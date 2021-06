Električni automobili sve su popularniji, a njihova prodaja svake godine bilježi porast. Prema statistici Centra za vozila Hrvatske (CVH), u Hrvatskoj je prije deset godina bilo registrirano samo sedam električnih automobila, no do danas se situacija poprilično promijenila. Zahvaljujući poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je od 2014. izdvojio za sufinanciranje 153 milijuna kuna za više od 4500 energetski učinkovitih vozila (električna, hibridna, plug in hibridna vozila), ekološki vozni park u Hrvatskoj značajno se povećao.

U 2020. godini registrirana su 1343 električna automobila, 1437 električnih motocikala i 164 električna kombija, odnosno kamiona. Uz to je registrirano 8080 hibridnih osobnih automobila. Usporedimo li ove brojeve s onima iz 2014. godine, kad su registrirana samo 74 električna automobila i 873 hibridna osobna automobila, jasno je da se situacija znatno promijenila.

Državne subvencije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastavlja poticanje elektromobilnosti, za koju je u 2021. godini ukupno osigurano čak 105 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Osim većeg budžeta, građane i tvrtke očekuje izmijenjeni model prijave za sufinanciranje. Za razliku od dosadašnje izravne prijave, ove će godine za građane i tvrtke prijavu podnositi prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije. Na raspolaganju je čak 90 milijuna kuna, a preostalih 15 milijuna rezervirano je za javni sektor, koji će se i dalje prijavljivati izravno Fondu.

Koliko je točno novca iskorišteno, moći će se u realnom vremenu pratiti na posebnoj stranici Fonda, koja će početkom lipnja biti u funkciji. Na njoj će zainteresirani korisnici moći pronaći sve detalje o programu sufinanciranja, kao i popis svih modela vozila za koje je dostupno sufinanciranje te njihovih prodajnih mjesta. Kad iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji dosegne 90 milijuna kuna, poziv za građane i tvrtke privremeno će se zatvoriti.

Nabavka vozila će se, kao i dosad, sufinancirati s do 40% po vozilu, a maksimalni iznos poticaja ovisit će o kategoriji. Građani će sufinanciranje moći ostvariti za jedno novo vozilo, a tvrtke će moći kupiti i više njih, ali će im maksimalno biti dostupno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Istina je da su električni automobili skuplji, ali su dugoročno isplativiji. Osim što su ekološki prihvatljiviji, redovito održavanje prilično je jeftinije, kao i cijena energenata. Nije potrebno raditi servisiranje kao za klasična vozila. Osim toga, ne stvaraju ispušne plinove ni veću buku. Velika prednost je i to što ovaj automobil možete puniti dok spavate, radite ili obavljate kupnju. Brzina punjenja ovisi o vrsti punionice, vrsti priključka, vrsti vozila, stanju baterije (kapacitet i trenutna napunjenost), kao i o pretvaračima u samim vozilima, koji diktiraju brzinu punjenja izmjeničnom strujom, neovisno o instaliranoj snazi same punionice.

Hrvatska ima dobro razvijenu mrežu punionica, koja se prostire na području Grada Zagreba, kao i svih 20 županija, te pokriva autoceste i druge važne cestovne pravce u Hrvatskoj, gradska i turistička odredišta, uključujući nekoliko otoka. Vodeća je HEP-ova mreža, postavljena pod brendom ELEN, koja obuhvaća 230 javnih punionica te više od 40 internih punionica za potrebe vlastitog voznog parka. Punjenje na ELEN punionicama besplatno je te se odvija sistemom plug&charge (priključi i puni) na punionicama snage 50 kW te RFID autentikacijom bilo kojom karticom na punionicama snage 22 kW i 150 kW. Za korisnike ELEN punionica HEP je već kreirao mobilnu aplikaciju na kojoj će se moći vidjeti lokacije punjenja, dostupni priključci, a uskoro i početi punjenje.

Ako razmišljate o kupnji ekološki prihvatljivijeg automobila, sad bi moglo biti odlično vrijeme za to jer se u lipnju otvara javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih automobila. Također, uvoznici nude određene pogodnosti, primjerice ako se odlučite za kupnju Audi električnih ili hibridnih vozila, uz državne poticaje dobit ćete dodatan benefit - gratis uređaj MOON Wallbox snage punjenja do 11 kW, čija izlazna snaga ovisi o priključku električne energije u kućanstvu. Sve dodatne informacije vezane za sufinanciranje možete pronaći na ovoj web stranici.