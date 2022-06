Profesor trube iz Čakovca spaja nespojivo: Igor radi ljubičasti senf od sibirske borovnice

Igor Hrustek je glazbenik, profesor trube u glazbenoj školi u Čakovcu, zaljubljenik u prirodu i kuhinju. A da bi predahnuo od svojih nota i trube, naš je sugovornik odlučio u prirodi međimurske ravnice kupiti zemlju i posaditi mnogima nepoznatu voćku - haskap. Prilikom poziva baš smo ga bili uhvatili u berbi.

Od trube do borovnice

Haskap ili sibirska borovnica inače je biljka koja potječe sa sjevera Azije, izuzetno je otporna na niske temperature, a odolijeva bubama i kukcima te je pomalo nalik na zvončić.

- Studirao sam u Zagrebu, Austriji i Njemačkoj. Nakon toga sam se 2012. vratio doma i 2014. zasadio sam prvi dio voćnjaka, otprilike 1000 grmova. Krenuo sam s ciljem da voćnjak pretvorim u mjesto za opuštanje od posla i druženje s prijateljima. Međutim, nisam znao što bih zasadio. Odlučio sam se za haskap jer ga u to vrijeme nije bilo na našem tržištu, pa sam računao da ću već u startu biti konkurentniji – kaže nam Igor na početku.



Danas je ponosni vlasnik 4200 grmova haskapa na 1,8 hektara zemlje u Maloj Subotici. Od početka je znao, govori nam, da će se baviti isključivo ekološkim uzgojem. To više što je već s prvim nasadima shvatio da nema potrebe ni za kakvim kemikalijama i umjetnim gnojivima.

- Htio sam da voćnjak bude samoodrživ. Zato, između ostalog, vrlo kasno kosim voćnjak - tek otprilike krajem travnja. Tako osiguravam da cvijeće što dulje cvate. Dok ima cvjetova, dolaze mi i korisni kukci, kao što su pčele, i obave svoj posao oprašivanja. A osim toga, zahvaljujući kasnoj košnji, trava zadržava dovoljno vlage, pa ne moram ni navodnjavati. Naravno, sve sam to morao naučiti kroz godine rada. Sad vidim da sve ima smisla, osobito ekološka proizvodnja, jer sad je pravi trenutak da krenemo jesti zdravo i cijeniti prirodu - kaže nam Igor.

Žarko, Super Žarko, Zdravko i Ljubo

Prije nego što je odlučio što će saditi, naš sugovornik, kako kaže, nije niti znao što je haskap niti kakvog je okusa. Ali ga je, ističe, vodila ljubav prema kuhanju i spajanje nespojivih namirnica.

- Kao glazbenik najviše volim slušati i svirati jazz i funk glazbu, koja se dosta temelji na improvizaciji, a takvi su i moji proizvodi, volim improvizirati i u glazbi i u kuhinji, uvijek pokušavam napraviti nešto drugačije, zanimljivije, ukusnije. Baza svih mojih proizvoda je sibirska borovnica, ali se uvijek trudim iskombinirati još neku namirnicu koja je s borovnicom nespojiva. Od haskapa, tako, proizvodimo sibirski avion, a to je zamišljeni avion od začina. Riječ je o mješavini sušene borovnice i vrganja te još nekoliko začina, a namijenjen je za roštilje, krem juhe i marinade. Tu su i moji ljuti umaci, odnosno moj haskap i čili papričice. Dolaze u dvije verzije: ljutoj i super ljutoj, a nadimci su im Žarko i Super Žarko. Kao superheroji jer, da biste probali tako ljut umak, morate biti hrabri. A za sve one koji su više slatkoljupci imamo Zdravka, odnosno slatki umak od haskapa i kakaa. To je ukusan, zdrav i osvježavajući preljev koji se super slaže s palačinkama, sladoledom i slasticama – otkriva nam naš sugovornik.

Međutim, Igor nam otvoreno priznaje da je ipak najponosniji na svog Ljubu. Ljubo je senf ljubičaste boje, odakle mu i nadimak, a napravljen je kombinacijom haskapa, gorušice i mediteranskih začina.

- Inspiriralo me zapravo craft pivo. Mnogo je festivala i sajmova o pivu, uz koje najbolje idu roštilj i hamburgeri. I tako sam shvatio da mi treba neki umak koji će zaokružiti cijelu moju družinu iz voćnjaka. Ljubo je otkačen, kao što je otkačen i moj proizvod. A moram reći i to da je Ljubo moj najprodavaniji proizvod - kaže naš sugovornik.

'Što je meni ovo trebalo?'

I upravo se s Ljubom prijavio na Zelenu medalju - projekt 24sata i Kauflanda.

- Bio sam vrlo sretan kad sam doznao da sam među deset finalista. To mi je ujedno priznanje da je ovo što radim zaista dobro i da ima smisla. Također, to mi je možda prilika da se moja ekipa iz voćnjaka smjesti na police velikih trgovačkih lanaca - priča nam Igor te dodaje da mu je najdraži dio posla lijepljenje etiketa.

