dovode do smanjene koncentracije i produktivnosti, a posljedično to vodi do stresa zbog rokova koji nas pritišću i nemogućnosti da odradimo posao kako treba. Zbog toga je izrazito važno da postoji razumijevanje između kolega te da se buka pokuša minimalizirati:

I za kraj, s obzirom na to da stres u današnje vrijeme pogađa gotovo svakoga, ne zaboravite biti empatični i puni razumijevanja s kim god razgovarali - i u uredu i izvan njega.

Partneri projekta su Energia naturalis, Erste banka, Fina i KONČAR.