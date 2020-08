Potez koji se definitivno isplatio: 'Nakon obnove kuće, računi su nam se jako smanjili'

Da se isplati ulagati u energetsku učinkovitost kuće svjedoči obitelj Badovinac koja je 2016. godine iskoristila bespovratna sredstva za obnovu kuće i tim potezom zadnjih godina ostvaruje značajnu uštedu

<p>Ako živite u staroj obiteljskoj kući, vjerojatno ste se i sami suočili s raznim problemima koji dolaze sa <strong>starenjem kuće</strong>, ali i neadekvatnom izolacijom. Kako vanjska stolarija popušta zubu vremena, tako dolazi do sve većih problema unutar kuće. Jeste li znali da se gotovo 50 posto ukupnih <strong>toplinskih gubitaka</strong> objekta događa zbog loše stolarije, osobito prozora?</p><p>S druge strane, tu je i problem nedovoljne izolacije, koja ne samo da uzrokuje dodatan gubitak topline nego pogoduje stvaranju plijesni na kutovima kuće, zbog čega stvara dodatne poteškoće. Upravo zbog tih čimbenika i režije dosežu vrtoglave iznose, no postoji način na koji možete<strong> </strong>ovim<strong> problemima zauvijek stati na kraj</strong>. </p><h2>Potez koji se isplatio</h2><p>Obitelj Badovinac 2016. godine svoj je spas pronašla u natječaju koji je objavio <strong>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost</strong>. U razgovoru s <strong>Jelenom Badovinac</strong> saznali smo koliki je učinak energetska obnova kuće imala na njihove režije. </p><p>- Naša je kuća sagrađena 1965. godine i tijekom 80-ih godina stavljena je fasada od 5 cm, što, naravno, nije bilo dovoljno. Nasreću, uspjeli smo dobiti <strong>maksimalni iznos</strong> subvencije i kompletno smo promijenili stolariju i fasadu - objašnjava sugovornica i prisjeća se kako je sve počelo.</p><p>- Za natječaj smo saznali preko medija pa smo se odlučili prijaviti. Prikupili smo sve potrebne dokumente, proveli legalizaciju te utvrdili da kuća spada pod <strong>objekt C kategorije</strong>, što je zadovoljavalo jedan od kriterija natječaja. Ipak, moram naglasiti da je prije apliciranja na natječaj, ipak potrebno imati određeni novčani iznos - kaže sugovornica, ali dodaje da su uz pomoć subvencije od <strong>60.000 kuna</strong> ipak dobili mnogo više nego da su obnovu radili samostalno.</p><p>- To je bila vrlo dobra odluka jer su sve prostorije u kući <strong>znatno toplije</strong>, a troškovi plinskog etažnog grijanja mnogo su manji. Sad je toplina zatvorena u kući i to je skroz novi objekt. Da smo sami išli u obnovu, to definitivno ne bi bilo na ovoj razini, stavili bismo fasadu debljine 10 cm, a uz pomoć subvencija dobili smo <strong>15 cm </strong>- objašnjava Badovinac i poručuje svima koji razmišljaju o prijavi da to svakako učine jer je to potez koji se dugoročno itekako isplati.</p><h2>Kako do 204.000 bespovratnih kuna?</h2><p>Svoju priliku ove godine i vi možete iskoristiti jer je <strong>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost</strong> objavio<strong><a href="https://bit.ly/3h1ZyNS" target="_blank"> poziv </a></strong>za sufinanciranje obnove kuća kojim pojedinačno kućanstvo može dobiti i do<strong> 204.000 kuna</strong> bespovratno. Fond će građane sufinancirati s do<strong> 60% sredstava </strong>za povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjenu stolarije energetski učinkovitijom te ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske sustave, za proizvodnju električne energije.</p><p>Mogućnost prijave <strong>ovisi i o energetskom razredu,</strong> pa se prijaviti mogu građani iz <strong>kontinentalne Hrvatske</strong> za obnovu kuća energetskog razreda <strong>D ili nižeg</strong>, odnosno građani iz <strong>primorske Hrvatske</strong> čije kuće imaju energetski razred <strong>C ili niži. </strong>Od ove godine sustav prijava ide isključivo online, a <strong><a href="https://bit.ly/3h1ZyNS" target="_blank">prijave</a> se šalju od 1. rujna. </strong>A kako se prijaviti u četiri jednostavna koraka pogledajte <a href="https://www.24sata.hr/native-sadrzaj/sad-je-pravo-vrijeme-otkrijte-najkraci-put-do-poticaja-za-energetsku-obnovu-kuce-709870" target="_blank">ovdje</a>.</p>