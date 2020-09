Poznata mama otkrila super način za uštedu na školskom priboru - evo što je napravila

Početak školske godine pun je izazova i za djecu i za roditelje. Od odjeće do pribora za školu - sve je hitno i bitno, ali ne morate baš sve kupiti. Poneke stvari možete izraditi s djecom, a u nastavku vam donosimo jednu super ideju za inspiraciju

<p>Odjeća, školski pribor i ostale potrepštine za školarce mogu zaista mnogo utjecati na kućni budžet. Ipak, kako bi uštedjeli, neke stvari možete izraditi i sami, a upravo je to napravila poznata <strong>blogerica i mama triju djevojčica, Ines Šitum</strong>. Podijelila je s nama svoj DIY projekt (Do it yourself) te je sa suprugom i djevojčicama izradila kutiju za likovni, i to ne bilo kakvu. </p><h2>Pop up likovna kutija za školarce</h2><p>- Prošle godine napravili smo sami <strong>kutiju za likovnu umjetnost</strong> tako da smo kutiju u kojoj su bile tenisice obložili papirom za zamatanje poklona. Još smo je dodatno ukrasili Disney naljepnicama - ispričala nam je Ines.</p><p>- Ove godine opet smo iskoristili <strong>kutiju od obuće</strong>, kao i rolu cvjetnog dezena koja nam je ostala od tapeta. Odlučili smo u unutrašnjosti kutije napraviti malu instalaciju koja će imati <strong>pop up interaktivnu ulogu</strong>. Papirnatog konjića s krilima pronašli smo u našoj sobici gdje nam je služio kao dekorativni detalj, pa smo ga sada samo prenamijenili. Balone, travu i oblake napravila je kćer Amelie. Sve skupa ispalo je jako zgodno i kutija je dobila drugačiju dimenziju - objašnjava Ines te dodaje kako je to upravo ono što su htjeli, da bude posebnija i drugačija. </p><p><strong>Evo kako sami možete izraditi likovnu kutiju za svog školarca ili školarku. Trebat će vam: </strong></p><p>Kutiju za cipele izvana obložite ukrasnim papirom tako da pokrijete svu površinu. Papir izrežite tako da odgovara veličini kutije i dobro ga zalijepite <a href="https://www.uhu.com.hr/hr" target="_blank">ljepilom</a>. </p><p>Kad ste kutiju obložili, potrebno je napraviti pop up instalaciju, odnosno 3D karticu. Odaberite jedan papir u boji (kolaž papir) i <strong>presavinite ga na pola</strong>. S vanjske strane, na presavinutom dijelu označite tri točke - pomognite si ravnalom - prva točka neka bude otprilike na 3 cm od presavinutog dijela, druga na 4 cm i treća na 5 cm. Između svake točke ostavite dovoljno razmaka jer ćete taj dio rezati (primjer na slici niže). </p><p>Izrežite tri trakice tako da svaka bude dugačka do označene točke, ali ih nemojte odrezati skroz - moraju ostati držati se za papir. Svaku trakicu <strong>presavinite iznutra</strong> na dijelu na kojem se drži za ostatak papira (slika niže). </p><p>Zatim od drugih kolaž papira izrežite i napravite motive koje želite na svojoj pop up instalaciji. Možete koristiti i <strong>gotove motive</strong> kao što je to napravila Ines - papirnatog konjića s krilima već je imala otprije, dok je njezina kćer od kolaž papira napravila balone.</p><p>Da biste dobili 3D efekt, motive <a href="http://www.uhu.com.hr/hr" target="_blank">zalijepite </a>na izrezane trakice kao što je prikazano na slici: </p><p>Na kraju <a href="https://www.uhu.com.hr/hr" target="_blank">zalijepite </a>donju polovicu papira s pop up motivom <strong>na unutarnju stranu poklopca kutije</strong> od cipela tako da kad se ona otvori, možete otvoriti i pop up karticu. </p><p>- Kako bi pop up detalj pobudio interes kod radoznale djece, stavili smo <strong>dodatak šarafića</strong> (može biti i gumbić) i <strong>gumice za kosu</strong> s kojom smo napravili opciju zatvaranja pop up stranice. Da bi djeca otkrila što se skriva, moraju <strong>gumicu odvojiti od šarafića</strong> i otvoriti pop up stranicu. Tu će naći bajkovitog konjića i šarene balone - objašnjava Ines. </p><p>Budite i vi kreativni - uključite djecu i zajedno, uz pomoć malo <a href="https://www.uhu.com.hr/hr" target="_blank">ljepila</a>, škarica i mašte napravite sami kutiju za likovni kojoj će se vaša djeca uvijek razveseliti!</p>