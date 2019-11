Prirodno protiv žgaravice: Evo kako se riješiti osjećaja žarenja

Iritirajući osjećaj žarenja u jednjaku, koji nastaje nakon obilnog, masnog ili začinjenog obroka, obično je glavni simptom žgaravice. No, znate li kako do njega dolazi? Donji sfinkter jednjaka mišić je koji u našem tijelu funkcionira kao pregrada između jednjaka i želuca i tako sprječava povratak sadržaja iz želuca u jednjak. Ali kada dođe do poremećaja funkcije tog mišića, onda dolazi do vraćanja sadržaja u jednjak, a osjećaj koji pritom nastaje nazivamo žarenjem, odnosno žgaravicom. Pored nezdrave prehrane i alkohola, stres je dodatan faktor koji utječe na pojavu žgaravice pa je upravo zato često nazivaju bolešću modernog doba.

Koju je hranu poželjno jesti?

Postoje namirnice koje pogoršavaju ovu bolest, ali i one koje imaju pozitivan učinak. Primjerice, citrusno voće, čokolada i kava mogu pogoršati simptome, dok neke druge namirnice mogu ublažiti simptome žarenje iza prsne kosti.

Zobena kaša

Istraživanja su pokazala da hrana bogata vlaknima može pomoći pri ublažavanju simptoma žgaravice. Studija objavljena u publikaciji ''World Journal of Gastroenterology'' pokazala je da su se pacijentima koji su svakodnevno konzumirali hranu bogatu vlaknima znatno smanjili simptomi žgaravice. Upravo zato trebate uvrstiti namirnice poput zobene kaše u svoj jelovnik jer, osim što imaju pozitivan učinak na želudac, također daju osjećaj sitosti koji smanjuje vjerojatnost da ćete se od te hrane prejesti.

Đumbir

Đumbir sadrži protuupalna svojstva i zato predstavlja izvrstan prirodni tretman za žgaravicu i druge gastrointestinalne tegobe. Najbolje je naribati ga i konzumirati u obliku smoothieja ili pak pripremiti čaj od đumbira, koji će odlično pasati u ove hladne zimske dane.

Foto: Guliver/Shutterstock

Aloe vera

Aloe vera može dovesti do poboljšanja probave i apsorpcije hranjivih sastojaka jer sadržava dva specifična enzima: amilazu, koja metabolizira šećere i škrob, te lipazu, koja pomaže u razgradnji masti. Drugi način na koji aloe vera pomaže u borbi protiv žgaravice jest taj što pomaže u regulaciji pH vrijednosti u našem organizmu. To smanjuje iritaciju i upalu te potiče ozdravljenje stanica koje su oštećene refluksom kiseline.

Dinja

Budući da je dinja alkalno voće, ona pomaže u suzbijanju kiseline u želucu. Ali također predstavlja dobar izvor magnezija, koji se nalazi u mnogim lijekovima protiv žgaravice.

Banane

Banane također pripadaju skupini alkalnog voća koje ublažuje simptome žgaravice. Zbog visokog sadržaja vlakana mogu ojačati naš probavni sustav, što na kraju može pomoći u sprečavanju probavnih smetnji. One sadrže jedan ključan sastojak - pektin, koji pomaže pri prijenosu želučanog sadržaja kroz naš probavni trakt.

Foto: Guliver/Shutterstock

Peršin

Baš poput đumbira, peršin je začin koji će smiriti neugodan osjećaj žarenja u prsima. Ljudi ga koriste tisućama godina kako bi umirili simptome bolnog želuca, a dodatna je prednost ta što je dostupan u svako godišnje doba i možete ga uzgojiti čak i na prozoru. U situacijama kada dođe do refluksa želučane kiseline, stavite peršin u smoothie ili jednostavno otrgnite nekoliko svježih listova i žvačite dok se simptomi ne smire.

Kada posjetiti doktora?

Kod nekih ljudi žgaravica dođe i prođe, ali kod težih poremećaja može biti riječ o gastroezofagealnoj refluksnoj bolesti (GERB). Prema znanstvenim podacima, simptomi GERB-a javljaju se kod čak 20% do 40% odraslih osoba i u tom slučaju konzumacija određenih namirnica neće biti dovoljna. Ti se simptomi očituju prisustvom žgaravice, boli u prsima, štucanjem, promuklošću, kroničnim laringitisom, kašljem, oštećenjem zubi te prekomjernim lučenjem sline. Ako primijetite većinu tih simptoma, najbolje bi bilo da se obratite svom liječniku kako bi vam dao odgovarajuću terapiju. Među ostalim simptomima koji sugeriraju da je vrijeme za posjet liječniku sljedeće su situacije:

žgaravica se javlja više od dva puta tjedno

tjedno simptomi i dalje postoje bez obzira na uporabu lijekova bez recepta

javljaju se poteškoće s gutanjem

imate česte mučnine i/ili povraćate

gubite kilograme zbog lošeg apetita ili poteškoća s prehranom