Sam svoj šef: Ne morate imati savršenu ideju niti mnogo novca da biste pokrenuli posao

Mnogi potencijalni biznismeni čekaju savršenu ideju ili velik početni kapital da bi počeli svoj poduzetnički pothvat. Međutim, uspješni poduzetnici svoje su bogatstvo zapravo stekli na tradicionalnim idejama koje su prerasle u profitabilan posao.

John Sviokla, investitor i stručnjak za teme poduzetništva, u časopisu Time objašnjava kako društvo danas povezuje tehnološke inovacije s milijarderstvom, no to je zapravo mit. Ističe da više od 80% milijardera radi u tradicionalnim, konkurentnim industrijama, kao što su maloprodaja, proizvodnja i usluge.

Dakle, vaša ideja za biznis ne mora biti inovativna ni savršena da biste ju realizirali.

No, ipak postoje tri presudna faktora koji će utjecati na uspjeh vašeg poslovnog pothvata. Doznajte koji su koraci presudni za opstanak svakog biznisa, a na primjeru tvrtke Manšped saznajte i koji će vam alat u poslovanju biti od značajne koristi.

1. Ne čekajte savršene okolnosti

Svaki poduzetnik koji je svoje poslovanje pokrenuo od nule reći će vam da u poduzetništvu nikad ništa nije idealno. Baš suprotno, pred vama su uvijek novi izazovi. Zato ne čekajte idealne uvjete i počnite s onim što imate. Poslužite se znanjem i vještinama te poznanstvima koje ste stekli tijekom karijere jer će vam oni biti ključni kako biste došli do novih partnera i klijenata.

Čak i ako vas budžet ograničava, danas postoje razni načini subvencioniranja malih poduzetnika, kako od države tako i od privatnih kompanija koje kreiraju projekte za poticanje poduzetništva u suradnji s raznim udrugama. Subvencijama možete pokriti opremu, mjesečne doprinose i knjigovođu, što je značajna pomoć na početku.

2. Upravljajte kao da ste velika tvrtka

Studija "The Multiple Effects of Business Planning on New Venture Performance" pruža empirijske dokaze da pisani poslovni planovi pozitivno utječu na rast novih poduzeća, kao i da tvrtke s poslovnim planom imaju bolje rezultate od onih bez plana, neovisno o početnom profilu ili okolnostima poduzetnika.

Zato, bez obzira na veličinu svojeg biznisa, od početka se držite profesionalnih standarda koje prakticiraju velike tvrtke. Planirajte, vodite financije uredno, pazite na kvalitetu usluga ili proizvoda te postavite jasna pravila poslovanja. Tako će vaš biznis djelovati profesionalnije te lakše privući ozbiljne partnere i klijente.

3. Ugradite kulturu u svoje poslovanje

Kultura poslovanja ili "duh firme" predstavlja vrijednosti i uvjerenja za koje se biznis zalaže, kao što su način komunikacije, odnos prema klijentima i zaposlenicima te način donošenja odluka. Ove stavke bitno je definirati već na početku poslovanja kako bi na čvrsto postavljenim temeljima poslije nastala zdrava i stabilna tvrtka.

Primjerice, misija tvrtke trebala bi objašnjavati zašto ona postoji, a temeljne vrijednosti opisuju kako radite i tko ste kao tvrtka. Poslije, kad se biznis razvije, kultura poslovanja imat će velik utjecaj i na tip zaposlenika koje ćete privući te na radnu atmosferu koja će vladati kompanijom. Pritom je važno da se organizacijska kultura, ne samo definira, nego i provodi u praksi jer se njome gradi povjerenje i oblikuje ugled tvrtke.

Točne i pravodobne informacije

Na početku svojeg puta naići ćete na mnogo dezinformacija koje bi vas mogle odvesti u pogrešnom smjeru, zato obratite pozornost na izvore informiranja. Istraživanje objavljeno na stranici ResearchGate pokazalo je kako se poduzetnici sve više oslanjaju na digitalne platforme, društvene mreže i online zajednice za pristup informacijama bitnim za svoje poslovanje.

No jedan upit na društvenim mrežama može rezultirati nizom komentara s različitim iskustvima i mišljenjima, što u konačnici stvara nepovjerenje i pomutnju. Zato su provjerene platforme, poput portala Digitalna komora Hrvatske gospodarske komore, vrlo korisne za svakog poduzetnika. U dinamičnom poslovnom okruženju gdje su pravni i porezni propisi često složeni i podložni promjenama, pravovremena i točna informacija ključ je uspješnog poslovanja, a upravo to ovaj portal nudi.

HGK putem platforme pruža sveobuhvatno pravno i porezno savjetovanje, kako bi pomogla poduzetnicima da specifične potrebe poslovanja budu usklađene s važećom regulativom. Svi znamo da pravo i porezi mogu biti izazov, no uz stručnu pomoć, sada ih možete pretvoriti u priliku za rast. Jedno od pozitivnih iskustava s ovom platformom, podijelila je i Tatjana Pivaš, voditeljica Pravne službe tvrtke Manšped.

Rad u pravnoj službi podrazumijeva kompleksan i izuzetno dinamičan sustav procedura, odredbi, i zakona, osobito kad je riječ o međunarodnom cestovnom prijevozu. Naša sugovornica pritom se susrela s izazovom procedure za izdavanje europskog platnog naloga, u čemu se upravo Digitalna komora pokazala kao ključan alat.

- Digitalnoj komori uputila sam molbu za pojašnjenje procedure i upute o potvrđivanju izvršivosti istog, te molbu za relevantne propise koji se odnose na cijeli postupak - objašnjava Pivaš te ističe kako su joj zaposlenici HGK potom stručno, jasno i sažeto objasnili sve potrebne korake koje treba poduzeti.

Neprocjenjiv alat

Zbog pozitivnog iskustva, Pivaš Digitalnu komoru koristi više od godinu dana te ističe kako je riječ o odličnom alatu koji preporučuje svima. Pritom posebice izdvaja motiviranost te ljubazan i kolegijalni angažman zaposlenika HGK.

- Tu se ne radi o kakvoj analognoj troubleshoot tražilici, već o platformi za suradnju, komunikaciju i prilagodbu novinama u pravnom svijetu, ali i svijetu tehnologije. Riječ je o zaista neprocjenjivom alatu u našem svakodnevnom poslovanju, uz koji sam u kratko vrijeme stekla korisno znanje - napominje Pivaš te dodaje kako su i dodatni procesi podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za međunarodni prijevoz, kao i izdavanje potvrda, uvjerenja i licenci, ovim putem uvelike olakšani.

Dobra poslovna odluka

Digitalna komora mjesto je na kojem svatko može brzo doći do svih gospodarskih informacija. Bilo da je riječ o informacijama koje pripadaju sferi zakonodavstva ili o najnovijim informacijama korisnim za biznise diljem Hrvatske, poput istraživanja o tome što i kako kupuje generacija Z, koje je dostupno u rubrici "Centar informacija".

Na stranici ćete pronaći i online tečajeve, seminare ili konferencije koje vode vrhunski stručnjaci iz različitih industrija, a prilagođeni su vašem poslovnom profilu. Kao i korisne savjete o tome kako pokrenuti poslovanje, o izvorima financiranja te općenito razne vodiče koji će olakšati poslovanje nekome tko pokreće biznis.

Dakle, sve nedoumice o poduzetništvu sad možete riješiti uz pomoć stručnih savjeta i informacija dostupnih na ovoj platformi.