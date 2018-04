Sexy svijet financija: kako je raditi na Wall Streetu?

Wall Street je danas simboličko, ali i geografsko središte američkog kapitalizma. Simbolički dio se odnosi na sve banke, hedge fondove i trgovce vrijednosnim papirima koji pokreću Američki financijski sistem, dok se geografski dio odnosi na činjenicu da je Wall Street centar financijskog distrikta Manhattana. Ali, sigurno se pitate što cijelu priču čini tako zanimljivom da se zadnjih nekoliko godina o Wall Streetu snimaju čak i filmovi? Razlog tomu je upravo ''skrivena'' pozadina ovog posla koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Mračna strana Wall Streeta – kriminal, droga i prostitutke

Jedan od brokera njujorškog Wall Streeta bio je i Josh Shapiro, koji je u 90-im godinama trošio brdo novaca, vozio skupocjeni crveni Porsche i imao osjećaj da zarada nikad neće stati. Ovaj bivši broker tada je radio za Jordana Belforta, kojeg je u filmu ''Vuk s Wall Streeta'' utjelovio oskarovac Leonardo Di Caprio. Kada bi danas tražili sličnu priču, teško bi nam promaknuo jedan od najvećih aktera današnjeg Wall Streeta - mogul Steven Cohen, za kojega mnogi smatraju da je bio inspiracija za popularnu seriju Billions, koju možete pogledati na HBO GO-u. Naime, ni karijera ovog milijardera nije prošla bez policijske istrage.

U intervjuu za New York Post, Shapiro priča o tome kako je cijela priča s Wall Streetom počela - Ušao sam u sobu za sastanke gdje su se nalazili brokeri i bio sam iznenađen tim intenzitetom – Mogao si osjetiti puls kad si ušao u tu prostoriju. Izgledalo je kao da ulaziš u noćni klub bez glazbe jer su glazbu činili ljudi i njihovi telefoni. Energija je bila nezaustavljiva i jednostavno dobiješ potrebu biti dio toga. Sve je poput nekog kulta. - kaže Shapiro.

Nakon što je odlučio okušati svoju sreću u ovom poslu, Shapiro je postao jedan od cold callera. Naime, ured je bio podijeljen na dva dijela. Straga su se nalazili cold calleri, koji su bili obučeni u prosječne košulje i kravate - ništa preskupo, dok su prednji dio činili brokeri, svi redom odjeveni u Armani i Boss odijela. Upravo su ti zadnji imali glavnu riječ.

S obzirom na razinu stresa, droga se konzumirala u velikim količinama - Quaaludes sam uzimao koliko god sam mogao, čak tri do četiri puta dnevno. Obožavao sam ih. Ako nisi pio alkohol u isto vrijeme, tablete su te činile samouvjerenim i arogantnim, pomisliš da si najduhovitija osoba na svijetu. - kaže Shapiro te dodaje da kada bi se dionice srušile, postojao je mentalitet da iako si izgubio 1000 dolara, uspjet ćeš zaraditi još više. Naime, umjesto da jave klijentu da je došlo do kraha dionica, oni su morali reći da je to dio trgovanja dionicama s popustom. Naravno, bilo je djelotvorno jer su svi uvijek htjeli zaraditi što više novaca.

Na telefonu su morali biti agresivni, a svaka greška bi ih skupo koštala - Kada tražiš čovjeka da ti pošalje milijun dolara ne smiješ posustajati, ne smije biti nikakvih sumnji u tvom glasu. Ako osoba s druge strane detektira bilo kakvu slabost, neće vam dati ništa. - kaže bivši broker. Dodatna pogodnost ovakvog stila života bile su i Gina cure, odnosno elitne prostitutke koje su plaćali 500 dolara na sat - Tako su ih svi znali, ne znam koje im je bilo pravo ime. Bile su prelijepe, nalik srednjoškolskim navijačicama. - prisjeća se Shapiro.

Veliki novci traže velika odricanja

Kao i kod većine ljudi kojima su karijere prioritet, Shapiro je ostajao sve duže na poslu, a sve manje vremena je provodio doma sa ženom - Ako bi netko izjavio da prvo mora pričati sa ženom, odmah bi ga pitali dogovara li se žena s njim kad kupuje sebi krzneni kaput. - prepričava Shapiro te dodaje da je cijeli svoj život u tom periodu podredio poslu te mu se na kraju isplatilo jer je odjednom i on nosio Armani odjela, Ferragamo cipele i Valentino kravate.

No, kaže da je na kraju sljepoća od drogi, žena, skupocjenih auta i odjeće, nestala - To su bili jedni od najgorih ljudi koje sam upoznao u životu, prodali bi svoju baku u sekundi. - kaže Shapiro koji je tvrtku napustio nekoliko mjeseci prije dolaska FBI-a i zatvaranja. U toj istoj istrazi, Jordan Belfort je osuđen na 22 mjeseca zatvora.

Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna

Ali, kao i inače, ne dobiju svi kriminalci ono što zaslužuju. Bar je tako bilo u slučaju ranije spomenutog Stevena Cohena, koji za razliku od Belforta, nije bio kažnjen za svoja (ne)djela.

Foto: Blitz

Cohen je, u istrazi pokrenutoj od strane američkog državnog tužitelja Preeta Bharare u 2012. godini, bio optužen za insider trading, odnosno trgovanje povlaštenim informacijama. U velikoj istrazi koja je punila naslovnice svih svjetskih medija, Cohen je odbijao priznati bilo kakvu povezanost s navedenim kriminalnim radnjama, ali 2013. godine tvrtka koju je on osnovao priznaje krivicu za trgovanje povlaštenim informacijama te je primorana platiti kaznu od 1,2 milijarde dolara. S druge strane, Steven Cohen nikad nije proglašen krivim.

Čovjek čiju vrijednost Forbes procjenjuje na 14 milijardi dolara, upravo zato ima velike sličnosti s likom Bobbyja ''Axe'' Axelroda, kojeg u seriji Billions tumači Damien Lewis.

Iako tvorci serije poriču da postoji konkretna povezanost Cohena i Axelrodea, neosporna je činjenica da postoji dosta sličnosti između dvojice milijardera: obojica potječu iz radničkih obitelji, predstavljaju vodeće igrače njujorškog Wall Streeta (Forbes ih je uvrstio na listu 100 najbogatijih ljudi), povezani su s kriminalnim djelima te svi mediji pišu o njima. Osim što je serija vjerni prikaz života ljudi koji doista zarađuju milijarde, također nudi pogled iz policijske perspektive s obzirom na to da je drugi glavni lik u seriji inspektor Chuck Rhoades (Paul Giamatti), koji se svim silama trudi smjestiti Axelroda tamo gdje mu je mjesto. Ali, hoće li u igri živaca uspjeti nadmudriti karizmatičnog Axela, ostaje nam vidjeti.

Kao što vidite, svijet financija je sve samo ne dosadan.