Svi znaju da je bogatstvo hrvatske prirode neprocjenjivo. Razlike između obalnih i kontinentalnih regija su goleme, ali ipak svaka od njih ima posebnu čar i prepoznatljivost. No postoji i nešto što ih sve povezuje, a to su podzemne špilje. Bez obzira na to istražujete li unutrašnjost Zagorja ili otoke koji naseljavaju blistavi Jadran, prekrasne špilje koje oduzimaju dah nalaze se svugdje u Hrvatskoj.

Cerovačke špilje u Lici

Cerovačke su špilje smještene na južnom dijelu Parka prirode Velebit, a pripadaju najpoznatijim i najznačajnijim speleološkim objektima u Hrvatskoj. Prekrasne sige koje se pružaju s vrhova špilja rezultat su tisućugodišnjeg utjecaja vode, koji je i danas prisutan. Kompleks od tri špilje istražen je kroz sedam kanala, a za turističke posjete uređeno je 700 metara, u kojima se nalaze mnogi arheološki ostaci, poput ostataka tragova ličkih medvjeda. Obilazak špilja predviđen je od travnja do studenog. Temperatura u špiljama iznosi 6 stupnjeva.

Špilja Lokvarka u Gorskom kotaru

Špilja Lokvarka, smještena u brdu Kameniti vrh, slovi za jednu od najljepših špilja hrvatskoga krša. Sastoji se od šest etaža, od kojih su prve četiri otvorene za posjetitelje. Nije u cijelosti istražena, dužina zasad otkrivene špilje iznosi 1179 metara, a dubina 275 metara, kroz koje se prožima temperatura od 7 do 9 stupnjeva. Najduži je speleološki objekt u Hrvatskoj u kojem turisti mogu proći od ulaza do dna, na oko 75 metara dubine. Zakonom je zaštićena u kategoriji geomorfološkog spomenika prirode.

Modra špilja na Biševu

Specifičan fenomen plave i srebrne boje mora glavna je prepoznatljivost ove špilje. U kombinaciji sa sunčevim zrakama koje prodiru kroz podvodni otvor, more poprima srebrnkastu boju, koja podsjeća na tekuće srebro. Modra špilja smještena je nedaleko od Komiže. Proglašena je geomorfološkim spomenikom. Ima dva otvora, od kojih je jedan umjetno stvoren kako bi se špilji moglo pristupiti čamcem. Otvorena je tijekom cijele sezone, ovisno o vremenskim prilikama.

Odisejeva špilja na Mljetu

Otok Mljet jedna je od najposjećenijih hrvatskih destinacija, a osim prekrasnih parkova prirode, karakteriziraju ga mitološke Homerove priče, od kojih je najpoznatija priča o Odiseju, po kojem je ova špilja i dobila ime. Smještena je s južne strane otoka. Kroz vapnenačke slojeve ove špilje prodire more pritom tvoreći prolaz, pa se špilji može prići s morske strane. Ulaz s kopna također je moguć. O čistoći i spokoju ove špilje govori i to što je špilja nekoć bila prirodno stanište sredozemne medvjedice, jednog od najrjeđih sisavaca na svijetu.

Špilja Vrelo u Fužinama

Ova je špilja zbog mostića s pješačkom stazom i osvijetljenosti pogodna za sve dobne skupine, a obilazak je omogućen i osobama s invaliditetom. U potpunosti je ravna i nema niti jedne stepenice. Temperatura u špilji je 8 stupnjeva. Gotovo nevjerojatan je podatak da je stara gotovo 4 milijuna godina! Iako je dugačka samo 300 metara, izuzetno je lijepa i bogata špiljskim ukrasima, a na samo pedesetak metara smješteni su gorski izvor, jezero i ponor, koji je čine posebno atraktivnom. Često je nazivaju i Postojna u malom.

Sudjelujte u očuvanju hrvatskih špilja

S obzirom na osjetljivost krških prostora na antropogene utjecaje, zaštita ovog tipa okoliša izrazito je potrebna. Speleolozi upozoravaju na veliki ekološki problem onečišćenja špilja i jama, koji se u vrijeme korone utrostručio. Mnoga divlja odlagališta otpada, ispuštanje kanalizacijskih onečišćenja u podzemlje i raširena uporaba pesticida samo su neki od uzroka onečišćenja hrvatskih špilja i jama. U špilje i jame ilegalno se deponira komunalni, građevinski i krupni otpad, otpad biološkog podrijetla (uginule životinje, klaonički ostaci), ali i razne vrste opasnog otpada (medicinski i kemijski otpad) te ponekad čak i minsko-eksplozivna sredstva.

Kako bi pridonio očuvanju hrvatskih špilja, Lidl Hrvatska u suradnji s HGSS-om i inicijativom Čisto podzemlje, u projektu "Čuvajmo vode – izvor naše budućnosti", do danas je očistio 11 lokacija, iz kojih je izvučeno 70 kubika otpada. U slučaju da primijetite onečišćenu lokaciju, možete je prijaviti na stranici cistopodzemlje.hr. Budite i vi dio zelene priče - uključite se danas za bolje sutra!