Prinosi mirovinskih fondova u zadnji 12 mjeseci u pozitivi

Pad prinosa mirovinskih fondova privremeno je stanje. Povijesni prinosi mirovinskih fondova, svih kategorija, pokazuju pozitivne rezultate na dulji rok što znači da vrijednost imovine građana nije i neće biti ugrožena, tvrdi dr. sc. Žigman

<p>Ova je kriza utjecala na sve segmente života i poslovanja, pa tako i na mirovinske fondove, no i ovaj put naš je mirovinski sustav pokazao <strong>stabilnost i otpornost</strong>.</p><p>Da je pad prinosa mirovinskih fondova samo privremeno stanje, uvjerava nas čelni čovjek Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) <strong>dr. sc.</strong> <strong>Ante Žigman</strong> te ističe kako povijesni prinosi mirovinskih fondova, svih kategorija, pokazuju pozitivne rezultate na dulji rok te da vrijednost imovine građana nije i neće biti ugrožena.</p><h2>Najlošije prošli najrizičniji</h2><p>U obvezne mirovinske fondove svakog mjeseca slijeva se 5% bruto plaće svakog zaposlenog. Postoje tri modela štednje za buduću mirovinu, koji se razlikuju ovisno o vrsti ulaganja i riziku. <strong>Fond tipa A rizičnija</strong> je kategorija jer veći dio portfelja ulaže u dionice, B fondovi umjereno su rizični, prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima oni minimalno 50% imovine ulažu u obveznice, a fondovi kategorije C najmanje su osjetljivi na oscilacije na tržištu.</p><p>Dr. sc. Žigman kaže kako je pad vrijednosti dionica na financijskim tržištima najviše pogodio fondove kategorija A i B, no imovina fondova kategorije C nije značajnije izgubila na vrijednosti. - Za fondove kategorije C zakon je predvidio, u svrhu zaštite njihovih članova prije umirovljenja, da <strong>ne smiju biti izloženi </strong>rizičnim tržištima nego su gotovo u potpunosti izloženi obvezničkom tržištu. Iz tog razloga je navedena kategorija fondova dosad pokazala najveću otpornost i stabilnost od početka krize.</p><h2>Prinosi i dalje pozitivni</h2><p>- Nitko danas ne može predvidjeti koliko će ekonomska nestabilnost potrajati. Dobro je što se zdravstvena kriza dosad nije pretvorila u financijsku krizu - smatra dr. sc. Žigman te navodi kako mirovinski fondovi nastavljaju prikupljanje uplata svojih članova, likvidni su i tu su radi budućih mirovina i da ispune svoju svrhu.</p><p>Navedeno potkrepljuju podaci o <strong>visokim prinosima</strong> promatrano od osnutka. - Primjerice, fondovi kategorije B, koji obuhvaćaju veliku većinu članova obveznih mirovinskih fondova, imaju prosječne godišnje prinose od osnutka veće od 5%. Uzimajući u obzir i ovu trenutnu krizu, prinosi mirovinskih fondova u posljednjih 12 mjeseci i dalje su pozitivni - navodi predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.</p><h2>Oporavak tržišta kapitala</h2><p>Zanimalo nas je mogu li se mirovinski fondovi aktivnije uključiti i pripomoći oporavku našega gospodarstva. - Mirovinski fondovi sa 114 milijardi kuna imovine mogu kvalitetno pomoći gospodarstvu i <strong>razvoju tržišta kapitala</strong>. Vjerujem da će u budućnosti veći naglasak biti i na zelenim obveznicama, zelenom investiranju, i mi ćemo predlagati da se mirovinskim fondovima u zakone ugrade elementi koji bi povećali atraktivnost za ulaganje u zelene obveznice. To je danas strategija svih velikih zapadnih fondova. Time se postižu <strong>pozitivni efekti za cijelu ekonomiju</strong>, pri čemu čuvamo naše prirodne kapacitete za nove naraštaje – kaže dr. sc. Žigman.</p><h2>U fondovima novac siguran</h2><p>S obzirom na nesigurnost koja se uvukla među građane, mnogi se pitaju je li njihov novac u mirovinskim fondovima siguran, odnosno mogu li oni propasti. Dr. sc. Žigman tvrdi kako se gubitak manjeg dijela vrijednosti nikako ne može smatrati propašću mirovinskog fonda, a gubici u stresnim razdobljima uglavnom su kratkoročni.</p><p>- U praksi je teško zamisliti situaciju u kojoj bi mirovinski fondovi zbog svojih loših ulaganja mogli 'propasti'. Jedan od osnovnih alata zaštite imovine propisanih zakonom je i diverzificiranost ulaganja, koja osigurava da, ako određena imovina u mirovinskom fondu i izgubi na vrijednosti, uvijek postoji, primjerice, druga imovinska klasa, koja čuva vrijednosti imovine. Osim toga, ljudi koji upravljaju mirovinskim fondovima moraju poštovati i stroge regulatorne zahtjeve o ulaganju imovine mirovinskih fondova, nametnute zakonima i pravilnicima koje donosi Hanfa - kaže dr. sc. Žigman.</p><h2>Povratak na staro</h2><p>Određeni broj ekonomista dovodi u pitanje opravdanost II. mirovinskog stupa te smatra da bi novac iz II. stupa trebalo vratiti u I. stup. S obzirom na to da je novac koji je pohranjen u II. stupu privatna imovina članova mirovinskih društva, kako je to uopće moguće? - Mirovinska reforma pokrenuta je prije gotovo 20 godina i traži mnogo vremena da fondovi pokažu svoj puni učinak. Prebacivanje tog novca u prvi stup ne bi donijelo značajne pozitivne učinke jer je ta imovina ponajprije <strong>privatna imovina</strong> svih nas koji smo članovi fondova i kao takva ostala bi kao dug države prema svima nama.</p><p>Zbog demografskih razloga mlađe generacije u Hrvatskoj sve su malobrojnije, a trebat će financirati mirovine relativno velikog broja umirovljenika. Moramo razmišljati dugoročno, a prelazak na individualnu štednju presudna je garancija građanima da mogu ostati mirni, posebno kad znaju da ih novac od rada za starost čeka na njihovu računu jer su ga oni i zaradili - istaknuo je prvi čovjek Hanfe.</p><h2>Novo društvo na tržištu</h2><p>- S obzirom na to da je naš II. mirovinski stup relativno mlad, tek nam predstoji razdoblje u kojem će veći broj članova ostvariti pravo na mirovinu iz drugog stupa. Zato se postojećemu mirovinskom osiguravajućem društvu u Hrvatskoj pridružuje još jedno novo, koje osniva Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, što će omogućiti građanima da <strong>prvi put mogu birati </strong>između dva društva koja će im isplaćivati mirovinska sredstva - najavljuje predsjednik Upravnog vijeća Hanfe. Porast broja osiguranika u daljnjoj budućnosti sigurno će poticati osnivanje novih mirovinskih osiguravajućih društava, a to uvijek potiče konkurentnost i veći odabir modela isplata za buduće umirovljenike.</p><p>Dr. sc. Žigman za kraj poručuje kako živimo u vremenu u kojem su oprez i odgovornost za sebe i svoje najmilije postali najvažnije vrijednosti. Takva načela uputno je primijeniti i na osobne financije. Za lakše snalaženje u svijetu novca treba se educirati, a adrese na kojima se mogu pronaći informacije vezano za financijsku pismenost su <a href="http://www.novaczasutra.hr/">Novac za sutra</a> i <a href="https://www.mirovinskifondovi.hr/" target="_blank">mirovinskifondovi.hr</a>.</p>