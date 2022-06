Pravo zamijenila njivom: Upoznajte prvu hrvatsku poljoprivrednu influencericu

Diana Prpić dolazi iz Brežana nedaleko od Karlovca i ponosna je vlasnica titule prve hrvatske poljoprivredne influencerice. Iako je nekoliko godina živjela i studirala u Zagrebu, Diana je ipak odlučila vratiti se u rodni kraj i preuzeti obiteljski posao koji ima stoljetnu tradiciju.

Odustala od prava i vratila se poljoprivredi

OPG Prpić službeno posluje od 2003., kad ga je osnovala Dianina baka. Diana im se pridružila osam godina kasnije, još kao studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu.

- Ja sam zapravo apsolventica prava, ostao mi je jedan ispit. Ili kako ja to volim reći – dug. Taj dug još vučem za sobom jer sam se apsolutno pronašla u ovim poljoprivrednim vodama. I sad mi je nezamislivo da radim bilo što drugo – iskreno na početku našeg razgovora kaže Diana.

Premda danas na obiteljskom gospodarstvu njezine obitelji uzgajaju različite kulture, u vrijeme bakina stolovanja bili su nadaleko poznati po jagodama. No otkad je Diana preuzela štafetu, njihova su polja mnogo šarenija.

- Taman ste nas uhvatili u sjetvi graha i lubenica. Mi na ovom području lubenice sijemo malo kasnije. Tako dolazimo na red nakon što dalmatinskim lubenicama prođe sezona. Uz njih na OPG-u uzgajamo maline, krumpir, različite sorte tikve, ali i žitarice, od kojih radimo brašno. Od svih svojih primarnih proizvoda nastojimo napraviti nove gotove proizvode kao što su džemovi, sokovi, namazi i zimnice. Istaknula bih ipak da smo možda najponosniji na svoj uzgoj batata. Počeli smo s 7000 sadnica, a danas imamo ponosnih 30.000 sadnica batata – oduševljeno nam navodi Diana.

Skrivala se od roditelja, unajmila njivu i posadila svoj batat

No taj je broj sadnica batata rastao tijekom deset godina, a Diana se u uzgoj batata uključila na nagovor dugogodišnjeg prijatelja, i to nakon što je, skrivajući se od svoje obitelji, unajmila skladište blizu svog doma.

- Ja sam potajno svaki drugi dan iz Zagreba putovala u skladište koje smo zajedno unajmili i tamo sam uzgajala sadnice batata. Čovjek bi lako pomislio da radimo nešto ilegalno. Svoj sam hobi doma prešućivala. Lagala bih da moram učiti u Zagrebu pa bih se vlakom kriomice vraćala kući da obiđem svoje batate. Bojala sam se da, ako im priznam čime se bavim, neću dobiti podršku i da će me natjerati da odustanem od uzgoja i u potpunosti se posvetim studiju. Batat je tad rodio kao da više nikad neće – prisjeća se Diana, kojoj je danas, kaže, sve ovo smiješno, ali ističe kako joj nije bilo svejedno kad je morala doći doma i priznati.

- Sjećam se tatinog naboranog čela, mama ništa nije mogla. Znate kako je to, mama kao mama, mora šutjeti. Priča je ipak dobro završila, brzo su se pomirili s mojim izborom i pomogli mi jer je te silne tone batata ipak nekome trebalo prodati. Zajedno smo pokušavali i tražili načine kako to na početku distribuirati i molili smo okolo trgovine i voćarne jer zaista nismo znali što bismo s tolikom količinom batata – priča nam Diana.

Tko su Bucko i Batela?

Batat je, nasreću, priča nam Diana, vrlo zahvalna namirnica. Voli sunce te usitnjenu i rahlu zemlju. Na njivi s njim, doduše, ima dosta posla, ali najvažnije je, kaže naša sugovornica, da za ovu kulturu još nije izmišljena bolest koja bi je pokosila.

- To je cjelogodišnja briga jer proizvodnja sadnica kreće u veljači i traje do listopada. Preostala četiri mjeseca je pauza, ali opet se brineš za skladištenje i prodaju. Čini se da mu ova naša zemlja paše, osobito uzmem li u obzir da nas je jedne godine iznenadio Bucko, batat koji je dosegnuo 2,5 kilograma – otkriva nam naša sugovornica.

