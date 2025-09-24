Rizik svjetskih razmjera: Sve više prijava seksualno zlostavljane djece na internetu

U prvih sedam mjeseci ove godine Internet Watch Foundation (IWF) zabilježio je čak 400-postotni porast prijava o zlostavljanju djece na internetu u Velikoj Britaniji, koje su specifično vezane za materijale generirane umjetnom inteligencijom. Podatak je to koji izaziva zabrinutost stručnjaka diljem svijeta, a u fokus stavlja novo pitanje: Olakšava li razvoj umjetne inteligencije širenje online zlostavljanja djece?

Problem je veći nego što se prijavljuje

Chris Hughes, direktor hotlinea IWF-a, neprofitne organizacije koja djeluje na međunarodnoj razini s ciljem smanjenja dostupnosti materijala seksualnog zlostavljanja djece i drugog štetnog internetskog sadržaja, ističe da je riječ o iznimno zabrinjavajućem trendu.

– Od siječnja do srpnja 2025. prijavljeno nam je 1286 AI slika i videa koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Znamo iz istraživanja da se AI sadržaj širi u mnogo većem opsegu nego što se prijavljuje IWF-u. Naši partneri u NCMEC-u izvijestili su da je broj AI prijava iz industrije porastao za 1325%, s 4700 prijava godinu ranije na 67.000 prijava prošle godine – upozorava Hughes te ističe da stvoreni sadržaj postaje sve ekstremniji i realističniji.

Foto: Shutterstock

Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija stvara dvostruki rizik: s jedne strane olakšava proizvodnju potpuno izmišljenih slika, a s druge strane omogućava manipulaciju stvarnim fotografijama djece.

– AI otežava identifikaciju i zaštitu žrtava seksualnog zlostavljanja, a postoje i dokazi da takav AI sadržaj povećava želju seksualnih prijestupnika te ih potiče da počine stvarno zlostavljanje. U svakom slučaju, šteta je golema jer čak i djeca koja nikad ne bi bila izložena zlostavljanju mogu postati žrtve manipuliranih AI slika – dodaje Hughes.

Visoki seksualni rizici

Da je riječ o prijetnji svjetskih razmjera, potvrđuju i podaci iz Nacionalne strateške procjene 2025. koju je objavila britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA). Prema toj analizi, između 710.000 i 840.000 odraslih ljudi u Velikoj Britaniji predstavlja određeni seksualni rizik prema djeci.

Foto: Shutterstock

U izvješću koje je javnosti predstavila Caitlin Jenkins-Watson iz Nacionalne agencije za kriminal (NCA) navodi se da su najčešće žrtve tinejdžeri od 13 do 14 godina, no sve je više slučajeva u kojima su mete djeca od svega 7 do 10 godina. Izvješće upozorava da digitalna povezanost omogućuje počiniteljima ne samo kontakt sa žrtvama nego i širenje materijala, sextortion i različite oblike iskorištavanja.

Umjetna inteligencija u toj priči postaje novi alat koji povećava opseg i brzinu širenja zlostavljačkog sadržaja.

U Velikoj Britaniji odgovornost za rješavanje ovog problema dijele policija, specijalizirane agencije, škole i nevladine organizacije. Suradnja s tehnološkim kompanijama i organizacijama kao što su Internet Watch Foundation i Childline te specijalizirani alati poput Report Remove ili Take It Down pomažu djeci i mladima ukloniti kompromitirajuće slike iz internetskog prostora, no NCA upozorava da razvoj AI tehnologija stalno stvara nove izazove.

Iako je umjetna inteligencija donijela značajan tehnološki napredak i nudi brojne prednosti, iznimno je važno educirati se i o njezinim potencijalnim opasnostima. Unatoč svim koristima, AI sa sobom nosi i određene rizike o kojima je potrebno otvoreno govoriti.

Konferencija Cyber Guard 2025

Detaljnije o ovoj temi raspravljat će se 2. listopada na konferenciji Cyber Guard 2025 u zagrebačkome Mozaik centru. Riječ je o drugoj konferenciji posvećenoj digitalnoj sigurnosti, kibernetičkoj otpornosti i zaštiti djece na internetu, koju organiziraju A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet (CSI).

Konferencija je zatvorenog tipa i namijenjena je prvenstveno nastavnicima, psiholozima, pedagozima i ostalom stručnom osoblju u školama, ali i ICT stručnjacima te predstavnicima državnih institucija.

Uz Chrisa Hughesa i Caitlin Jenkins-Watson, u Mozaiku će govoriti Aaron Greenberg, viši regionalni savjetnik za zaštitu djece u UNICEF-ovu Regionalnom uredu za Europu i središnju Aziju, Andrea Čović Vidović, zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i voditeljica medijskog tima, kao i niz drugih stručnjaka s međunarodne i domaće scene. Program uključuje predavanja, panele i praktične radionice, a očekuje se da će Cyber Guard 2025 ponuditi konkretne preporuke za škole, roditelje i zajednicu.

Foto: Shutterstock

Osim situacije u Velikoj Britaniji, na konferenciji će biti predstavljeni rezultati nacionalnog znanstvenog istraživanja o vršnjačkom i elektroničkom nasilju među učenicima viših razreda osnovnih škola u Hrvatskoj. Istraživanje su proveli CSI te Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) u partnerstvu s A1 Hrvatska, u okviru međunarodnog projekta deSHAME.

Hrvatska perspektiva: Prijave rastu

Podaci Centra za sigurniji internet potvrđuju da problem raste i kod nas. Na njihovu anonimnom helplineu u protekloj su godini zabilježili čak 993 upita, što je 500 više nego prethodnu godinu. Preračunamo li to u postotke, riječ je o porastu od čak 200 posto!

Najčešći razlozi za traženje pomoći uključuju:

dijeljenje fotografija i snimki bez pristanka

izradu lažnih profila i javno ismijavanje

hakiranje računa i phishing prevare

prijetnje i ucjene, posebno kod mlađih korisnika platformi poput Robloxa.

Jedno je sigurno: sve veći broj prijava cyberbullyinga i seksualnog zlostavljanja na internetu jasno pokazuje da digitalna sigurnost nije više sporedna tema.

Foto: Shutterstock

Umjetna inteligencija možda je donijela nove mogućnosti, ali ne smijemo zanemariti ni nove opasnosti. Ako ne razvijamo sustave zaštite u školama, institucijama i zajednici, riskiramo da broj žrtava nastavi rasti.