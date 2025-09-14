Savjeti za iznajmljivače: Kako se pripremiti za neočekivane situacije

Hrvatsku zbog Jadranskog mora i sunčanih plaža često ističu kao jednu od najpoželjnijih destinacija za ljetni odmor, a u posljednjih desetak godina bilježi snažan rast turista iz zemalja EU, poput Njemačke, Austrije, Slovenije i Češke. Također, sve više turista dolazi iz zapadnoeuropskih zemalja, što potvrđuje njezino rastuće značenje na europskoj turističkoj karti.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj su tijekom 2024. godine ostvarena impresivna 20,2 milijuna dolazaka turista. Time je Hrvatsku posjetilo otprilike 5,3 puta više turista nego što ima domaćeg stanovništva. To je populacija cijele Rumunjske ili Nizozemske, pola Poljske, dvije Češke ili 40 Malti.

Turizam je snažan kotač gospodarstva: 15 milijardi eura prihoda u 2024. – što je 520 puta više od proračuna cijelog Tuvalua. No iza tih brojki stoje konkretni ljudi, njihovi stanovi, apartmani i kuće te svakodnevne situacije koje nisu uvijek bezbrižne.

Foto: shutterstock

Turizam je 'laka lova'?!

Dok statistike izgledaju sjajno, iskustva iznajmljivača često su obilježena stresom, štetama i nepredvidivim situacijama. Mnogi svjedoče o bizarnim i neugodnim trenucima koji su ih koštali i živaca i novca.

Jedna iznajmljivačica, primjerice, ističe da je stalno morala kupovati nove ručnike jer su ih gosti nosili na plažu, uništavali ili čak odnosili sa sobom.

- Jednom su mi neki Britanci razbili televizor, a štetu sam platila iz vlastitog džepa - prisjeća se. Da je bila mudrija, tvrdi, pravovremeno bi osigurala svoju imovinu.

Foto: shutterstock

Goran iz Vodica prisjeća se kako je prvu sezonu započeo s nižim cijenama kako bi privukao goste. U njegov apartman stigle su tri Amerikanke.

- Prijavile su da im ne radi TV pa sam došao pogledati. Klima im je bila na 21, a vrata balkona širom otvorena. Po krevetima mokri ručnici, pod zatrpan odjeće. Daljinski sam našao na umivaoniku u WC-u – zaliven Coca-Colom, zalijepljen od šećera. Nisam znao je li mi smiješno ili tužno", priča nam Goran.

Marija s Krka, koja iznajmljuje apartman od 75 m², doživjela je štetu tijekom srpnja. Tijekom tuširanja, jedan od gostiju slučajno je slomio staklenu stijenu tuš kabine. Popravak je bio skup, a kako tada nije imala osiguranje, štetu je platila sama. Danas kaže da joj je lom stakla "prva stavka na popisu za iduću sezonu", jer bi u tom slučaju šteta bila pokrivena – i to do iznosa od 1.100 eura. Uz to, LAQO pokriva i štete uslijed prenapona ili krađe.

Jedan iznajmljivač podsjeća da polog koji gosti ostave često ne može pokriti štete koje se dogode. U njegovu slučaju, gošća je zaboravila isključiti štednjak, a dim su prvi primijetili susjedi.

- Nasreću, brzo su reagirali, pa nije bilo intervencije vatrogasaca, kaže.

Ivan iz Zadra, koji iznajmljuje apartman od 40 m², imao je neugodno iskustvo s provalom dok su gosti bili na plaži. Nepoznati počinitelj razbio je bravu i ukrao torbu s dokumentima i tehnikom. Štetu je morao sanirati sam jer nije imao ugovorenu opciju Provalna krađa. Da je imao LAQO Imovinu, pokriven bi bio i trošak popravka brave te do 1.400 eura za ukradene stvari u vlasništvu gostiju.

Barba Jozo žali se pak na neuredne goste koji su mu gosti ostavili apartman u kaosu; neoprano posuđe, oštećene kućanske uređaje, razbacane i nestale ručnike.

- Čak 90% gostiju bili su sasvim OK i normalni ljudi, 5% su 'blago rečeno komplicirani', a onih zadnjih 5% ne bih pustio više u apartman da mi daju 500 € za noć, zaključuje iskusni iznajmljivač.

Foto: shutterstock

Pravodobno osiguranje

Barba Jozo možda ne bi mijenjao svojih '5% problematičnih gostiju' ni za što na svijetu, ali mnogi iznajmljivači ipak žele dodatnu sigurnost. Upravo zato sve je veći interes za policama osiguranja koje konkretno pokrivaju štete nastale tijekom turističke sezone. LAQO Imovina, prvo potpuno digitalno osiguranje u Hrvatskoj, omogućuje iznajmljivačima da brzo i jednostavno zaštite svoj apartman.

Uključuje tri ključne komponente: osiguranje od požara i elementarnih nepogoda, pokriće privatne odgovornosti za štetu koju mogu prouzročiti gosti, ukućani ili kućni ljubimci, te 24/7 asistenciju Moj Majstor za hitne intervencije poput puknute cijevi ili razbijenog prozora. Korisnici sami biraju razinu zaštite, od građevinskog dijela do kućanskih stvari, uz dodatna pokrića poput lomova stakla ili provalne krađe. Sve se ugovara digitalno, bez papirologije i s mjesečnom naplatom – poput omiljenih streaming servisa, ali za imovinu.