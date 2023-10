Reportaža iz klinike: 'Operacija traje samo 11 minuta, a nakon nje možete trčati, plivati...'

Dok živimo u svijetu koji obiluje tehnološkim čudima i modernim svakodnevnim olakšicama, oči ipak ostaju ključan dio našeg osjetilnog iskustva, a unatoč njihovoj nevjerojatnoj važnosti često zanemarujemo zdravlje očiju.

Naime, u svijetu najmanje 2,2 milijarde ljudi imaju oštećenje vida na blizinu ili na daljinu, a kod polovice se, prema analizi Svjetske zdravstvene organizacije, oštećenje vida moglo spriječiti ili ga tek treba utvrditi. Tako su jedni od vodećih uzroka oštećenja vida i sljepoće na globalnoj razini siva mrena i refrakcijske pogreške, odnosno kratkovidnost, dalekovidnost i astigmatizam. Refrakcijske pogreške obično mogu biti ispravljene naočalama, kontaktnim lećama ili trajnom laserskom korekcijom vida.

Operacija od 11 minuta

Lasersko skidanje dioptrije omogućava preciznu i trajnu korekciju vida u kratkom vremenu. A da je stvarno riječ o kratkom razdoblju, uvjerio nas je uživo i doktor Ivan Gabrić iz Klinike Svjetlost, koji je operaciju laserskog skidanja dioptrije izveo ispred nas.

- Od kada smo ušli dok nismo izašli iz laserske sale, trebalo nam je 11 minuta. Pacijent je inače izabrao treću generaciju laserskog skidanja dioptrije i to je trenutno najmoderniji način skidanja dioptrije. Ovom metodom rožnica ostaje čvršća, štoviše do tri puta čvršća nego nakon klasičnog skidanja dioptrije. Ja često svojim pacijentima kažem da mogu odmah drugi dan nakon operacije otići plivati u bazen, u saunu, našminkati se, baviti se sportom, jer za 99% ljudi nema niti jednog ograničenja i mogu se odmah vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima - pojašnjava nam dr. Gabrić.

Foto: Klinika Svjetlost

Danas, dodaje on, obavljaju više operacija laserskog skidanja dioptrije nego prije, recimo, pet godina, no općenito je u svijetu, kako ističe, pao interes za ovom metodom liječenja dioptrije. A jedan od ključnih razloga je strah od komplikacija.

- To je jedan od najsigurnijih zahvata u medicini, s nevjerojatnom stopom uspješnosti i zadovoljstva pacijenata. Većina komplikacija koje se navode na internetu vezane su za starije tehnike i lasere iz prošlih generacija, uz manje znanja i lošiju dijagnostičku opremu. Na tržište dolaze četiri lasera, od kojih su čak dva razvijena u Zagrebu u suradnji s našom klinikom. Za naše pacijente to znači da imaju pristup uređajima koje kolege još ne mogu niti kupiti, koji će za sve ostale u svijetu biti dostupan tek za nekoliko godina. I, kao struka, u ovom segmentu posla imamo priliku stvarati oftalmologiju budućnosti - kaže dr. Gabrić.

'Sve je počelo u jednom stanu'

A cijeli poslovni put počeo je prije četvrt stoljeća, priča nam doktor Ante Barišić iz Klinike Svjetlost, koja je nedavno obilježila uspješan 25-godišnji rad.

- Put je, mogu slobodno reći, fascinantan i filmski. Sve je počelo u jednom stanu u zagrebačkoj Bukovačkoj cesti. S vremenom je profesor Nikica Gabrić otišao iz bolnice Sveti Duh i posvetio se isključivo privatnom biznisu. Otišao je u Japan, gdje je nabavio prvi laser za skidanje dioptrije, a tada, devedesetih godina, to je ovdje bilo nezamislivo. Kako je posao počeo rasti, tako se javila potreba za većim prostorom i za više ljudi, odnosno medicinskog osoblja. Sjećam se da smo tad odlazili u Europu, u veće gradove, da vidimo što oni rade u oftalmologiji pa da to dovedemo u Hrvatsku. A danas se događa obrnuto, oni dolaze vidjeti što mi radimo i to znanje odnose u svijet - kaže dr. Barišić.

Foto: Klinika Svjetlost

Ono po čemu su posebni, dodaje doktor Barišić, jesu pristup, kvaliteta i dostupna tehnologija. No, što je još važnije, svaki im je pacijent uvijek u središtu.

- Jer da biste opstali 25 godina u bilo kojoj struci, morate imati dobru uslugu i pristup. To su prepoznale i mnoge svjetske slavne osobe - kaže dr. Barišić i simpatično priznaje da mu je od svih slavnih omiljen pacijent bio glumac Tim Roth.

Svjetski stručnjaci na jednome mjestu

A kako bi znanje i iskustvo struke dijelili i s kolegama oftalmolozima, u organizaciji Klinike Svjetlost, a u partnerstvu s Hrvatskim društvom za kataraktu i refraktivnu kirurgiju, organiziran je i 14. kongres ovog društva, pod naslovom "Novi trendovi u oftalmologiji". Na kongresu se okupilo više od 400 oftalmologa, a 40 predavača s tri kontinenta otkrilo je najnovije spoznaje i dostignuća u oftalmologiji, među kojima je predavanje održao jedan od najvećih oftalmologa današnjice, profesor Lucio Burratto, pionir u mnogim oftalmološkim zahvatima, kojem su uručili i nagradu za životno djelo.

Foto: Klinika Svjetlost

- Na kongresu smo zapravo htjeli kolegama, stručnjacima, pokazati ono što mi radimo i što su trendovi u oftalmologiji. S ciljem edukacije, prikazali smo i 'near live surgery', odnosno uživo smo prenosili operacije koje smo izvodili u Klinici. Sudionici su tako mogli naučiti nešto novo, usporediti svoj posao i svoje postupke, ali i vidjeti kako reagirati ako se dogodi neka komplikacija. Na kongresu smo prikazali i dva nova lasera i njihove rezultate, koji predstavljaju značajan iskorak u oftalmologiji - rekao je profesor Ratimir Lazić iz Klinike Svjetlost.

Foto: Klinika Svjetlost

Na kongresu je bio i istaknuti američki oftalmolog Paul Hahn, inače jedan od prvih oftalmologa na svijetu koji je radio na razvoju elektroničkog oka.

- Na kongresu je organiziran i tzv. wet-lab, a riječ je o tečaju za mlade liječnike oftalmologe. Klinika Svjetlost već posjeduje wet-lab, laboratorij za kirurško usavršavanje na svinjskim očima, odnosno plastičnim modelima, a u kojem već sad provode kirurško usavršavanje mladih kolega u svrhu što bržeg i boljeg postizanja kirurške spretnosti potrebne za kvalitetan pristup pacijentu - pojasnio je profesor Lazić te s kolegama Gabrićem i Barišićem zaključio kako je hrvatska oftalmologija izrazito dobra i kvalitetna.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku lasersko skidanje dioptrije

dioptrija

oftalmologija