Jednako kao što to radi sa svim svojim drugim proizvodima, Diana je odlučila preraditi i batate. Prvo je došla na ideju da napravi paštetu od batata. I to je, priznaje nam Diana, bio potpuni promašaj.

- Čak mi je moja baka, koja je teško živjela u prošlosti, samo na riži, kruhu i mlijeku, rekla: 'Diana, s tim, molim te, ne idi nikuda!'. To je bilo užasno, niste mogli usta oprati od tog okusa. I onda mi je 2019. odjednom sinula nova ideja. Riječ je o slatkom namazu Batela. Gledala sam da sve namirnice koje koristim, kao što su čokolada, kokosovo ulje i javorov sirup, budu iste kvalitete kao moj batat. A budući da mi uzgajamo četiri vrste batata, odlučila sam napraviti dvobojni namaz i normalni, crni namaz od batata. Danas u istoj mjeri prodajemo oba namaza, ali lakše sam se, priznajem, probila na tržište s dvobojnim jer je interesantniji oku – priča nam Diana, koja kaže da recept za Batelu zna samo ona, a čuva ga čak i od obitelji.

Na tržište je izašla putem svoje Facebook stranice i nije mogla niti sanjati da će već u početku potražnja za namazom biti tolika. No daleko od toga da je radila u idealnim uvjetima. Štoviše, svoje je prve namaze kuhala u obiteljskoj kuhinji u lončićima. Radila je, uvjerava nas, dane i noći uz vrlo malo sna.

- Nikad mi ništa nije bilo teško. Ja ovo ne smatram poslom nego stilom života. Rodila sam se na selu i ovo mi je sve nekako prirodno. Evo, ja sam sad usred njive, prži me sunce, ali ništa mi nije teško. Navečer kad legnem i pogledam što sam napravila, e pa to vam stvarno nema cijenu – priča nam ova simpatična poljoprivrednica.

Prva hrvatska poljoprivredna influencerica

Dianinu Facebook stranicu prati čak 26.000 ljudi, pa je s razlogom proglašena prvom hrvatskom poljoprivrednom influencericom.

- To je sve došlo spontano. Najprije sam okupila sve svoje prijatelje, a zatim sam mrežu proširila i na svoj Karlovac. I znate kako to ide, jedan proba, kaže drugom i tako sam ja u krug došla do toliko pratitelja. Facebook se inače pokazao sjajnim alatom s obzirom na to da radimo dostave po gradovima. Na Facebooku oglasimo datum, vrijeme, mjesto i aktualnu ponudu jer imamo mnogo svježeg i sezonskog voća. Dobar glas uvijek se širi. Društvene su mreže, bit ću sasvim iskrena, učinile čuda za moju prodaju. Volim reći da sam među rijetkim poljoprivrednicima koji na njima ne gube vrijeme nego zarađuju novac – smije se Diana.

Tako je njezina Batela, osim što je obišla Hrvatsku, proputovala i svijet. Batele nema, govori nam Diana, jedino u Africi.

- Od Australije do Kalifornije, svugdje je naša Batela. Mogu vam reći da ljudima nije problem platiti i tri puta skuplju poštarinu za dvije bočice našeg namaza. Da kucnem o drvo, za naš se proizvod stvarno pročulo, a veseli me i kada dobijem poruke iz svijeta u kojima zadovoljni kupci šalju svoje dojmove o Bateli – ponosno će Diana, koja je svoju Batelu prijavila i na Zelenu medalju – projekt 24sata i Kauflanda.

- Kad sam saznala da sam finalistica, bila sam presretna. Sjajan nastavak ionako odlične godine, barem kad je moj privatni život u pitanju. U prosincu, naime, očekujemo pojačanje i sigurna sam da će prve kašice biti od Batele. Sve je nekako pozitivno i lijepo, a Zelena medalja samo mi je poticaj i vjetar u leđa za dalje – zaključuje naša sugovornica.

